Người Awá xuất hiện tại một địa điểm được cho là thuộc Vùng đất Bản địa Arariboia, bang Maranhão, Brazil - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, ngày 17-11, Survival International - tổ chức bảo vệ quyền của người bản địa có trụ sở tại Anh - công bố hình ảnh về cuộc chạm trán được mô tả là "mang tính lịch sử" giữa một đoàn công tác của chính quyền và khoảng 20 người Awá sống biệt lập trong rừng Amazon.

Ngày 16-11, các thành viên bộ lạc Awá đã tìm đến một ngôi làng thuộc Vùng đất bản địa Arariboia, bang Maranhão, đông bắc Brazil - nơi sinh sống của người Guajajara. Dân làng đã tặng thực phẩm cho nhóm người Awá này.

"Họ đã xin khoai mỡ và mang chúng quay trở lại cánh rừng của mình", đại diện Survival International nói.

Người Awá vốn sống dựa vào săn bắt và hái lượm, nhưng đang chịu sức ép ngày càng lớn từ nạn khai thác gỗ, săn bắn và chăn thả gia súc trái phép trên lãnh thổ của họ.

Video do người Guajajara ghi lại và được Survival International công bố cho thấy một nhóm đàn ông, phụ nữ và trẻ em đứng ở bìa rừng. Họ đeo vòng cổ, không mặc quần áo và một số người đàn ông mang theo cung tên.

Coapima, tổ chức đại diện cho các cộng đồng bản địa tại bang Maranhão, cho biết thể trạng của một số người, đặc biệt là trẻ em và người cao tuổi, có dấu hiệu suy kiệt nghiêm trọng.

Tổ chức này cũng cảnh báo việc tiếp xúc ngoài kế hoạch có thể khiến người Awá đối mặt với nguy cơ lây nhiễm các bệnh mà cơ thể họ hầu như chưa có khả năng miễn dịch.

Trong tuyên bố gửi Hãng tin AFP, Funai - cơ quan nhà nước phụ trách các vấn đề bản địa của Brazil - nêu rõ rằng các đội kỹ thuật đang theo dõi sát tình hình và phân tích những thông tin hiện có về sức khỏe của bộ lạc.

Bà Caroline Pearce, Giám đốc Survival International, nhận định việc người Awá chủ động xuất hiện bên ngoài khu vực biệt lập là dấu hiệu đáng lo ngại, cho thấy tình trạng xâm lấn rừng đang đẩy các cộng đồng chưa từng tiếp xúc với thế giới bên ngoài vào nguy hiểm, dù trước đây họ có thể tự bảo đảm cuộc sống.

Bà cho rằng người Awá đang bị dồn vào một "ốc đảo" ngày càng thu hẹp giữa rừng Amazon bị tàn phá.

Theo Survival International, thế giới hiện ghi nhận khoảng 196 bộ tộc và nhóm người chưa từng tiếp xúc với thế giới bên ngoài tại 10 quốc gia. Hơn 90% trong số này sinh sống tại rừng nhiệt đới Amazon, chủ yếu ở Brazil. Số còn lại phân bố tại Indonesia và Ấn Độ.

Trong thông cáo của Survival International, nhóm Những người bảo vệ rừng - gồm các thành viên cộng đồng Guajajara đã nhiều năm đấu tranh chống nạn xâm nhập trái phép - cảnh báo biến đổi khí hậu, cháy rừng, phá rừng và lấn chiếm đất đai đang đe dọa nghiêm trọng lối sống của người Awá.

Bức ảnh chụp ngày 16-11 và được nhóm người bản địa Guajajara công bố - Ảnh: AP