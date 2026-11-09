Công an đang xác minh vụ tài xế taxi bị đánh sau va chạm giao thông

Nam tài xế lái xe taxi (áo đỏ) bị người đàn ông (áo trắng) tấn công - Ảnh: cắt từ clip

Chiều 9-11, lãnh đạo Công an xã Sơn Hòa xác nhận đơn vị đang xác minh, làm rõ vụ tài xế taxi bị hành hung sau va chạm giao thông xảy ra trên địa bàn.

Theo lãnh đạo Công an xã Sơn Hòa, ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng công an đã mời những người liên quan đến trụ sở làm việc, đồng thời kiểm tra nồng độ cồn và ma túy để phục vụ công tác xác minh.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một tài xế taxi bị người đàn ông liên tiếp dùng tay đánh vào vùng mặt sau va chạm giao thông.

Đáng chú ý, theo hình ảnh trong clip, dù có mặt công an viên, người đàn ông này vẫn tiếp tục có hành vi hung hãn chửi bới, tấn công tài xế.

Theo trình báo của công ty vận tải taxi quản lý nam tài xế trên, vào khoảng 19h17 ngày 8-11, trên đường Trần Phú, xã Sơn Hòa, xe taxi do tài xế P.N.T. lái đã xảy ra va chạm với một xe máy điện.

Thời điểm xảy ra vụ việc, xe máy điện không gắn biển số, chở ba người đàn ông và tất cả đều không đội mũ bảo hiểm.

Dù có lực lượng công an tại hiện trường, người này vẫn liên tục chửi bới và tấn công tài xế - Ảnh: Cắt từ clip

3 người đàn ông đi trên chiếc xe máy điện, không đội mũ bảo hiểm - Ảnh: cắt từ clip

Sau va chạm, một người trên xe máy điện đã chửi bới và liên tiếp dùng tay đánh vào vùng mặt, mắt và mũi tài xế T., khiến nạn nhân bị thương.

Nhóm người này còn có hành vi đập phá xe taxi, làm hư hỏng phần ốp hông phía sau. Điện thoại của nam tài xế cũng bị đập vỡ hư hỏng.

Thời điểm xảy ra vụ việc, một hành khách trên xe taxi đã dùng điện thoại ghi lại diễn biến vụ việc. Công ty cho biết đang lưu giữ video và sẵn sàng cung cấp bản gốc cho cơ quan công an phục vụ điều tra.

Sau vụ việc, tài xế bị đa chấn thương, được đưa đến bệnh viện để điều trị.

Hiện Công an xã Sơn Hòa đang xác minh nguyên nhân vụ việc, làm rõ hành vi của những người liên quan để xử lý theo quy định.