Khởi tố nam tài xế lái ô tô lao về phía CSGT ở Hải Phòng

Cơ quan công an tống đạt các quyết định khởi tố đối với Cương liên quan hành vi lái ô tô lao vào cán bộ CSGT làm nhiệm vụ - Ảnh: Công an TP Hải Phòng

Ngày 24-10, Công an TP Hải Phòng cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lý Văn Cương (31 tuổi, trú tại phường Vĩnh Tuy, TP Hà Nội) về tội chống người thi hành công vụ.

Các quyết định tố tụng đã được Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 2, TP Hải Phòng phê chuẩn.

Trước đó, khoảng 13h35 ngày 20-10, tổ công tác Phòng Cảnh sát giao thông phát hiện ô tô do Cương điều khiển lưu thông trên đại lộ Tôn Đức Thắng, theo hướng từ ngã tư Ắc Quy đến ngã năm Cơ Điện, có dấu hiệu vi phạm quy định giao thông.

Khi được yêu cầu dừng xe, Cương không chấp hành mà điều khiển xe bỏ chạy. Dù tổ công tác tiếp tục ra hiệu lệnh, tài xế vẫn không dừng lại và liên tục lạng lách, thậm chí lái xe lên cả vỉa hè, gây thiệt hại tài sản của một số nhà dân ven đường.

Đáng chú ý, khi bị lực lượng CSGT chặn xe, Cương vẫn cố tình lái ô tô tiến về phía các cán bộ đang làm nhiệm vụ, buộc một cán bộ phải lùi lại để tránh nguy hiểm đến tính mạng.

Làm việc với cơ quan điều tra, Cương thừa nhận hành vi và cho biết do muốn né tránh việc kiểm tra, xử lý của lực lượng chức năng nên đã có những hành động trên.

Kết quả xét nghiệm cho thấy người này không có nồng độ cồn và chất ma túy trong cơ thể, có giấy phép lái xe theo quy định.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng tiếp tục củng cố, hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định.