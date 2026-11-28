Đông đảo khán giả đến sân Thống Nhất xem môn điền kinh hôm 27-11 - Ảnh: ĐỨC KHUÊ

Ngày 27 và 28-11, môn điền kinh Đại hội Thể thao toàn quốc chứng kiến những nội dung chung kết cực kỳ hấp dẫn. Thế nhưng thời tiết tại TP.HCM lại không quá thuận lợi, với những cơn mưa lớn xuất hiện vào buổi chiều và tối.

Đỉnh điểm là ngày thi đấu 28-11, khi trận mưa nặng hạt gây ảnh hưởng đến khả năng thi đấu của các VĐV. Ban tổ chức buộc phải dời lịch thi đấu xuống trễ 30 phút để chờ cho thời tiết khá hơn. Nội dung chung kết nhảy sào nam cũng được dời sang sáng ngày 29-11.

Bất chấp những cơn mưa lớn, lượng khán giả kéo đến sân Thống Nhất vẫn rất đông. Khu vực khán đài A có vài thời điểm xảy ra tình trạng thiếu chỗ. Dưới trận mưa lớn, người hâm mộ điền kinh sẵn sàng bỏ tiền ra mua áo mưa nilon để tránh ướt.

Người hâm mộ quét mã QR để lấy vé miễn phí trước khi vào sân - Ảnh: ĐỨC KHUÊ

Một trong những lý do chính khiến sân Thống Nhất chứng kiến lượng khán giả đông đảo là vì điền kinh là một trong những môn hấp dẫn nhất của các kỳ Đại hội thể thao. Ngoài ra, hai ngày thi đấu 27 và 28-11 vừa qua còn chứng kiến nhiều nội dung hấp dẫn như chung kết 100m nam, nữ, 400m nam nữ, các nội dung tiếp sức 4x200m, 4x400m,…

Đáng nói, theo lịch thi đấu ban đầu, môn điền kinh bắt đầu với khung giờ khá sớm. Dù vậy, ban tổ chức quyết định điều chỉnh để bắt đầu trễ hơn, từ 17h trở đi để người dân sau khi đi học, đi làm về có thể ra xem.

Chị Nguyễn Thị Thu Hà (phường Bến Thành) chia sẻ: "Năm nay, không khí của Đại hội Thể thao toàn quốc khá sôi nổi nên tôi cũng thấy háo hức theo. Những ngày trước mình bận nên không thể ra xem các môn. Lần này thấy điền kinh thi đấu nên quyết tâm ra xem, vì mình cũng đam mê các môn thi tốc độ".

Các VĐV thi đấu dưới trời mưa - Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Nội dung 5.000m nam diễn ra dưới mặt sân ướt, nhưng vẫn tạo ra màn rượt đuổi kịch tính - Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Anh Trần Đức Anh (phường Phú Thọ) thì bộc bạch: "Nhà tôi khá gần sân Thống Nhất nên không thể bỏ lỡ dịp này. Hình như cũng rất lâu rồi điền kinh mới lại tổ chức ở đây.

Ngày xưa tôi hay ra sân xem Cúp Tốc Độ - Thống Nhất lắm. Còn ở Đại hội lần này thì hơi tiếc là trời mưa to quá nên trải nghiệm của khán giả cũng ảnh hưởng. Nhưng không sao, tôi thấy các VĐV vẫn chạy hết mình, tạo ra những màn so tài kịch tính".

Hình ảnh người hâm mộ kéo đến xem thi đấu môn điền kinh một lần nữa cho thấy sức hút lớn của Đại hội Thể thao toàn quốc năm nay.