Bảng xếp hạng huy chương Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 ngày 28-11 - Đồ họa: ANH HÀO

Tính đến 21h ngày 28-11, đoàn thể thao TP.HCM đã giành tổng cộng 316 huy chương, gồm 111 huy chương vàng (HCV), 88 huy chương bạc (HCB) và 117 huy chương đồng (HCĐ). Với thành tích này, TP.HCM không chỉ giữ vững ngôi đầu mà còn chính thức vượt qua cột mốc 100 HCV tại Đại hội năm nay.

So với ngày 27-11, đoàn chủ nhà giành thêm 15 HCV, nâng tổng số huy chương lên 316. Hà Nội tiếp tục đứng thứ hai với 89 HCV, 67 HCB và 76 HCĐ, tổng cộng 232 huy chương, kém TP.HCM 22 HCV.

Trong ngày thi đấu 28-11, các đội tuyển chủ nhà tiếp tục đóng góp những kết quả đáng chú ý ở nhiều môn. Đội tuyển cầu mây bãi biển TP.HCM giành HCV nội dung đội tuyển 4 nam, sau những màn tranh tài đòi hỏi nền tảng thể lực cùng sự phối hợp ăn ý giữa các thành viên trên mặt sân cát.

Ở môn xe đạp, các cua-rơ nữ TP.HCM về nhất nội dung 3km tính giờ đồng đội nữ nhờ khả năng duy trì tốc độ và phối hợp đội hình hiệu quả. Trong khi đó, Trần Lê Anh Tuấn mang về tấm HCV đầu tiên cho đội tuyển billiards và snooker TP.HCM tại Đại hội năm nay, khi đăng quang nội dung English billiards đơn nam.

Ở nhóm dẫn đầu, Quân Đội vẫn giữ vị trí thứ ba với 46 HCV, 50 HCB và 71 HCĐ, nâng tổng số huy chương lên 167. Công An Nhân Dân xếp thứ tư với 39 HCV, 25 HCB và 42 HCĐ, kém Quân Đội 7 HCV.

Hải Phòng đứng thứ năm với 29 HCV, 19 HCB và 37 HCĐ, trong khi Đà Nẵng xếp ngay sau với 24 HCV. Cần Thơ giữ vị trí thứ bảy với 22 HCV, 13 HCB và 30 HCĐ.

Ở nhóm cuối top 10, Vĩnh Long đứng thứ tám với 18 HCV, 17 HCB và 32 HCĐ. Bắc Ninh cũng có 18 HCV nhưng xếp thứ chín do kém Vĩnh Long 6 HCB, còn An Giang đứng thứ 10 với 17 HCV, 9 HCB và 24 HCĐ.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 là sự kiện thể thao lớn nhất cả nước, được tổ chức 4 năm/lần. TP.HCM là địa phương đăng cai chính, sau 20 năm kể từ lần gần nhất đảm nhận vai trò này. Các cuộc tranh tài còn được tổ chức tại Đồng Nai, Đồng Tháp và Hà Nội. Đại hội có 48 môn thể thao, 973 nội dung tranh huy chương, quy tụ 36 đoàn, gồm 34 tỉnh, thành phố và hai ngành công an, quân đội. Dự kiến có khoảng 12.000 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên, 2.000 trọng tài tham gia, cùng khoảng 200.000 lượt khách mời, cổ động viên và du khách. Ban tổ chức bố trí 34 địa điểm thi đấu, gồm 31 địa điểm tại TP.HCM và 3 địa điểm phối hợp ở các địa phương khác. Theo kế hoạch, chương trình chính diễn ra từ 14-11 đến 12-12-2026, nhưng một số môn thi đấu sớm. Lễ khai mạc toàn đại hội đã diễn ra vào tối 21-11 tại công viên bờ sông Sài Gòn (TP.HCM), lễ bế mạc ngày 12-12 tại nhà thi đấu Phú Thọ. Đại hội là dịp đánh giá công tác đào tạo, huấn luyện, phát hiện tài năng và tuyển chọn lực lượng kế cận cho thể thao Việt Nam.