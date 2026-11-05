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Khởi tố nữ tài xế chèn ép, tông đổ xe máy của phụ nữ mang thai

tác giả
THANH TUẤN
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THANH TUẤN
THANH TUẤN
CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố nữ tài xế ô tô chèn ép, tông đổ xe máy của phụ nữ mang thai trên đường Hoàng Liên để điều tra về tội gây rối trật tự công cộng.

Nữ tài xế ô tô chèn ép, tông ngã xe máy của phụ nữ mang thai khai gì khi bị triệu tập?

Ngày 5-11, Công an tỉnh Lào Cai cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Tuyết Sang (36 tuổi, trú ở phường Lào Cai) về hành vi gây rối trật tự công cộng. 

Đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra.

Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân phê chuẩn.

Sang là tài xế xe VF3 chèn ép, va chạm (tông) làm đổ xe máy điện của người phụ nữ mang thai trên đường Hoàng Liên xảy ra chiều 1-11. 

Vụ việc được camera an ninh ghi lại. Sau đó người thân của nạn nhân đăng tải video lên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm, gây bức xúc trong dư luận và quần chúng Nhân dân.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Lào Cai đã triệu tập, làm việc với người lái ô tô là Võ Tuyết Sang.

Cơ quan điều tra thực nghiệm hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: THANH TUẤN

Tại cơ quan công an, Sang khai nhận khoảng 15h ngày 1-11, Sang lái ô tô chở con trai đi trên đường Hoàng Liên, khi di chuyển do không bật tín hiệu xi nhan chuyển hướng nên đã xảy ra mâu thuẫn với chị P.T.T. (36 tuổi, trú ở phường Cam Đường) đang đi xe máy điện.

Sau khi hai bên lời qua tiếng lại, Sang đã lái xe áp sát, chèn ép xe máy điện, không cho chị T. đi, có thời điểm ô tô đánh lái quay ngang trên đường, chắn một phần lối lưu thông.

Khi chị T. đi xe vượt lên và dừng tại khu vực đèn đỏ, ô tô tiếp tục tiến lên áp sát và va chạm vào phần đuôi xe máy điện của chị T., khiến chiếc xe ngã xuống đường.

Khởi tố nữ tài xế ô tô chèn ép, tông đổ xe máy của phụ nữ mang thai - Ảnh 3.

Cơ quan điều tra thi hành lệnh khởi tố đối với Võ Tuyết Sang - Ảnh: THANH TUẤN

Công an cũng cho biết chị T. đang mang thai và được điều trị tại Bệnh viện Sản nhi tỉnh Lào Cai.

Sang cũng đã thừa nhận hành vi đánh lái, chèn ép xe máy điện, cản trở việc di chuyển của chị T.. Đồng thời khai nhận hành vi trên xuất phát từ sự bức xúc khi xảy ra cãi vã, muốn tiếp tục tranh luận với chị T..

Khởi tố nữ tài xế ô tô chèn ép, tông đổ xe máy của phụ nữ mang thai - Ảnh 2.Vụ ô tô chèn ép, tông đổ xe máy của phụ nữ mang thai: Nữ tài xế khai gì?

Công an phường Lào Cai đã triệu tập, làm việc với nữ tài xế ô tô chèn ép, tông đổ xe máy của phụ nữ mang thai xảy ra trên đường Hoàng Liên để xác minh, làm rõ. Nữ tài xế khai gì?

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    Chủ đề: gây rối trật tự công cộng khởi tố nữ tài xế công an Lào Cai xe vf3

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