BMC đề nghị xử lý trách nhiệm, buộc cựu chủ tịch bồi thường

Trụ sở Công ty BMC trên đường Trần Hưng Đạo, TP.HCM - Ảnh: TUYẾT MAI

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án xảy ra tại Công ty BMC, Ngân hàng SCB và các tổ chức liên quan.

Theo đó, đề nghị truy tố 27 bị can về các tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng; tham ô tài sản; đưa hối lộ và nhận hối lộ.

Trong vụ án liên quan đến các khoản vay của Công ty BMC tại Ngân hàng Tín Nghĩa và Ngân hàng SCB với 19 hợp đồng tín dụng gây thiệt hại cho Ngân hàng SCB 19.794 tỉ đồng.

Đề nghị thu hồi tài sản, xử lý trách nhiệm ông Nguyễn Văn Ngọc

Theo kết luận điều tra, Công ty BMC (doanh nghiệp 100% vốn nhà nước do Bộ Công Thương quản lý) là tổ chức có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng và là bị hại trong vụ án tham ô tài sản.

Quá trình làm việc, BMC cung cấp tài liệu về việc sử dụng tiền vay để hình thành tài sản, dự án của công ty.

Theo đó, tại thời điểm tháng 4-2010 và từ 5-2010 đến nay, ông Nguyễn Văn Ngọc (nguyên Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty BMC) và ông Phạm Lê Hùng (nguyên Phó tổng giám đốc kiêm kế toán trưởng Công ty BMC) làm chứng từ chuyển cho bộ phận kế toán hạch toán việc BMC sử dụng nguồn vốn vay ngân hàng hoặc nguồn thu khác để đầu tư, ứng trước, chi thực hiện 20 dự án là hơn 2.192 tỉ đồng.

Đến nay số tiền này chưa được các cá nhân, tổ chức thanh quyết toán cho BMC theo quy định. BMC kiến nghị cơ quan điều tra, viện kiểm sát và tòa án trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử giải quyết việc thu hồi tài sản, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công ty - doanh nghiệp 100% vốn nhà nước do Bộ Công Thương làm chủ sở hữu.

Cụ thể, BMC đề nghị xử lý các tổ chức, cá nhân liên quan đã gây thiệt hại cho công ty, thu hồi tiền và tài sản bị tham ô, thất thoát về cho Nhà nước - Công ty BMC.

BMC đề nghị xử lý trách nhiệm người đứng đầu là ông Nguyễn Văn Ngọc, ông Phạm Lê Hùng và những cá nhân liên quan tại BMC, Ngân hàng Tín Nghĩa, SCB, Agribank quận 10 và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Công ty đề nghị những cá nhân, tổ chức có sai phạm phải bồi thường tiền gốc, lãi, lãi phạt, phí còn lại cho SCB hoặc bồi thường thiệt hại cho BMC.

BMC muốn nhận lại 5 dự án đang thế chấp tại SCB, 6 tài sản tại Agribank

Đối với 19 dự án có dư nợ tại Ngân hàng SCB hơn 1.623 tỉ đồng và khoản vay tại một chi nhánh của Agribank còn dư nợ gốc 134,3 tỉ đồng, BMC đề nghị SCB trả lại 5 tài sản để công ty tiếp tục đầu tư, kinh doanh sau khi BMC huy động nguồn vốn hợp pháp hoàn trả khoản nợ gốc cho ngân hàng.

Năm tài sản được đề nghị bàn giao gồm dự án BMC Hà Tĩnh, BMC Vinh, BMC quận 1, BMC Hưng Long quận 7 và BMC Cần Thơ.

Đối với khoản vay tại một chi nhánh của Agribank, BMC đề nghị làm thủ tục giao dự án khách sạn BMC Ngọc Hồi, Kon Tum - tài sản thế chấp chính của khoản vay - để ngân hàng bán phát mại, thu hồi vốn theo quy định.

Đồng thời, BMC đề nghị Agribank bàn giao lại 6 tài sản được dùng làm tài sản thế chấp bổ sung cho khoản vay 134,3 tỉ đồng.

Theo công ty, việc thế chấp các tài sản này được xác định qua biên bản làm việc giữa hai bên nhưng không thực hiện theo trình tự quy định của pháp luật về tài sản thế chấp, không có cơ sở pháp lý và không đúng quy định.

Một nội dung khác được BMC kiến nghị là tiếp tục điều tra, làm rõ dấu hiệu gây thất thoát tiền nhà nước, tham nhũng, tiêu cực đối với các khoản chi ứng trước cho tổ đội thi công và trả nhà cung cấp tại 20 dự án, với số tiền hơn 2.192 tỉ đồng chưa quyết toán.

Công ty cũng đề nghị làm rõ các khoản công nợ phải thu, phải trả trên báo cáo tài chính đến năm 2024 để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp.

Ngoài ra, BMC đề nghị giao lại Công ty Todimax để BMC quản lý, sử dụng, bù đắp những thất thoát phát sinh theo quy định pháp luật.