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Bắt người đàn ông đấm tài xế taxi giữa đường ở Hà Nội

tác giả
HỒNG QUANG
HỒNG QUANG
HỒNG QUANG

Cho rằng tài xế taxi không dừng xe giải quyết va chạm giao thông, Trịnh Trọng Long đã chặn đầu ô tô, chửi bới rồi đấm liên tiếp vào mặt tài xế.

Bắt khẩn cấp người đàn ông đấm tài xế taxi giữa đường ở Hà Nội - Ảnh 1.

Ông Trịnh Trọng Long - Ảnh: N.T.

Ngày 14-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Trịnh Trọng Long (sinh năm 1977, trú tại phường Vĩnh Tuy, Hà Nội).

Ông Long bị bắt để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Khoảng 12h45 ngày 6-11, anh N.T.V. (sinh năm 1987, trú tại phường Cửa Nam, Hà Nội) lái taxi theo hướng Kim Ngưu - cầu Lạc Trung.

Khi đến cầu Kim Ngưu S4 (phường Vĩnh Tuy) thì xảy ra va chạm với người đi đường. Lúc này Trịnh Trọng Long lái xe máy đi ngược chiều. Long không thấy anh V. dừng lại để giải quyết đã lái xe máy đến dừng trước đầu taxi của anh V..

Anh V. hạ kính lái để xem xét sự việc, Long bức xúc việc anh V. không xuống xe để giải quyết đã dựng xe máy và xuống xe chỉ trỏ thách đố, chửi bới anh V..

Nam tài xế taxi ngồi trên ghế lái lấy điện thoại ra quay video. Thấy anh V. cầm điện thoại quay video, Long tiến đến gần cửa xe rồi dùng tay phải đấm vào mặt anh V., sau đó, Long lái xe máy bỏ đi.

Đến ngày 12-11, mạng xã hội xuất hiện nhiều đoạn video sự việc trên. Ngày 13-11, Công an phường Vĩnh Tuy đã mời anh N.T.V và Trịnh Trọng Long về trụ sở làm rõ.

Tại cơ quan công an, Trịnh Trọng Long khai nhận phù hợp nội dung sự việc như trên.

Bắt người đàn ông đấm tài xế taxi giữa đường ở Hà Nội - Ảnh 3.Khởi tố người đàn ông dừng xe máy chặn đầu ô tô, bóp mũi và tát tài xế

Lê Xuân Hưng bị khởi tố sau vụ dừng xe máy trước đầu ô tô, hành hung tài xế trên đường Dương Đức Hiền (Hà Nội).

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