Vụ đập ngăn mặn vừa vận hành gây ngập nhà, ruộng lúa dân: Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo gì?

Đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang được đầu tư 760 tỉ đồng - Ảnh: XUÂN HOÁT

Chiều 30-10, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa đã có báo cáo UBND tỉnh này về kết quả kiểm tra thực tế tình trạng ngập úng khi công trình đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang đi vào vận hành.

Đây là diễn biến mới nhất liên quan vụ đập ngăn mặn 760 tỉ đồng vừa vận hành đã gây ngập nhà, ruộng lúa của dân mà Tuổi Trẻ liên tục phản ánh.

Nhà, ruộng của dân ngập do vận hành đập ngăn mặn

Theo đó, từ đầu tháng 9-2026, trong quá trình triển khai tháo dỡ đập ngăn mặn tạm tại vị trí cầu Vĩnh Phương, Công ty thủy lợi Khánh Hòa đã vận hành công trình đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang theo quy trình được phê duyệt; duy trì mực nước thượng lưu ở cao trình +1,33m nhằm bảo đảm điều kiện lấy nước cho Nhà máy nước Xuân Phong và Nhà máy nước Võ Cạnh.

Tuy nhiên, việc duy trì mực nước ở cao trình này đã gây ngập tại một số khu vực đất sản xuất nông nghiệp và khu vực ven sông phía thượng lưu công trình với diện tích khoảng 20ha, độ sâu ngập khoảng 30cm.

Đồng thời, gây ngập một số quán hàng, nhà tạm ven bờ tả sông Cái Nha Trang, cách công trình khoảng 900m, và một số vùng trũng gần khu vực Nhà máy xử lý nước thải phía Bắc.

Ngày 23-10, khi Sở Nông nghiệp và Môi trường Khánh Hòa đi kiểm tra, đơn vị vận hành đang vận hành công trình với mực nước thượng lưu ở cao trình +1m. Lúc này, diện tích đất trồng lúa bị ngập giảm còn dưới 10ha.

Tuy nhiên, khi điều chỉnh vận hành hạ mực nước thượng lưu công trình đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang xuống cao trình +0,8m, mực nước trên sông Cái đoạn từ công trình đến cầu Vĩnh Phương cũng hạ thấp.

Lúc này, tại một số vị trí trũng thấp vẫn xảy ra tình trạng ngập cục bộ, phạm vi ngập giảm so với lúc mực nước ở cao trình +1,2m hoặc +1,33m.

Việc duy trì cao trình mực nước phục vụ Nhà máy nước Xuân Phong khiến tình trạng ngập khu vực thượng lưu đập ngăn mặn lan rộng - Ảnh: XUÂN HOÁT

Đến ngày 28-10, Sở Nông nghiệp và Môi trường Khánh Hòa tiếp tục kiểm tra thực tế tại khu vực đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang. Lần kiểm tra này ngoài các đơn vị chức năng của địa phương có thêm đại diện Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam - đơn vị tư vấn lập quy trình vận hành công trình đập ngăn mặn.

Tại buổi kiểm tra này, Sở Nông nghiệp và Môi trường kết luận, tình trạng ngập úng tại một số khu vực trên địa bàn phường Tây Nha Trang trong thời gian qua là do vận hành công trình đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang, với mực nước thượng lưu vượt cao trình +1m. Khi mực nước được nâng lên cao trình +1,33m, phạm vi và độ sâu ngập tăng theo.

Khi hạ thấp mực nước thượng lưu xuống dưới cao trình +1m, phạm vi và độ sâu ngập úng có xu hướng giảm. Đặc biệt, khi duy trì mực nước ở cao trình +0,8m, tình trạng ngập úng tại các khu vực nêu trên giảm, phạm vi ngập còn rất ít.

Từ đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường cho rằng tình trạng ngập úng bước đầu được nhận định không xuất phát từ sự cố công trình hoặc việc vận hành không tuân thủ quy trình được phê duyệt. Việc ngập nêu trên liên quan trực tiếp đến việc duy trì mực nước thượng lưu ở cao trình từ +1m đến +1,33m.

Phương án xử lý ra sao?

Về phương án xử lý, theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Khánh Hòa, trước mắt cho rà soát, xác định phạm vi và mức độ ngập phát sinh trong quá trình vận hành công trình để kịp thời điều chỉnh mực nước tích phù hợp, hạn chế ngập úng. Đồng thời, nâng cao năng lực chuyên môn, bố trí nhân lực và trang thiết bị cần thiết phục vụ công tác quản lý, vận hành công trình an toàn, hiệu quả.

Tiếp tục kiểm tra, tính toán, đánh giá diễn biến mực nước, phạm vi và mức độ ngập tại các khu vực bị ảnh hưởng. Từ đó, xác định cao trình mực nước tối thiểu phía thượng lưu để điều chỉnh, bổ sung quy trình và phương án vận hành công trình phù hợp, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu phòng, chống ngập, ngăn mặn, giữ ngọt và cấp nước.

Ngoài ra, xác định cao trình mực nước tối thiểu bảo đảm hoạt động lấy nước của Nhà máy nước Xuân Phong và Nhà máy nước Võ Cạnh.

Sở Nông nghiệp và Môi trường kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Khánh Hòa tiếp tục phối hợp với UBND các phường Bắc Nha Trang, Tây Nha Trang rà soát, xác định phạm vi và mức độ ngập phát sinh trong quá trình vận hành công trình để kịp thời điều chỉnh mực nước tích phù hợp, hạn chế ngập úng.

Nhà dân bị ngập khi đập ngăn mặn vận hành - Ảnh: Công ty thủy lợi cung cấp

Giao chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa, chỉ đạo đơn vị tư vấn kiểm tra, tính toán, đánh giá diễn biến mực nước, phạm vi và mức độ ngập tại các khu vực bị ảnh hưởng. Xác định cao trình mực nước tối thiểu phía thượng lưu để đề xuất điều chỉnh, bổ sung quy trình và phương án vận hành công trình phù hợp, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu phòng, chống ngập, ngăn mặn, giữ ngọt và cấp nước.

UBND các phường Bắc Nha Trang và Tây Nha Trang sớm nắm bắt tình hình ngập tại các khu vực bị ảnh hưởng, kịp thời phản ánh các vấn đề phát sinh để phối hợp xem xét, xử lý.

Sở Nông nghiệp và Môi trường kiến nghị tỉnh chỉ đạo Công ty cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa khẩn trương xác định cao trình mực nước tối thiểu bảo đảm hoạt động lấy nước của 2 nhà máy nước Xuân Phong và Võ Cạnh.

Sau đó, cung cấp số liệu, yêu cầu kỹ thuật và thông tin liên quan cho các đơn vị tư vấn làm cơ sở tính toán, đề xuất phương án điều chỉnh quy trình vận hành công trình. Đồng thời, chỉ đạo công ty cấp thoát nước cải tạo hệ thống lấy nước của 2 nhà máy nước để phù hợp với mực nước vận hành mới.