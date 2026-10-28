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Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức quá tải, TP.HCM đề xuất xây bệnh viện mới 1.000 giường

tác giả
THU HIẾN
THU HIẾN
THU HIẾN

Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức mỗi ngày tiếp nhận 4.000 - 5.000 lượt khám ngoại trú, trong khi cơ sở chính chỉ rộng 1,1ha, không đáp ứng nhu cầu.

Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức quá tải, TP.HCM đề xuất xây bệnh viện mới 1.000 giường - Ảnh 2.

Dù tiếp nhận số lượng bệnh nhân ngoại trú từ 4.000 - 5.000 lượt/ngày, nhưng cơ sở vật chất Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức chưa đáp ứng được nhu cầu - Ảnh: THU HIẾN

TP.HCM đề xuất xây mới Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức quy mô 1.000 giường tại khu đất số 37 Phú Châu, nơi hiện là Trung tâm Điều dưỡng người bệnh tâm thần, nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng tăng và giảm áp lực cho bệnh viện hiện hữu.

Bệnh nhân đông nhưng cơ sở hiện hữu lại chưa đáp ứng

Theo UBND phường Tam Bình, địa phương nằm ở cửa ngõ phía đông TP.HCM, có dân số khoảng 153.414 người. 

Phía đông phường tiếp giáp phường Dĩ An và phường Linh Xuân, phía bắc và tây tiếp giáp phường Bình Hòa và Hiệp Bình, phía nam tiếp giáp phường Hiệp Bình. Nhu cầu khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng, trong khi địa bàn chỉ có Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức và một trạm y tế phường.

Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức có quy mô kế hoạch 750 giường, mỗi ngày tiếp nhận 4.200 - 4.500 lượt khám ngoại trú và 550 - 600 bệnh nhân nội trú. Tuy nhiên, cơ sở chính chỉ rộng 1,1ha, thiếu mặt bằng bố trí phòng khám, phòng bệnh và nơi làm việc, gây khó khăn cho hoạt động chuyên môn.

Theo quy chuẩn được nêu trong báo cáo, bệnh viện quy mô trên 500 giường cần diện tích hơn 4,5ha. Trong khi đó, khu đất số 37 Phú Châu, nơi đặt Trung tâm Điều dưỡng người bệnh tâm thần, rộng hơn 5,8ha. Trung tâm hiện quản lý, chăm sóc và nuôi dưỡng khoảng 1.100 người, vượt quy mô tiếp nhận khoảng 600 người.

Từ thực tế trên, UBND phường Tam Bình đề xuất TP.HCM sớm triển khai dự án xây mới Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức quy mô 1.000 giường tại khu đất số 37 Phú Châu, nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân địa phương và các khu vực lân cận.

Ưu tiên bố trí đất để xây mới Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức

Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức quá tải, TP.HCM đề xuất xây bệnh viện mới 1.000 giường - Ảnh 3.

Trung tâm Điều dưỡng người bệnh tâm thần rộng 5,8ha, nơi được đề xuất xây mới Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức - Ảnh: THU HIẾN

TS.BS Nguyễn Hoài Nam, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho biết Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức hiện sử dụng bốn cơ sở nhà đất. Trong đó, hai phòng khám tại phường Linh Xuân và Linh Tây tiếp nhận tổng cộng khoảng 500 lượt khám mỗi ngày.

Cơ sở chính tại số 29 Phú Châu, phường Tam Bình, tiếp nhận 4.000 - 5.000 lượt khám ngoại trú mỗi ngày, với hơn 600 bệnh nhân điều trị nội trú, trong khi quy mô kế hoạch là 750 giường.

Cơ sở này chỉ rộng 1,1ha, đủ bố trí khoảng 230 giường bệnh theo quy chuẩn diện tích sàn 80-90m² mỗi giường. Vì vậy, bệnh viện cần mặt bằng lớn hơn để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng tăng.

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Theo ông Nam, TP.HCM đang triển khai các dự án xây dựng Bệnh viện Tâm thần và Trung tâm Điều dưỡng người bệnh tâm thần tại phường Tăng Nhơn Phú, gần Bệnh viện Ung bướu, với tổng vốn đầu tư khoảng 3.800 tỉ đồng. Các dự án thuộc nhóm A, hiện cần hoàn tất việc xác định tính pháp lý của khu đất.

Dự kiến trong năm 2027, thành phố trình HĐND TP xem xét để triển khai các bước tiếp theo, phấn đấu khởi công vào cuối năm 2027 hoặc đầu năm 2028. Khi hoàn thành, khu mới sẽ có Bệnh viện Tâm thần quy mô 1.000 giường và Trung tâm Điều dưỡng người bệnh tâm thần quy mô 1.000 giường. Toàn bộ hoạt động của trung tâm tại số 37 Phú Châu sẽ được chuyển về đây.

Khi đó, khu đất rộng 5,8ha tại số 37 Phú Châu có thể được bố trí xây dựng Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức mới. Theo đánh giá, khu đất phù hợp để xây bệnh viện quy mô 500-700 giường, đầu tư đồng bộ và phát triển các kỹ thuật chuyên sâu.

Sở Y tế TP.HCM sẽ phối hợp với địa phương và các cơ quan liên quan để thúc đẩy dự án, xúc tiến việc bàn giao khu đất.

Tháng 9-2026, UBND TP.HCM quyết định chủ trương đầu tư dự án xây mới khu điều trị F của Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, quy mô 300 giường, với tổng vốn dự kiến hơn 1.400 tỉ đồng.

Tuy nhiên, dự án chưa thể triển khai do chưa có quỹ đất để di dời 30 phòng, khoa chức năng. Bệnh viện đang đề xuất chuyển các đơn vị này đến khu đất số 14 Phú Châu, phường Tam Bình.

Vì sao TP.HCM đề xuất xây mới Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức quy mô 1.000 giường? - Ảnh 4.Bệnh viện ở TP.HCM phát triển phần mềm cảnh báo nguy cơ quá tải

Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức dùng phần mềm và dữ liệu số theo dõi quy trình khám chữa bệnh, phát hiện khâu có nguy cơ quá tải để kịp thời điều phối.

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THU HIẾN
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    Chủ đề: Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức - Trung tâm Điều dưỡng Người Bệnh Tâm thần quá tải

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