Bộ trưởng Quốc phòng Nga thăm Trung Quốc: Quan hệ đạt mức cao chưa từng có

Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Trương Thăng Dân và Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin AFP ngày 3-11, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov đã có chuyến thăm Bắc Kinh và hội đàm với ông Trương Thăng Dân, Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc, nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước.

Trong cuộc gặp, ông Belousov khẳng định quan hệ đối tác Nga - Trung đã đạt đến "mức cao chưa từng có", đồng thời nhấn mạnh mối quan hệ song phương được xây dựng trên nền tảng những cuộc tiếp xúc trực tiếp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

Về phía Trung Quốc, ông Trương Thăng Dân nhận định quan hệ hai nước đã bước vào "giai đoạn mới với nhiều thành tựu hơn và tốc độ phát triển nhanh hơn", đóng vai trò tích cực trong việc duy trì ổn định chiến lược và cải thiện quản trị toàn cầu.

Ông Trương khẳng định Bắc Kinh sẵn sàng tăng cường trao đổi chiến lược, củng cố lòng tin quân sự và tìm kiếm thêm các lĩnh vực hợp tác mới với Matxcơva.

"Những nỗ lực này sẽ giúp bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh và lợi ích phát triển của mỗi nước tốt hơn", ông nhấn mạnh.

Đáng chú ý, đây là cuộc gặp công khai đầu tiên giữa ông Trương Thăng Dân với một bộ trưởng nước ngoài kể từ khi ông được bầu vào Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc hồi tuần trước.

Hiện ông Trương và Chủ tịch Tập Cận Bình là hai thành viên duy nhất còn đương nhiệm trong Quân ủy Trung ương Trung Quốc, sau khi năm trong số bảy thành viên được bổ nhiệm năm 2022 bị bãi nhiệm trong chiến dịch chống tham nhũng.

Quan hệ Nga - Trung ngày càng được thắt chặt kể từ khi xung đột Ukraine bùng nổ năm 2022. Bắc Kinh luôn khẳng định giữ lập trường trung lập và kêu gọi giải quyết xung đột thông qua đàm phán.

Trong những năm gần đây, quân đội hai nước cũng thường xuyên tiến hành các cuộc tập trận chung, làm dấy lên lo ngại tại phương Tây về mức độ hợp tác quân sự ngày càng sâu rộng giữa Bắc Kinh và Matxcơva.

Cuộc gặp diễn ra trước thềm Hội nghị cấp cao APEC tại Thâm Quyến (Trung Quốc) ngày 18 và 19-11.

Ông Putin đã bày tỏ ý định tham dự, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng để ngỏ khả năng góp mặt. Trước đó, Điện Kremlin tiết lộ hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ từng thảo luận về khả năng tổ chức cuộc gặp ba bên với ông Tập Cận Bình bên lề hội nghị.