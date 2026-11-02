Bệnh nhân đột quỵ nguy kịch, Bệnh viện Chợ Rẫy hội chẩn từ xa để mổ tại Bà Rịa

Sau khi được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa phẫu thuật cấp cứu, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần ổn định - Ảnh: THANH NGA

Ngày 2-11, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa cho biết vừa phẫu thuật cấp cứu một bệnh nhân đột quỵ, xuất huyết não trong tình trạng nguy kịch.

Bệnh nhân là ông T.V.T. (64 tuổi, ngụ xã Long Điền, TP.HCM), nhập viện ngày 23-10 trong tình trạng hôn mê, liệt nửa người bên trái.

Khi nhập viện, bệnh nhân hôn mê, Glasgow 9 điểm. Kết quả chụp CT cho thấy bệnh nhân bị xuất huyết bao trong và não thất bên phải.

Do tình trạng bệnh nặng, các bác sĩ chỉ định phẫu thuật cấp cứu. Tuy nhiên, người nhà không đồng ý mổ tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa mà muốn chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).

Bác sĩ Phan Đình Chương - khoa ngoại thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa - cho biết việc chuyển viện trong tình trạng này có nguy cơ khiến bệnh nhân trở nặng hoặc tử vong trên đường.

Dù đã được giải thích, người nhà lúc đó vẫn muốn chuyển bệnh nhân lên tuyến trên.

Trước tình huống này, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa liên hệ bác sĩ trực ngoại thần kinh Bệnh viện Chợ Rẫy để hội chẩn từ xa.

Bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy xem hồ sơ, phim chụp và cùng các bác sĩ tại Bà Rịa giải thích cho người nhà về tình trạng bệnh, nguy cơ khi chuyển viện.

Sau khi được tư vấn, gia đình thay đổi quyết định, đồng ý để bệnh nhân phẫu thuật tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa.

Ngay sau đó, bác sĩ Chương cùng ê kíp tiến hành phẫu thuật lấy khối máu tụ, giải áp não cho bệnh nhân.

"Hiện tại bệnh nhân đã tỉnh trở lại, đang được chăm sóc hậu phẫu. Chúng tôi sẽ kiểm tra lại trước khi cho bệnh nhân xuất viện", bác sĩ Chương cho hay.

Đột quỵ có chỉ định phẫu thuật nên mổ sớm Theo bác sĩ Phan Đình Chương, với bệnh nhân bị chấn thương sọ não hoặc xuất huyết não do tai biến, khi đã có chỉ định phẫu thuật thì nên mổ sớm tại cơ sở đủ điều kiện. "Nếu trì hoãn để chuyển viện, nguy cơ trên đường chuyển viện rất cao. Khi lên tuyến trên, nếu phẫu thuật trễ thì tiên lượng và tỉ lệ thương tật sau này cũng cao hơn rất nhiều, chưa kể nguy cơ tử vong trên đường chuyển viện", bác sĩ Chương khuyến cáo.