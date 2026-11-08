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Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ gửi thông điệp trấn an binh sĩ

tác giả
KHÁNH QUỲNH
KHÁNH QUỲNH
KHÁNH QUỲNH

Ngày 7-11, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth đã kêu gọi các binh sĩ “phớt lờ những ồn ào” sau khi Đảng Dân chủ chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa kỳ.

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Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth đối mặt với khủng hoảng hậu bầu cử giữa kỳ - Ảnh: REUTERS

“Gửi các binh sĩ: Đừng chớp mắt, hãy phớt lờ những ồn ào, đừng bao giờ do dự. Các bạn thấy đấy, tất cả những chuyện này đều là chính trị. Các bạn đang làm những công việc thực sự, vì vậy hãy kiên định với con đường đã chọn”, Bộ trưởng Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Hegseth gửi thông điệp đến các binh sĩ Mỹ qua một đoạn video.

Ông Hegseth khẳng định Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ luôn là “người dẫn đường”, theo Đài CNN.

“Tôi xin đảm bảo với các bạn rằng, chúng ta chỉ mới bắt đầu cuộc chiến mà thôi”, ông nói thêm.

Thông điệp này được đưa ra hai ngày sau khi Bộ trưởng Hegseth đăng tải một video tương tự. Trong đoạn video, ông so sánh tình cảnh của mình với việc Tổng thống Donald Trump từng bị luận tội.

Ông Hegseth đang đối mặt với nguy cơ bị luận tội trong bối cảnh Đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát lưỡng viện Mỹ, còn các nghị sĩ Cộng hòa đang đổ lỗi cho ông về cuộc xung đột tại Iran khiến đảng của họ thất bại.

Bất chấp nhiều đồn đoán về việc ông Hegseth có nguy cơ bị luận tội, Tổng thống Trump vẫn bày tỏ sự tin tưởng với người đứng đầu Bộ Chiến tranh.

Theo đó, nhà lãnh đạo Mỹ ca ngợi Bộ trưởng Hegseth đang làm một “công việc tuyệt vời” tại Lầu Năm Góc.

“Chúng tôi đã giành chiến thắng trong hai cuộc chiến. Chúng tôi đã giành chiến thắng ở Venezuela và thu về lượng tài sản trị giá hàng tỉ, hàng tỉ, hàng tỉ USD, đồng thời sẽ tiếp tục thu về thêm nhiều tỉ USD nữa”, ông Trump nói thêm.

Dù vậy, ông Hegseth vẫn là nhân vật gây chia rẽ trong chính trường Mỹ, thậm chí vấp phải sự phản đối từ chính các thành viên Đảng Cộng hòa.

Trong tuần này, Phó tổng thống Mỹ JD Vance đã nhận định rằng "một trong những lý do Đảng Cộng hòa thất bại là do cuộc xung đột tại Iran".

Nhiều quan chức Mỹ cho rằng phát biểu này là "đòn cảnh cáo trực diện nhằm vào ông Hegseth", theo tờ New York Times.

- Ảnh 2.Đảng Cộng hòa phản ứng gay gắt chỉ thị của ông Hegseth

Việc ông Hegseth chỉ đạo tấn công hai lần một tàu Venezuela để đảm bảo không ai sống sót khiến nhiều nghị sĩ Đảng Cộng hòa không thể ngồi yên.

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KHÁNH QUỲNH
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    Chủ đề: Pete Hegseth Mỹ Lầu Năm góc

    Dòng sự kiện: Chính quyền Trump 2.0

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