Những người liên quan được bàn giao cho cơ quan chức năng của Trung Quốc - Ảnh: CA

Ngày 27-11, Công an Đà Nẵng cho biết thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Giám đốc Công an thành phố, Phòng Cảnh sát hình sự đã chủ động phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triển khai xác minh, truy tìm, bắt giữ và bàn giao 10 đối tượng truy nã có quốc tịch Trung Quốc đang lẩn trốn trên địa bàn.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Đà Nẵng), qua công tác phối hợp xác minh, trên cơ sở thông tin, tài liệu thu thập được, đơn vị đã phối hợp với Công an phường Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) triển khai lực lượng, phương án bắt giữ thành công 10 đối tượng, bảo đảm an toàn, đúng quy định.

Các nghi phạm bị bắt giữ gồm: Dong Siwei (28 tuổi), Liao Youzhang (45 tuổi), Jiang Chengyi (30 tuổi), Fu Weijia (31 tuổi), Wang Yang (33 tuổi), Liu Qirui (31 tuổi), Zheng Jingyan (41 tuổi), Ma Yunhao (33 tuổi), Ma Yunquian (40 tuổi) và Shao Bo (34 tuổi).

Theo Công an Đà Nẵng, thông tin từ phía cơ quan chức năng Trung Quốc cho biết các đối tượng bị truy nã liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc và kinh doanh trái phép.

Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với đại diện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an), Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn tổ chức bàn giao 10 nghi phạm trên cho phía Trung Quốc theo cơ chế hợp tác song phương giữa hai nước, bảo đảm chặt chẽ, an toàn và đúng quy định pháp luật.