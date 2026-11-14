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Bắt TikToker ‘A Tý tiktok’ chuyên làm video hướng dẫn mua bán, sử dụng ma túy

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ĐAN THUẦN
ĐAN THUẦN
ĐAN THUẦN

Nguyễn Tấn Phúc (chủ tài khoản TikTok “A Tý tiktok”) bị Công an TP.HCM bắt vì đăng tải bài viết kèm theo video với nội dung thể hiện việc tuyên truyền, hướng dẫn người khác thực hiện hành vi mua bán, sử dụng trái phép ma túy.

Bắt TikToker ‘A Tý tiktok’ chuyên làm video hướng dẫn mua bán, sử dụng ma túy - Ảnh 1.

Hình chụp tài khoản TikTok “A Tý tiktok”

Ngày 14-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Tấn Phúc (39 tuổi, ngụ phường Biên Hòa, TP Đồng Nai) để điều tra về tội “đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”.

Theo Công an Thành phố, trong khi cả hệ thống chính trị và toàn xã hội đang quyết liệt triển khai các giải pháp đấu tranh, phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, một đối tượng lại ngang nhiên lợi dụng mạng xã hội TikTok để đăng tải các video có nội dung tuyên truyền, hướng dẫn người khác thực hiện hành vi mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy.

Hành vi trên không chỉ đi ngược lại những nỗ lực chung của toàn xã hội mà còn tiềm ẩn nguy cơ cổ súy, lan truyền nhận thức lệch lạc về ma túy, đặc biệt đối với giới trẻ và những người thường xuyên tiếp cận thông tin trên không gian mạng.

Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về đấu tranh, xử lý triệt để các hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng “giang hồ mạng”, Giám đốc Công an Thành phố và Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự tập trung đấu tranh, điều tra, mở rộng các vụ án liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

Tinh thần chỉ đạo xuyên suốt là chủ động phát hiện, kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng mạng xã hội để cổ xúy hành vi vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự và công tác phòng, chống tội phạm.

Công an Thành phố phát hiện tài khoản tiktok có tên “A Tý tiktok” đăng tải nhiều bài viết kèm theo video có nội dung liên quan đến việc tuyên truyền, hướng dẫn mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy.

Bắt TikToker ‘A Tý tiktok’ chuyên làm video hướng dẫn mua bán, sử dụng ma túy - Ảnh 3.

Bị can Nguyễn Tấn Phúc - Ảnh Công an cung cấp

Kết quả điều tra ban đầu xác định, người thực hiện các video trên là Nguyễn Tấn Phúc.

Phúc đã quay các video thể hiện nội dung hướng dẫn người khác thực hiện những hành vi liên quan đến mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy, sau đó đăng tải trên nền tảng TikTok.

Cơ quan Công an xác định việc sử dụng nền tảng mạng xã hội để phổ biến những nội dung liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật về ma túy là vấn đề đặc biệt đáng lo ngại, bởi có nguy cơ khiến người tiếp nhận, nhất là thanh thiếu niên, hình thành nhận thức sai lệch, xem nhẹ tác hại của ma túy và nhận các hậu quả pháp lý khi tham gia hoạt động mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại TP.HCM, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố đã ban hành Nghị quyết số 02 về nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, phấn đấu xây dựng Thành phố không ma túy vào năm 2030.

Trong khi các lực lượng chức năng đang ngày đêm đấu tranh với tội phạm ma túy, gia đình, nhà trường và toàn xã hội nỗ lực tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ nói không với ma túy, thì việc Nguyễn Tấn Phúc sử dụng mạng xã hội để đăng tải những nội dung có tính chất tuyên truyền, hướng dẫn hành vi mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy là đi ngược hoàn toàn với những nỗ lực đó.

Hành vi bị điều tra không đơn thuần là việc đăng tải thông tin vi phạm pháp luật trên không gian mạng, mà còn đặt ra nguy cơ phát tán, cổ xúy những hành vi gây ảnh hưởng tiêu cực đến công tác phòng ngừa tội phạm và tệ nạn ma túy.

Những nội dung như vậy, nếu không được phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời, có thể làm suy giảm hiệu quả tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nhất là đối với những người thiếu hiểu biết về tác hại và hậu quả của ma túy.

Bắt TikToker ‘A Tý tiktok’ chuyên làm video hướng dẫn mua bán, sử dụng ma tuý - Ảnh 3.Phim 'Huy bến xe' đăng tải nhiều năm trước, vì sao Hoàng Mèo, Tấn Bo vẫn bị xử lý?

Phim ca nhạc 'Huy bến xe' đăng tải trên YouTube từ nhiều năm trước, nhưng những người tham gia sản xuất, diễn xuất như Hoàng Mèo, Tấn Bo, Dương Chấn Huy... vẫn bị truy cứu trách nhiệm hình sự.


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    Chủ đề: tiktoker phường Biên Hoà Nguyễn Tấn Phúc Công an TP.HCM

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