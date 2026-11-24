BigBang gặp sự cố phải hủy concert khi đang diễn tại Thái Lan - Ảnh: YG Entertaiment

Ngày 24-11, tập mới nhất show Zip Daesung lên sóng với khách mời là G-DRAGON và Taeyang.

Trong cuộc trò chuyện, G-DRAGON, Taeyang và Daesung chia sẻ về sự cố buộc đêm concert thứ 2 tại Bangkok (Thái Lan) phải dừng đột ngột.

Nhóm tiết lộ cả ba từng thống nhất tiếp tục biểu diễn dưới mưa vì cho rằng đó là một trải nghiệm thú vị, nhưng quy định an toàn liên quan đến sấm sét khiến cả ba không thể tiếp tục đứng trên sân khấu.

Sấm sét buộc concert BigBang phải dừng

Taeyang cho biết mưa xuất hiện khi anh đang thể hiện phần hát của mình trong ca khúc Loser. Đến tiết mục If you, cơn mưa đã trở nên nặng hạt, khiến sân khấu gần như chìm trong màn nước trắng xóa.

Trong điều kiện biểu diễn khó khăn, G-DRAGON cũng phải cố gắng hát lớn hơn vào micro vì không thể nghe rõ âm thanh. Dù vậy, các thành viên không hề muốn dừng chương trình.

"Biểu diễn dưới mưa cũng mang lại một cảm giác thú vị riêng. Chúng tôi đã động viên nhau rằng hãy cứ tiếp tục trình diễn cùng nhau, không cần phải e ngại" - nhóm kể.

BigBang biểu diễn dưới cơn mưa nặng hạt - Video: X/@kimmes

Cả ba đều có mong muốn hoàn thành buổi biểu diễn, bởi việc đứng trên sân khấu dưới cơn mưa lớn có thể trở thành một kỷ niệm đáng nhớ với nghệ sĩ và người hâm mộ. Tuy nhiên, diễn biến thời tiết sau đó khiến kế hoạch này không thể thực hiện.

Theo các thành viên, lý do là vì hệ thống ghi nhận sấm sét xuất hiện trong phạm vi khoảng 16km quanh địa điểm tổ chức. Theo quy định an toàn tại địa phương, khi số lần sét đánh xuống mặt đất vượt quá ngưỡng cho phép, ban tổ chức bắt buộc phải dừng sự kiện ngay lập tức.

Quy định này cũng khiến BigBang bất ngờ, vì trước đó nhóm chưa từng biết đến yêu cầu an toàn nói trên.

Dù rất muốn tiếp tục biểu diễn, 3 thành viên không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tuân thủ quyết định dừng chương trình.

Trước đó, BigBang tổ chức hai đêm concert vào ngày 7 và 8-11 tại sân vận động quốc gia Rajamangala, Bangkok, trong khuôn khổ World tour kỷ niệm 20 năm hoạt động. Đêm diễn đầu tiên diễn ra bình thường. Tuy nhiên buổi biểu diễn ngày 8-11 phải dừng giữa chừng khi mưa lớn, gió mạnh và sấm sét xuất hiện liên tục.

Các thành viên đang lên kế hoạch "đền bù" cho người hâm mộ Thái Lan - Ảnh: YG Entertainment

Sau khi thông báo dừng chương trình, BigBang gửi lời xin lỗi đến khán giả vì không thể hoàn thành buổi biểu diễn như dự kiến, đồng thời khẳng định an toàn của người hâm mộ luôn được đặt lên hàng đầu.

G-DRAGON cũng đăng tải lời nhắn trên trang cá nhân: "Chắc hẳn mọi người đã chờ đợi rất lâu, tôi thực sự tiếc nuối và buồn lòng. Nhưng trên hết, sự an toàn của tất cả mọi người là quan trọng nhất. Nhất định chúng ta hãy gặp lại nhau nhé!".

Sau đó, ban tổ chức xác nhận hoàn trả 100% giá trị vé cho toàn bộ khán giả mua vé đêm diễn ngày 8-11.