Toàn cảnh phiên họp - Ảnh: VIẾT THÀNH

Chiều 27-11, Đảng ủy UBND thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo UBND thành phố và tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy UBND thành phố năm 2026.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì hội nghị.

Tăng trưởng GRDP 2026 có thể đạt 10,3%

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng ghi nhận sự đóng góp tích cực của tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy UBND thành phố, lãnh đạo UBND thành phố, các sở, ngành và chủ đầu tư các dự án trong thực hiện nhiệm vụ chung.

Đặc biệt, công tác xây dựng thể chế, chính sách trong năm 2026 đạt khối lượng lớn, gắn với triển khai Luật Thủ đô năm 2026.

Trong đó chất lượng các văn bản cơ bản đáp ứng yêu cầu thực tiễn, chưa phát sinh nhiều bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện. Hà Nội cũng đang tập trung hoàn thành các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết tại các xã, phường trước ngày 31-12-2026.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu chỉ đạo - Ảnh: VIẾT THÀNH

Đánh giá tình hình kinh tế, Bí thư Thành ủy cho biết theo cập nhật mới nhất, tăng trưởng GRDP năm 2026 có thể đạt 10,2 - 10,3%, cao hơn mức ước tính 10,1% trước đó và còn dư địa tăng thêm khi tiếp tục rà soát, cập nhật số liệu.

Đáng chú ý, tăng trưởng kinh tế có xu hướng cải thiện qua từng quý; riêng quý 4 dự kiến đạt 13,96%.

Bí thư Hà Nội cũng ghi nhận những chuyển biến trong xử lý 5 điểm nghẽn của thành phố. Trong đó môi trường đô thị được cải thiện, tình trạng úng ngập giảm qua các đợt mưa lớn, các điểm ùn tắc giao thông từng bước được xử lý.

Nhiều dự án hạ tầng giao thông tồn đọng kéo dài được tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ. thành phố cũng đang tập trung triển khai các tuyến vành đai 3,5, vành đai 4, khép kín vành đai 3 và hoàn thành các đoạn tuyến vành đai 2,5.

Cải cách thủ tục hành chính, nâng cao tinh thần phục vụ Nhân dân cũng có nhiều chuyển biến. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo có chuyển biến. Số đơn thư và vụ việc phải đưa lên cấp thành phố giải quyết giảm, nhiều vụ việc được xử lý ngay từ cơ sở.

Bí thư Thành ủy dẫn chứng qua các buổi tiếp công dân, có những trường hợp sau khi được giải quyết đã gửi thư cảm ơn, cho thấy chỉ cần cán bộ thực sự có trách nhiệm, quan tâm giải quyết những vướng mắc của người dân thì sẽ tạo được sự đồng thuận.

Bên cạnh những kết quả đạt được, ông Thắng yêu cầu hội nghị tiếp tục thẳng thắn nhìn nhận các hạn chế đã được chỉ ra trong báo cáo kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và nguyên nhân.

Phấn đấu tăng trưởng đạt 11% trong 2027

Về nhiệm vụ thời gian tới, người đứng đầu Thành ủy Hà Nội yêu cầu tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy chế phân công nhiệm vụ, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Ngoài ra cần đề cao nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, nâng cao tính quyết đoán, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành.

Bí thư Thành ủy lưu ý trong thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, những vấn đề đã được tập thể bàn bạc phải có người chịu trách nhiệm quyết định và tổ chức thực hiện đến cùng. Mỗi nhiệm vụ cần xác định rõ một cơ quan, một đầu mối chịu trách nhiệm xuyên suốt; các đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp theo chức năng, nhiệm vụ, tránh tình trạng nhiều cấp, nhiều ngành cùng tham gia nhưng không rõ trách nhiệm chính.

Cùng với đó cần tiếp tục đổi mới phương thức làm việc, cải cách hành chính ngay trong Đảng, giảm tối đa thành phần dự họp không cần thiết. Các sở, ngành, địa phương chỉ tham dự khi có nội dung liên quan trực tiếp hoặc cần xin ý kiến, tránh mất thời gian, ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết công việc.

Đối với công tác phối hợp giữa các lãnh đạo UBND thành phố, Bí thư Thành ủy đề nghị tiếp tục rà soát quy chế phân công nhiệm vụ, bảo đảm mỗi đồng chí phụ trách rõ lĩnh vực.

Đồng thời có cơ chế phối hợp hiệu quả đối với những công việc liên ngành. Thực tế cho thấy khi xác định được một đầu mối chịu trách nhiệm chính, tập trung chỉ đạo và các đơn vị khác phối hợp đúng chức năng, công việc sẽ được giải quyết nhanh hơn.

Bí thư Thành ủy bày tỏ tin tưởng Hà Nội có cơ sở để phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 11% trong năm 2027.

thành phố cần khai thác hiệu quả dư địa từ đầu tư công, đẩy nhanh triển khai các tuyến đường sắt đô thị và các dự án trọng điểm. Đặc biệt, phải bảo đảm giải ngân gắn với khối lượng thực tế hoàn thành, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Bí thư Thành ủy và các lãnh đạo thành phố đối với tập thể Đảng ủy UBND thành phố.

Chủ tịch Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy - Ảnh: VIẾT THÀNH

Chủ tịch Hà Nội cho biết sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo, tập thể Đảng ủy UBND thành phố sẽ tiếp tục nỗ lực, phát huy tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao nhất để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đáp ứng sự tin tưởng của lãnh đạo thành phố.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn trình bày báo cáo tóm tắt kiểm điểm tập thể lãnh đạo UBND thành phố, tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy năm 2026. Đến nay, UBND thành phố đã trình HĐND thành phố ban hành 61/65 nghị quyết, ban hành 17/26 quyết định triển khai Luật Thủ đô; triển khai 125 quy hoạch, trong đó có 66 quy hoạch ưu tiên. Năm 2026, Hà Nội ước có 32/50 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch, 18 chỉ tiêu đang cập nhật số liệu. GRDP ước tăng 10,1%, thấp hơn mục tiêu từ 11% trở lên; GRDP bình quân đầu người đạt 201 triệu đồng, vượt mục tiêu 198 triệu đồng. Đến ngày 22-11, thành phố giải ngân 129.241 tỉ đồng vốn đầu tư công, vượt kế hoạch Thủ tướng giao đầu năm, dự kiến giải ngân 100% kế hoạch vốn đến hết ngày 31-1-2027. Về hạ tầng, Hà Nội đồng thời triển khai 7 dự án cầu qua sông Hồng; hoàn thành giải phóng mặt bằng vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục và 7/7 đoạn tuyến vành đai 2,5; thu hồi toàn bộ 800,15ha đất phục vụ dự án vành đai 4; phê duyệt nhiệm vụ đầu tư 5 tuyến metro dài khoảng 253,5km. Trong xử lý 5 điểm nghẽn, thành phố đã xử lý 44/51 điểm thường xuyên ùn tắc giao thông; vận hành 10/10 công trình khẩn cấp chống úng ngập, cải thiện 120/160 điểm úng ngập nội đô.