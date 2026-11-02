Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Bệnh nhân đột quỵ nguy kịch, Bệnh viện Chợ Rẫy hội chẩn từ xa để mổ tại Bà Rịa

tác giả
A LỘC
A LỘC
A LỘC

Bệnh nhân đột quỵ, xuất huyết não nguy kịch được chỉ định mổ cấp cứu nhưng gia đình muốn chuyển lên tuyến trên. Sau khi bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy hội chẩn, gia đình đồng ý để bệnh nhân mổ ngay tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa.

Bệnh nhân đột quỵ nguy kịch, Bệnh viện Chợ Rẫy hội chẩn từ xa để mổ tại Bà Rịa - Ảnh 2.

Sau khi được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa phẫu thuật cấp cứu, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần ổn định - Ảnh: THANH NGA

Ngày 2-11, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa cho biết vừa phẫu thuật cấp cứu một bệnh nhân đột quỵ, xuất huyết não trong tình trạng nguy kịch.

Bệnh nhân là ông T.V.T. (64 tuổi, ngụ xã Long Điền, TP.HCM), nhập viện ngày 23-10 trong tình trạng hôn mê, liệt nửa người bên trái.

Khi nhập viện, bệnh nhân hôn mê, Glasgow 9 điểm. Kết quả chụp CT cho thấy bệnh nhân bị xuất huyết bao trong và não thất bên phải.

Do tình trạng bệnh nặng, các bác sĩ chỉ định phẫu thuật cấp cứu. Tuy nhiên, người nhà không đồng ý mổ tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa mà muốn chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).

Bác sĩ Phan Đình Chương - khoa ngoại thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa - cho biết việc chuyển viện trong tình trạng này có nguy cơ khiến bệnh nhân trở nặng hoặc tử vong trên đường.

Dù đã được giải thích, người nhà lúc đó vẫn muốn chuyển bệnh nhân lên tuyến trên.

Trước tình huống này, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa liên hệ bác sĩ trực ngoại thần kinh Bệnh viện Chợ Rẫy để hội chẩn từ xa.

Bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy xem hồ sơ, phim chụp và cùng các bác sĩ tại Bà Rịa giải thích cho người nhà về tình trạng bệnh, nguy cơ khi chuyển viện.

Sau khi được tư vấn, gia đình thay đổi quyết định, đồng ý để bệnh nhân phẫu thuật tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa.

Ngay sau đó, bác sĩ Chương cùng ê kíp tiến hành phẫu thuật lấy khối máu tụ, giải áp não cho bệnh nhân.

"Hiện tại bệnh nhân đã tỉnh trở lại, đang được chăm sóc hậu phẫu. Chúng tôi sẽ kiểm tra lại trước khi cho bệnh nhân xuất viện", bác sĩ Chương cho hay.

Đột quỵ có chỉ định phẫu thuật nên mổ sớm

Theo bác sĩ Phan Đình Chương, với bệnh nhân bị chấn thương sọ não hoặc xuất huyết não do tai biến, khi đã có chỉ định phẫu thuật thì nên mổ sớm tại cơ sở đủ điều kiện.

"Nếu trì hoãn để chuyển viện, nguy cơ trên đường chuyển viện rất cao. Khi lên tuyến trên, nếu phẫu thuật trễ thì tiên lượng và tỉ lệ thương tật sau này cũng cao hơn rất nhiều, chưa kể nguy cơ tử vong trên đường chuyển viện", bác sĩ Chương khuyến cáo.

Bệnh nhân đột quỵ nguy kịch, hội chẩn với Bệnh viện Chợ Rẫy để mổ cấp cứu tại Bà Rịa - Ảnh 2.Chủ tịch Hội Đột quỵ TP.HCM đưa lời khuyên khi 'đột quỵ là 1 trong 3 bệnh lý có nguy cơ mắc cao nhất'

Nhân Ngày Đột quỵ thế giới 29-10, Chủ tịch Hội Đột quỵ TP.HCM Nguyễn Huy Thắng cho biết đột quỵ là 1 trong 3 bệnh lý có nguy cơ mắc cao nhất trong suốt cuộc đời mỗi người, đứng sau tim mạch và ung thư.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
A LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa Bệnh viện Chợ rẫy đột quỵ Hội chẩn TP.HCm

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất