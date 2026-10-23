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Áo trục xuất thêm 4 nhà ngoại giao Nga

tác giả
XUÂN THẢO
XUÂN THẢO
XUÂN THẢO

Áo trục xuất bốn nhà ngoại giao Nga tại Vienna, vì có các hoạt động không phù hợp với tư cách ngoại giao. Matxcơva tuyên bố sẽ có biện pháp đáp trả.

Áo trục xuất thêm 4 nhà ngoại giao Nga - Ảnh 2.

Đại sứ quán Nga tại Vienna (Áo) - Ảnh: AP

Theo Hãng tin Reuters, ngày 23-10, Bộ Ngoại giao Áo cho biết nước này đã trục xuất bốn nhà ngoại giao Nga tại Vienna vì có các "hoạt động không phù hợp với tư cách ngoại giao".

"Dựa trên kết quả điều tra của cơ quan an ninh, Bộ Ngoại giao Áo đã áp dụng các biện pháp đối với bốn nhà ngoại giao Nga tại Vienna", thông cáo của bộ nêu rõ, đồng thời xác nhận bốn nhà ngoại giao trên đã bị tuyên bố là "persona non grata".

Thuật ngữ này chỉ việc một quốc gia sở tại tuyên bố nhà ngoại giao nước ngoài không được hoan nghênh, buộc người đó phải rời khỏi nước này trong thời hạn quy định.

Theo Bộ Ngoại giao Áo, ba trong số các nhân vật trên làm việc tại Đại sứ quán Nga ở Áo, người còn lại thuộc phái đoàn Nga tại Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), phụ trách lĩnh vực an ninh quân sự và kiểm soát vũ khí. Động thái mới nhất nâng tổng số nhà ngoại giao Nga bị Áo trục xuất lên 18 người, kể từ năm 2020. 

Đáp lại, Nga tuyên bố sẽ có biện pháp đáp trả quyết định của Áo, theo hãng tin Nga dẫn lời một quan chức Bộ Ngoại giao nước này.

Áo thường không công bố chi tiết lý do trục xuất. Tuy nhiên trong đợt trục xuất ba nhà ngoại giao Nga hồi tháng 5, Vienna thông tin quyết định được đưa ra do sự xuất hiện của một "rừng ăng ten" trên mái các tòa nhà ngoại giao Nga.

Hệ thống ăng ten này từ lâu đã thu hút sự chú ý của cơ quan tình báo nội địa Áo. Cơ quan này nhiều năm qua liên tục cảnh báo chúng có thể được sử dụng để thu thông tin liên lạc vệ tinh của các quốc gia khác.

Vienna là trung tâm ngoại giao lớn, nơi đặt trụ sở của OSCE và các tổ chức thuộc Liên hợp quốc, trong đó có Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA).

Các cường quốc như Nga và Mỹ thường cử đại diện ngoại giao riêng tới Áo, OSCE và các tổ chức của Liên hợp quốc. Mỗi phái đoàn có thể hoạt động tại một đại sứ quán hoặc cơ quan riêng.

Theo Reuters, sự hiện diện ngoại giao quy mô lớn này tạo điều kiện để các nước bố trí nhiều điệp viên và nhân viên tình báo tại Vienna dưới vỏ bọc ngoại giao, qua đó được hưởng các quyền miễn trừ.

Áo trục xuất thêm 4 nhà ngoại giao Nga - Ảnh 3.Áo trục xuất nhà ngoại giao Nga vì cáo buộc gián điệp

TTO - Bộ Ngoại giao Áo ngày 24-8 cho biết Vienna sẽ trục xuất một nhà ngoại giao Nga. Truyền thông địa phương đưa tin người này làm gián điệp kinh tế trong nhiều năm.

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XUÂN THẢO
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    Chủ đề: nước Áo Nga

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