Trốn truy nã, có khi sang tận Lào, 9 năm sau Mộng Văn Tám bị bắt

Mộng Văn Tám bị bắt giữ sau 9 năm trốn truy nã, có lúc sang tận Lào - Ảnh: Công an Quảng Ngãi

Ngày 16-11, Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã phối hợp với Công an TP Hà Nội và các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an bắt giữ Mộng Văn Tám (42 tuổi, trú xã Sơn Lâm, tỉnh Nghệ An), người bị truy nã về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 26-8-2016, Tám có hành vi chiếm đoạt tài sản của gia đình ông P.Đ.Q. (trú TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum cũ).

Ngày 7-11-2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum cũ, khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tám về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo khoản 1, điều 140 Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009). Thời điểm trên Tám đã bỏ trốn.

Đến ngày 23-1-2018, cơ quan điều tra ra quyết định truy nã đối với bị can này.

Tuy nhiên, thay vì ra đầu thú, Tám liên tục thay đổi địa bàn lẩn trốn. Có thời điểm, người này vượt biên sang Lào làm thuê để tránh sự truy tìm của lực lượng chức năng.

Việc Tám thường xuyên di chuyển, thông tin về nơi ở không ổn định, có thời điểm gián đoạn khiến quá trình xác minh, truy bắt gặp nhiều khó khăn.

Sau thời gian kiên trì lần theo dấu vết, ngày 14-11-2026, lực lượng của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp Công an TP Hà Nội và các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an phát hiện, bắt giữ Tám tại phường Phúc Lợi, TP Hà Nội.

Sau gần 9 năm lẩn trốn qua nhiều địa bàn, kể cả sang nước ngoài, hành trình trốn truy nã của Tám đã kết thúc.