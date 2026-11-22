CORTIS gây phẫn nộ khi thắng Hwasa, giành Daesang Bài hát của năm - Ảnh: MAMA

Dù khép lại sau 2 đêm tổ chức, lễ trao giải MAMA vẫn khiến khán giả bàn luận vì những tranh cãi xoay quanh giải thưởng. Một loạt chiến thắng nằm ngoài dự đoán khiến người hâm mộ đặt nghi vấn về cách chấm điểm, đặc biệt là phần đánh giá của ban giám khảo.

Với chủ đề A Music Interstellar, MAMA 2026 quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi bật của Hàn Quốc. Tâm điểm mùa giải là sự áp đảo của HYBE khi cả 4 giải Daesang đều thuộc về các nghệ sĩ công ty này.

MAMA ưu ái "gà nhà" HYBE?

Trong ngày 1, BTS giành Daesang Nghệ sĩ của năm, ENHYPEN lần thứ hai liên tiếp nhận giải Fans' Choice of the Year. Sang đêm thứ hai, BTS tiếp tục được vinh danh ở hạng mục Album của năm với Arirang. CORTIS giành giải Daesang Bài hát của năm với RedRed sau 15 tháng hoạt động.

Sau đêm trao giải đầu tiên, chiến thắng của IVE ở hạng mục Nhóm nhạc nữ xuất sắc nhất trở thành tâm điểm tranh cãi.

IVE bất ngờ vượt mặt Le Sserafim dù được bị đoán là ít có khả năng nhận giải nhất - Ảnh: MAMA

Theo một số bảng dự đoán, Le Sserafim được đánh giá là ứng viên sáng giá, còn IVE bị xếp cuối trong danh sách tám nhóm được đề cử với tổng điểm dự kiến 27,81. Con số này chưa bao gồm điểm ban giám khảo.

Hạng mục Nhóm nhạc nữ xuất sắc nhất tính 15% điểm nhạc số, 30% doanh số album, 15% thành tích toàn cầu và 40% điểm ban giám khảo.

Việc IVE giành chiến thắng dù có thứ hạng thấp trong bảng dự đoán khiến nhiều khán giả đặt câu hỏi về tỉ lệ điểm đánh giá chuyên môn.

Hạng mục Nữ nghệ sĩ xuất sắc nhất cũng gây tranh luận khi Soyeon vượt qua Taeyeon, Irene, Hwasa và Yena.

Ở giải Top 10 lựa chọn của người hâm mộ nam, NCT Dream và Zerobaseone không có tên trong danh sách chiến thắng dù lần lượt xếp thứ ba và thứ bảy trên ứng dụng Mnet Plus. Trong khi đó, Seventeen và Stray Kids vẫn giành giải dù có thứ hạng thấp hơn.

Việc Hwasa trượt hai giải Nữ nghệ sĩ xuất sắc nhất và Daeang khiến khán giả đặt câu hỏi cô có đang bị MAMA chèn ép - Ảnh: MAMA

Theo thể lệ, kết quả được tính bằng 90% lượt bình chọn trên Mnet Plus và 10% phiếu bầu trên X. Sự chênh lệch này khiến người hâm mộ đặt nghi vấn về cách tổng hợp phiếu giữa hai nền tảng.

Một tranh cãi khác liên quan đến Daesang Bài hát của năm. Nhiều khán giả cho rằng Good Goodbye của Hwasa xứng đáng được vinh danh hơn RedRed của CORTIS.

Trên mạng xã hội, nhiều bình luận mỉa mai MAMA nên đổi tên thành "HYBE Awards" vì cả 4 Daesang đều thuộc về nghệ sĩ của công ty này.