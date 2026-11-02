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Bệnh viện 753 tỉ đồng ở Đắk Nông khánh thành gần một năm vẫn chưa thể khám chữa bệnh

tác giả
ĐỨC TRONG
ĐỨC TRONG
ĐỨC TRONG

Bệnh viện quy mô 700 giường, có cả bãi đáp trực thăng, đã khánh thành gần một năm nhưng vẫn chưa đủ điều kiện đưa vào khám chữa bệnh cho người dân.

Bệnh viện đa khoa Đắk Nông khánh thành gần một năm, chưa thể khám chữa bệnh - Ảnh 1.

Bệnh viện Đa khoa Đắk Nông khánh thành gần một năm qua nhưng chưa thể đưa vào khám chữa bệnh cho người dân - Ảnh: Đ.TRONG

Dự án nâng cấp Bệnh viện Đa khoa Đắk Nông ở phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng (vùng Đắk Nông cũ) với quy mô 700 giường bệnh, tổng mức đầu tư khoảng 753 tỉ đồng, khánh thành từ tháng 12-2025. Đây là bệnh viện đầu tiên ở tỉnh Lâm Đồng có bãi đáp trực thăng.

Tuy nhiên, gần một năm qua, bệnh viện này vẫn chưa đủ điều kiện đưa vào phục vụ khám chữa bệnh cho người dân.

Theo báo cáo tiến độ mới nhất, đến nay khối lượng thi công của dự án nâng cấp Bệnh viện Đa khoa Đắk Nông đạt khoảng 95% giá trị hợp đồng. Phần giải ngân vốn từ năm 2025 sang năm 2026 mới đạt gần 60%.

Một trong những vướng mắc lớn hiện nay là hệ thống phòng cháy chữa cháy phải làm lại hồ sơ thẩm duyệt theo tiêu chuẩn mới.

Mới đây, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng liên tục kiểm tra dự án và yêu cầu tháng 11-2026 phải đưa vào hoạt động khám chữa bệnh cho người dân.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Hà Sỹ Sơn - Giám đốc Ban Quản lý dự án số 3 tỉnh Lâm Đồng - cho biết đang khẩn trương hoàn thiện và bàn giao các trang thiết bị, khoa khám tại Bệnh viện Đa khoa Đắk Nông trong tháng 11-2026.

Ngoài ra, chủ đầu tư tiếp tục phối hợp điều chỉnh để hoàn thiện hệ thống phòng cháy chữa cháy để Công an tỉnh Lâm Đồng phê duyệt.

Theo Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đắk Nông Trần Duy Dũng, đội ngũ y, bác sĩ nơi đây sẵn sàng làm việc, khám chữa bệnh cho người dân ở khu mới. Tuy nhiên, đơn vị thi công chưa hoàn thiện các trang thiết bị và khoa khám nên họ vẫn phải chờ.

"Riêng khu hành chính ở tầng 7 chúng tôi đã dọn qua làm việc. Các khoa còn lại bàn giao lúc nào là chúng tôi vào làm lúc ấy, ai cũng muốn vào khu mới khám chữa bệnh tốt hơn cho người dân", ông Dũng nhấn mạnh.

Đối với hệ thống phòng cháy chữa cháy, ông Dũng cho biết đã phối hợp với Ban Quản lý dự án số 3 cam kết đảm bảo an toàn để cùng lúc vận hành và hoàn thiện nghiệm thu.

Bệnh viện đa khoa Đắk Nông khánh thành gần một năm, chưa thể khám chữa bệnh - Ảnh 2.Dự án bệnh viện Đắk Nông: Thanh lý hợp đồng đơn vị giám sát 'tố' nhà thầu thổi giá

Sau khi có báo cáo nghi ngờ việc thổi giá, thiết bị không rõ nguồn gốc gói thầu xây lắp dự án bệnh viện Đắk Nông, đơn vị giám sát đã bị chủ đầu tư thanh lý hợp đồng.

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ĐỨC TRONG
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