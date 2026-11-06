Bộ NN&MT kiểm tra vụ đập ngăn mặn 760 tỉ đồng vừa vận hành đã gây ngập nhà, ruộng lúa của dân

Đoàn công tác Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi kiểm tra việc vận hành đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang. Ảnh: KIM SƠN

Ngày 6-11, đoàn công tác Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã đến Khánh Hòa và đi kiểm tra thực tế tại công trình đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang.

Đây là diễn biến mới nhất liên quan vụ đập ngăn mặn 760 tỉ đồng vừa vận hành đã gây ngập nhà, ruộng lúa của dân mà Tuổi Trẻ liên tục phản ánh.

Hạ cao trình tích nước để giảm ngập

Tại buổi kiểm tra thực địa, các đơn vị đã báo cáo chi tiết về thông số kỹ thuật và những vấn đề thực tiễn phát sinh khi dâng nước thượng lưu.

Ông Đinh Tấn Thành - Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Khánh Hòa - cho biết qua thực tế vận hành đập ngăn mặn, nếu duy trì mực nước tích cao trình từ +1,2m đến +1,33m theo thiết kế sẽ gây ngập úng đất sản xuất và khu dân cư ven sông thuộc phường Tây Nha Trang.

Ngược lại, nếu hạ mực nước xuống quá thấp (khoảng 0,8m - 0,85m), dù giảm ngập hiệu quả nhưng lại đối mặt rủi ro mặn xâm nhập sâu do đập tạm đã tháo dỡ, đe dọa an toàn nguồn nước sinh hoạt cho khu vực Nha Trang, Diên Khánh và Cam Lâm.

Ông Thành cho biết, trước mắt đơn vị vận hành đập ngăn mặn đề xuất duy trì mực nước ở cao trình 0,9m - 0,95m để đảm bảo an toàn cho khu vực đất sản xuất ở phía thương nguồn công trình. Đồng thời, sẽ phối hợp với tư vấn để hiệu chỉnh quy trình vận hành đập ngăn mặn.

Trong khi đó, đại diện Công ty cổ phần cấp thoát nước Khánh Hòa đề nghị phối hợp liên ngành theo dõi chặt độ mặn và cột nước bơm thô khi vận hành đập ngăn mặn.

Điều này nhằm bảo đảm cho 2 nhà máy nước là Xuân Phong và Võ Cạnh vận hành liên tục, không bị gián đoạn nguồn cấp cho đô thị.

Kiến nghị đầu tư hệ thống đê bao, kênh tiêu thoát lũ

Tại buổi kiểm tra, PGS.TS. Tô Văn Thanh - Phó viện trưởng Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam (đơn vị tư vấn) phân tích, sau khi tháo dỡ đập tạm ở cầu Vĩnh Phương, chế độ triều đã thay đổi làm dịch chuyển vùng nước xuống hạ lưu khoảng 3km.

Lúc này, khi dâng nước thô, lưu lượng dồn về từ diện tích lưu vực rất lớn (khoảng 1.000 ha) trong khi vùng trũng 59ha ven sông chưa có hạ tầng bờ bao bảo vệ.

PGS.TS. Tô Văn Thanh đồng ý với giải pháp trước mắt mà đơn vị vận hành đập ngăn mặn đề xuất. Đồng thời, cần khuyến cáo người dân nên chủ động các kịch bản chống ngập cục bộ (bao cát, cửa phai, bơm dã chiến) và nâng cấp hệ thống quan trắc tự động (Scada). Còn về lâu dài, cần đầu tư hệ thống đê bao, kè chống sạt lở, kênh tiêu úng và nâng cấp các trạm bơm tiêu ở khu vực.

Đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang vừa được bàn giao, vận hành từ tháng 4-2026 - Ảnh: XUÂN HOÁT

Ông Nguyễn Tùng Phong - Cục trưởng Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi – đã yêu cầu Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam cùng đơn vị tư vấn cần phối hợp với các cơ quan, đơn vị của tỉnh Khánh Hòa tiếp tục theo dõi chuỗi dữ liệu thực tế khi vận hành đập ngăn mặn.

Quá trình vận hành thử nghiệm qua 1 - 2 mùa mưa lũ, từ đó tính toán giảm áp lực chân đê và đúc rút thực tiễn, tìm ra các chỉ số vận hành tối ưu trước khi ban hành bổ sung quy trình vận hành đập ngăn mặn.

Như Tuổi Trẻ đã phản ánh, từ đầu tháng 9-2026, trong quá trình triển khai tháo dỡ đập ngăn mặn tạm tại vị trí cầu Vĩnh Phương, Công ty thủy lợi Khánh Hòa đã vận hành công trình đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang theo quy trình được phê duyệt; duy trì mực nước thượng lưu ở cao trình +1,33m nhằm bảo đảm điều kiện lấy nước cho Nhà máy nước Xuân Phong và Nhà máy nước Võ Cạnh.

Tuy nhiên, việc duy trì mực nước ở cao trình này đã gây ngập tại một số khu vực đất sản xuất nông nghiệp và khu vực ven sông phía thượng lưu công trình với diện tích khoảng 20ha, độ sâu ngập khoảng 30cm.

Đồng thời, gây ngập một số quán hàng, nhà tạm ven bờ tả sông Cái Nha Trang, cách công trình khoảng 900m, và một số vùng trũng gần khu vực Nhà máy xử lý nước thải phía Bắc.

Sau khi báo phản ánh, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì kiểm tra rà soát, giải quyết kiến nghị của UBND phường Tây Nha Trang liên quan vụ đập ngăn mặn sông Cái Nha Trang.

Trong báo cáo gửi UBND tỉnh Khánh Hòa, Sở NN&MT kiến nghị tỉnh này giao chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa, chỉ đạo đơn vị tư vấn kiểm tra, tính toán, đánh giá diễn biến mực nước, phạm vi và mức độ ngập tại các khu vực bị ảnh hưởng. Xác định cao trình mực nước tối thiểu phía thượng lưu để đề xuất điều chỉnh, bổ sung quy trình và phương án vận hành công trình phù hợp, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu phòng, chống ngập, ngăn mặn, giữ ngọt và cấp nước. UBND các phường Bắc Nha Trang và Tây Nha Trang sớm nắm bắt tình hình ngập tại các khu vực bị ảnh hưởng, kịp thời phản ánh các vấn đề phát sinh để phối hợp xem xét, xử lý. Sở NN&MT cũng kiến nghị tỉnh chỉ đạo Công ty cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa khẩn trương xác định cao trình mực nước tối thiểu bảo đảm hoạt động lấy nước của 2 nhà máy nước Xuân Phong và Võ Cạnh. Sau đó, cung cấp số liệu, yêu cầu kỹ thuật và thông tin liên quan cho các đơn vị tư vấn làm cơ sở tính toán, đề xuất phương án điều chỉnh quy trình vận hành công trình. Đồng thời, chỉ đạo công ty cấp thoát nước cải tạo hệ thống lấy nước của 2 nhà máy nước để phù hợp với mực nước vận hành mới.

Đập ngăn mặn 760 tỉ đồng vừa vận hành đã gây ngập nhà, ruộng lúa của dân Công trình đập ngăn mặn sông Cái Nha Trang (Khánh Hòa) mới vận hành từ tháng 4-2026, nhưng xảy ra tình trạng nhà dân, ruộng lúa bị ngập dù thời tiết nắng ráo.



