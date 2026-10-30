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Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang đầu tư 803 tỉ đồng phát triển bệnh viện vùng, góp phần giảm chuyển tuyến

tác giả
MẬU TRƯỜNG
MẬU TRƯỜNG
MẬU TRƯỜNG

UBND tỉnh Đồng Tháp vừa phê duyệt đề án phát triển Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang thành bệnh viện đa khoa cấp tỉnh đảm nhận chức năng vùng, với tổng nhu cầu vốn dự kiến gần 804 tỉ đồng trong giai đoạn 2026 - 2030.

Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang đầu tư hơn 803 tỉ đồng phát triển bệnh viện vùng - Ảnh 1.

Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang sẽ đảm nhận chức năng vùng, thêm 2 trung tâm mới, với tổng kinh phí dự kiến hơn 800 tỉ đồng - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Theo đề án, trong giai đoạn 2026 - 2030, Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang sẽ tập trung xây dựng, phát triển Trung tâm Lão khoa với quy mô dự kiến 200 giường bệnh và Trung tâm Chấn thương chỉnh hình - Phục hồi chức năng với quy mô dự kiến 200 giường bệnh. Hai trung tâm này được phát triển trên cơ sở các khoa chuyên môn hiện có của bệnh viện.

Tổng nhu cầu vốn dự kiến để thực hiện hai hạng mục trên khoảng 803,95 tỉ đồng. Trong đó Trung tâm Lão khoa cần khoảng 364,145 tỉ đồng, còn Trung tâm Chấn thương chỉnh hình - Phục hồi chức năng khoảng 439,805 tỉ đồng.

Bên cạnh phát triển hai trung tâm chuyên môn, đề án đặt mục tiêu nâng cao năng lực đào tạo, chỉ đạo tuyến và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh. 

Bệnh viện sẽ kiện toàn Phòng Quản lý chất lượng - Đào tạo - Nghiên cứu khoa học, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số và quản trị bệnh viện.

Ở giai đoạn 2031 - 2050, bệnh viện tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực chuyên môn tại các khoa nhi, tim mạch - can thiệp mạch và ung bướu hiện có. 

Tùy theo nhu cầu khám chữa bệnh, định hướng phát triển mạng lưới y tế, điều kiện nhân lực, cơ sở vật chất và khả năng huy động nguồn lực, bệnh viện sẽ nghiên cứu đề xuất phát triển các chuyên khoa này thành những trung tâm chuyên môn phù hợp.

Mục tiêu chung của đề án là từng bước nâng cao năng lực chuyên môn kỹ thuật, quy mô và chất lượng khám chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang, đáp ứng nhu cầu điều trị chuyên sâu của người dân trong tỉnh và khu vực lân cận, góp phần giảm tình trạng chuyển tuyến.

Nguồn vốn thực hiện đề án dự kiến được huy động từ ngân sách trung ương hỗ trợ, ngân sách địa phương, nguồn tài chính hợp pháp của bệnh viện theo cơ chế tự chủ và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang hiện hữu được chuyển từ trung tâm Mỹ Tho về cơ sở mới tại quốc lộ 1, phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp và chính thức hoạt động từ tháng 2-2023.

Công trình được đầu tư trên diện tích khoảng 10ha, tổng mức đầu tư hơn 2.350 tỉ đồng, với quy mô thiết kế 1.000 giường bệnh. Cơ sở mới gồm bốn khối nhà chức năng chính: khối nhà chính, khối nhà dinh dưỡng, khối nhà truyền nhiễm và khối nhà tang lễ.

Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang đầu tư hơn 803 tỉ đồng phát triển bệnh viện vùng - Ảnh 3.Giành lại sự sống cho sản phụ mang thai 30 tuần trong đêm nguy kịch

Bị tiền sản giật nặng, suy hô hấp cấp, viêm phổi nặng và tổn thương thận cấp, sản phụ mang thai khoảng 30 tuần được các bác sĩ hai bệnh viện phối hợp mổ cấp cứu, giành lại cơ hội sống cho cả mẹ và bé.

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    Chủ đề: tỉnh Đồng Tháp phường Trung An Trung tâm Lão khoa Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang

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