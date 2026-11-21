Bánh ống - đặc sản của người Khmer Nam bộ - Ảnh: KHẮC TÂM

Không cầu kỳ về hình thức, bánh ống nghi ngút khói từ lâu đã trở thành hình ảnh quen thuộc với người dân và du khách.

Món bánh này mang một màu xanh tự nhiên của lá dứa, vị béo của nước cốt dừa, vị bùi của mè rang và độ tơi xốp của bột gạo.

Hương bánh ống thơm lừng dưới tán cây Ao Bà Om

Đặc biệt, trong các dịp lễ hội truyền thống của đồng bào Khmer như Chôl Chnăm Thmây, Ok Om Bok hay sen Đôn Ta, bánh ống cùng với cốm dẹp là những món ăn quen thuộc, góp phần tạo nên nét văn hóa ẩm thực đặc sắc của vùng đất Vĩnh Long.

Đến nay, chưa có tài liệu xác định chính xác bánh ống xuất hiện từ bao giờ. Theo cách làm truyền thống của người Khmer, bánh ống được hấp trong những ống tre gai chịu nhiệt tốt. Ngày nay, người làm bánh sử dụng ống inox để thuận tiện chế biến nhưng vẫn giữ được hương vị đặc trưng.

Chị Kim Thì Chane Thu (31 tuổi, ngụ xã Song Lộc, Vĩnh Long), người bán bánh ống tại Ao Bà Om, cho biết nguyên liệu chính của bánh ống gồm bột gạo, một ít bột nếp, đường, nước cốt dừa và lá dứa tươi.

Cách làm truyền thống, bánh ống được hấp trong những ống tre gai - Ảnh: KHẮC TÂM

Ngày nay, người làm bánh ống sử dụng ống inox để thuận lợi trong chế biến - Ảnh: THIÊN TRI

"Điểm quan trọng nhất là bột không được nhào thành khối mà phải trộn với nước cốt dừa theo tỷ lệ phù hợp để giữ độ tơi. Lá dứa được xay nhuyễn, lọc lấy nước cốt tạo màu xanh tự nhiên và hương thơm đặc trưng cho bánh", chị Thu cho hay.

Sau khi trộn đều và làm tơi bột, bột được cho vào những ống inox có thanh xiên ở giữa, đặt thẳng đứng trên nồi nước sôi để hấp cách thủy. Chỉ khoảng 3-4 phút, bánh chín và được khéo léo nhẹ nhàng lấy ra khỏi khuôn.

Những chiếc bánh có màu xanh mướt, nóng hổi được đặt trên lá chuối, phủ thêm dừa nạo và muối mè, tỏa hương thơm dịu nhẹ khiến nhiều du khách khó lòng bỏ qua.

Chiếc bánh 5.000 đồng gói trọn hương vị quê hương

Anh Phan Tấn Đại (23 tuổi, quê TP Cần Thơ) không giấu được niềm vui khi có dịp trở lại Trà Vinh (cũ), thưởng thức món bánh gắn liền với ký ức tuổi thơ.

"Đã lâu lắm rồi tôi mới có dịp về thăm Trà Vinh, được ăn lại món bánh tuổi thơ trong những ngày lễ, Tết của đồng bào mình nên rất vui. Dù đi đâu, thưởng thức nhiều món ăn khác nhau, mình vẫn không quên hương vị quê hương này", Đại chia sẻ.

Cách chế biến bánh ống của người Khmer Nam bộ - Ảnh: KHẮC TÂM

Còn Kim Thị Tuyết Minh (19 tuổi, ngụ xã Hưng Mỹ, Vĩnh Long), sinh viên năm nhất Trường đại học Trà Vinh, cho biết thường cùng bạn bè đến Ao Bà Om dạo mát và thưởng thức bánh ống sau giờ học.

"Em thích nhất là lúc những chiếc bánh xanh mướt vừa được lấy ra khỏi khuôn, đặt trên lá chuối, rắc thêm dừa nạo trắng và muối mè vàng óng. Nhìn thôi đã thấy hấp dẫn, khó cưỡng lại được", Tuyết Minh hào hứng nói.

Các tỉnh miền Tây như Cần Thơ, Vĩnh Long... có đông đồng bào Khmer sinh sống đang trong những ngày diễn ra lễ hội Ok Om Bok.

Chỉ với 5.000 đồng, du khách đã có thể thưởng thức chiếc bánh nóng hổi mang hương vị đặc trưng của đồng bào Khmer. Không chỉ là món ăn vặt dân dã, bánh ống còn gắn liền với đời sống văn hóa, những mùa lễ hội và ký ức của nhiều thế hệ người dân nơi đây.