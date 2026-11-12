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Bệnh viện ở Đà Nẵng giữ xe máy chỉ 1.000 đồng/lượt, gần 10 năm chưa tăng giá

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TRƯỜNG TRUNG
TRƯỜNG TRUNG
TRƯỜNG TRUNG

Giá giữ xe máy tại các bệnh viện ở Đà Nẵng vẫn duy trì mức 1.000 đồng/lượt vào ban ngày theo khung giá ban hành từ năm 2017. Mức giá tượng trưng này khiến nhiều người ngoại tỉnh bất ngờ, nhất là khi các nhà giữ xe được đầu tư khang trang, hiện đại.

Giữ xe máy ở bệnh viện Đà Nẵng chỉ 1.000 đồng/lượt, người ngoại tỉnh bất ngờ - Ảnh 2.

Mức giá giữ xe 'hạt dẻ' ở các bệnh viện Đà Nẵng - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Liên quan vụ việc Nhân viên thu 5.000 đồng/vé giữ xe vào ban đêm, bệnh viện yêu cầu phải xin lỗi mà Tuổi Trẻ phản ánh mới đây, theo tìm hiểu, giá giữ xe ban đêm tại các bệnh viện ở Đà Nẵng được quy định cụ thể, chỉ 2.000 đồng/lượt.

Giá giữ xe máy chỉ 1.000 đồng, người bệnh được miễn phí 

Theo khung giá dịch vụ trông giữ xe được UBND TP Đà Nẵng ban hành tại Quyết định 25/2017, xe máy, mô tô gửi tại khu vực bệnh viện có giá 1.000 đồng/lượt vào ban ngày, 2.000 đồng/lượt vào ban đêm. Nếu gửi cả ngày lẫn đêm, mức giá là 3.000 đồng/lượt. Đáng chú ý, sau gần 10 năm, khung giá này vẫn được duy trì, chưa có sự điều chỉnh tăng.

Không chỉ có mức giá thấp, chính sách hỗ trợ người bệnh cũng là điểm đáng chú ý. Tại nhiều bệnh viện công lập, bệnh nhân điều trị nội trú, ngoại trú và người nhà chăm sóc bệnh nhân thuộc diện được hỗ trợ miễn tiền giữ xe theo quy định.

Theo ghi nhận, tại nhiều bệnh viện ở Đà Nẵng đều có bảng niêm yết giá giữ xe cụ thể. 

Trao đổi với Tuổi Trẻ, người phụ trách đường dây nóng giữ xe của Bệnh viện Đà Nẵng cho biết hiện nay bệnh viện vẫn thu phí giữ xe theo Quyết định 25/2017 và miễn phí giữ xe cho bệnh nhân. Ngoài ra, hai số điện thoại đường dây nóng cũng được công khai để người dân phản ánh nếu có trường hợp thu phí giữ xe sai quy định.

Nhiều người ngoại tỉnh bất ngờ vì giá "tượng trưng"

Anh Trần Trọng Khải, một du khách từ Cao Bằng, vào bệnh viện thăm người thân. Khi gửi xe tại Bệnh viện Đà Nẵg, cả anh và người bạn đi cùng đều bất ngờ khi nhân viên giữ xe chỉ thu 1.000 đồng.

Luống cuống vì đưa tiền chẵn và nhận lại tiền thối, anh Khải nói hiện nay hầu như không thấy nơi nào còn giữ xe máy với giá 1.000 đồng. "Thậm chí vùng núi quê tôi cũng không thấy có nơi giữ xe giá thấp như vậy" - anh Khải nhận xét.

Còn anh Lê Văn Hậu, người dân Quảng Trị, cho biết trong lần đến bệnh viện tại Đà Nẵng mới đây, anh rất bất ngờ vì giá giữ xe "tượng trưng" trong khi cơ sở vật chất tại các bệnh viện hiện đại.

Anh kể từng vào nhà xe ở hai bệnh viện lớn tại Đà Nẵng. "Phải nói giá giữ xe rẻ khó tin. Nhà xe hiện đại có camera, thẻ giữ xe bằng thẻ từ, có kiểm tra ảnh mỗi lần ra vào" - anh Hậu nói.

Vì mức giá "hạt dẻ" này, thỉnh thoảng cũng có trường hợp nhân viên giữ xe tại bệnh viện công có "thái độ ra mặt", thu nhầm giá giữ xe buổi sáng sang buổi tối hoặc "quên" thối tiền lẻ lại cho khách.

Các trường hợp này liên tục được nhắc nhở, chấn chỉnh, như trường hợp "Nhân viên thu 5.000 đồng/vé giữ xe vào ban đêm, bệnh viện yêu cầu phải xin lỗi" xảy ra tại Bệnh viện Mắt Đà Nẵng vừa qua.

Theo tìm hiểu, trước đây, Đà Nẵng từng triển khai chính sách miễn phí giữ xe máy tại các bệnh viện công lập từ năm 2011.

Tuy nhiên, sau thời gian dài thực hiện, chính sách phát sinh bất cập khi có người lợi dụng việc miễn phí để gửi xe nhiều ngày, thậm chí đưa xe vào bệnh viện gửi thay cho việc để xe tại nhà. Tình trạng này khiến nhà giữ xe quá tải, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, cháy nổ.

Sau khi rà soát, năm 2017 thành phố điều chỉnh chính sách, chuyển sang thu giá dịch vụ giữ xe theo khung giá quy định, đồng thời tiếp tục hỗ trợ miễn phí cho bệnh nhân và người chăm sóc thuộc diện được hưởng chính sách.

Mức giá giữ xe 'hạt dẻ' ở các bệnh viện Đà Nẵng, gần 10 năm chưa tăng giá - Ảnh 3.Nan giải quá tải bãi giữ xe bệnh viện, quỹ đất eo hẹp, còn cách nào khác?

Bạn đọc Tuổi Trẻ phản ảnh tình trạng quá tải triền miên chưa có hướng gỡ ở bãi giữ xe nhiều bệnh viện tại TP.HCM. Nhiều bệnh viện không còn quỹ đất để mở rộng hoặc xây dựng thêm bãi giữ xe.

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    Chủ đề: giá rẻ Đà Nẵng bệnh viện Mắt Đà Nẵng giữ xe bệnh viện Bệnh viện Đà Nẵng

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