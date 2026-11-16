Ăn sáng lúc mấy giờ có thể không tốt cho sức khỏe?

Bữa ăn sáng là cơ hội để cung cấp chất xơ, canxi, vitamin D và kali - Ảnh: AI

Theo EatingWell, không có một khung giờ duy nhất phù hợp với tất cả mọi người, bởi lịch sinh hoạt, cảm giác đói và nhu cầu dinh dưỡng của mỗi người khác nhau. Tuy nhiên, các chuyên gia nhìn chung khuyến nghị nên ăn sáng trong vòng 1-2 giờ sau khi thức dậy.

Ăn sáng trễ gây nhiều tác hại

Một trong những vấn đề khi trì hoãn bữa sáng đến sau 12h là cảm giác đói có thể trở nên quá mức. Khi phải nhịn ăn nhiều giờ, một người có thể cảm thấy cáu kỉnh, thiếu kiên nhẫn, mất tập trung hoặc choáng váng. Khi quá đói, mọi người có xu hướng chọn những món tiện lợi thay vì dành thời gian chuẩn bị một bữa ăn cân bằng.

Điều này có thể dẫn đến khẩu phần ăn lớn hơn, ăn vặt nhiều hơn và lựa chọn những thực phẩm nhanh, tiện lợi thay vì thực phẩm giàu dinh dưỡng. Một số người thậm chí có thể ăn nhiều hơn vào buổi tối.

Nghiên cứu cho thấy những người bỏ bữa sáng từ ba ngày trở lên mỗi tuần có xu hướng ăn bù nhiều hơn vào những thời điểm khác trong ngày hoặc buổi tối. Kiểu ăn này có liên quan đến nguy cơ tăng cân và béo phì cao hơn.

Một số nghiên cứu khác cũng ghi nhận vào những ngày bỏ bữa sáng, khẩu phần bữa trưa, bữa tối và các bữa ăn nhẹ của người tham gia lớn hơn, đồng thời chứa nhiều calo, carbohydrate, chất béo bão hòa và đường bổ sung hơn so với những người ăn sáng.

Bỏ hoặc trì hoãn bữa sáng đến giờ ăn trưa cũng có thể khiến việc bổ sung một số chất dinh dưỡng trở nên khó khăn hơn. Bữa sáng là cơ hội để cung cấp chất xơ, canxi, vitamin D và kali. Những thực phẩm như sữa chua Hy Lạp, ngũ cốc nguyên hạt, trái cây và trứng có thể cung cấp các chất dinh dưỡng này.

Nghiên cứu cho thấy những người thường xuyên bỏ bữa sáng có xu hướng tiêu thụ ít folate, canxi, sắt và vitamin A, C, D hơn, đồng thời không phải lúc nào cũng bổ sung đủ lượng thiếu hụt này vào những thời điểm khác trong ngày.

Ưu tiên bữa ăn sáng cân bằng

Thời điểm ăn sáng cũng có liên hệ với sức khỏe đường ruột. Ăn vào buổi sáng có thể kích thích hệ tiêu hóa hoạt động và hỗ trợ nhu động ruột. Các món như yến mạch nguyên hạt giàu chất xơ và sữa chua chứa probiotic cũng cung cấp những thành phần có lợi cho hệ vi sinh đường ruột.

Về tim mạch, nghiên cứu cho thấy ăn bữa đầu tiên trong ngày muộn hơn có thể liên quan đến nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao hơn. Những người ăn bữa đầu tiên trong khoảng 7-8h sáng được so sánh với nhóm ăn sau 12h trưa; nhóm ăn muộn có nguy cơ mắc bệnh tim cao hơn.

Tuy nhiên, kết quả này không chứng minh rằng ăn sáng muộn trực tiếp gây bệnh tim, mà cho thấy việc ăn sớm hơn một cách đều đặn có thể mang lại lợi ích lâu dài cho sức khỏe tim mạch.

Để xây dựng một bữa sáng cân bằng, các chuyên gia khuyến nghị kết hợp protein, carbohydrate giàu chất xơ và chất béo lành mạnh, đồng thời hạn chế đường bổ sung. Bữa sáng cũng không nhất thiết phải gồm ngũ cốc, trứng hay bánh mì; thịt gà còn lại từ bữa trước, món cuốn đậu và rau hoặc xúp đều có thể phù hợp nếu bảo đảm sự cân bằng dinh dưỡng.

Mục tiêu phù hợp là ăn sáng trong vòng 1-2 giờ sau khi thức dậy. Việc thường xuyên ăn bữa đầu tiên sau 12h trưa được các chuyên gia dinh dưỡng xem là thời điểm kém lý tưởng.

Bữa ăn sáng ở ngoài đắt đỏ, nấu ở nhà cho tiện Giá bữa ăn sáng đắt đỏ có người chọn tự nấu để tiết kiệm, có người cho rằng ra ngoài ăn vẫn tiện hơn vì không phải ai cũng có thời gian chuẩn bị bữa sáng.



