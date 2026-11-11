Báo chí Thái Lan có ý kiến khác nhau khi đội nhà thua muối mặt U23 Việt Nam

U23 Thái Lan (phải) thua đậm U23 Việt Nam - Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Ngay sau trận đấu trên sân Pleiku, báo MGR Online của Thái Lan đăng bài với tiêu đề: “Voi chiến U23 khởi đầu không tốt chút nào, bị Việt Nam vùi dập 3-0 ở Gia Lai - VTV Cup 2026”.

Trang báo này thẳng thắn đánh giá đội bóng của HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul mở màn giải đấu bằng sự thất vọng.

Theo MGR Online, U23 Thái Lan nhận hai bàn thua khá chóng vánh, từ những pha đánh đầu của Nguyễn Minh Tâm trong hiệp một. Sang hiệp hai, đội khách cố đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ nhưng không thành công. Cú đá phạt của Siradanai Phosri cũng bị thủ môn Việt Nam cản phá, trước khi Thái Lan nhận thêm bàn thua cuối trận.

Trong khi đó, Siam Sport mô tả thất bại một cách nhẹ nhàng hơn, khi nhận xét U23 Thái Lan “khởi đầu không suôn sẻ”, để chủ nhà Việt Nam đánh bại với tỉ số cách biệt 0-3.

Dù vậy, trang báo này cũng thể hiện thái độ ngạc nhiên trước thất bại của đội nhà, đánh giá đây là một thất bại khó chấp nhận với U23 Thái Lan.

Matichon cũng đưa tin đội nhà thất bại 0-3, thuật lại hai tình huống hàng thủ Thái Lan "hoàn toàn bất lực" khi để Minh Tâm đánh đầu ghi bàn. Trang báo này tập trung tường thuật các bàn thua của đội nhà.

Trước chuyến đi này, quá trình chuẩn bị của U23 Thái Lan đã bị báo chí trong nước cảnh báo. Ngày 5-11, Daily News đăng bài với tiêu đề: “Không có thời gian tập! Voi chiến trẻ hẹn nhau ở sân bay, sang Việt Nam là thi đấu”.

Theo Daily News, danh sách 23 cầu thủ Thái Lan có tám người từ Thai League 2 và tám người từ Thai League 3. Do các giải quốc nội còn thi đấu đến ngày 8-11, cầu thủ được yêu cầu tập trung tại sân bay Don Mueang sáng 9-11 rồi lên đường ngay.

Cũng vì vậy, Daily News tỏ thái độ "cam chịu" với thất bại của U23 Thái Lan, cho rằng đội nhà không có được sự chuẩn bị tốt nhất ở giải.

TV5HD cũng dẫn chia sẻ của tiền đạo Jehanavee Mama rằng nhiều cầu thủ lần đầu được gọi lên tuyển, nên cả đội phải nhanh chóng điều chỉnh để phối hợp với nhau.

Sau thất bại trước Việt Nam, U23 Thái Lan sẽ gặp Qatar ngày 12-11 và Singapore ngày 14-11.