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Thịt gà mang giá trị dinh dưỡng thế nào và có phải là thực phẩm lành mạnh?

tác giả
NGUYỆT ĐỨC
NGUYỆT ĐỨC
NGUYỆT ĐỨC

Khi chọn món ăn cho gia đình, nhiều người nghĩ cá là món ăn tốt cho sức khỏe hơn thịt, tuy nhiên theo các chuyên gia dinh dưỡng, thịt gà ngoài là món ăn ngon còn có thể hỗ trợ phát triển cơ và kiểm soát cân nặng, có vai trò tốt với sức khỏe.

Thịt gà có phải loại thực phẩm lành mạnh? - Ảnh 1.

Món thịt gà, đặc biệt là "gà ta" luôn hấp dẫn thực khách - Ảnh minh họa: HỒ LAM

Chọn các phương pháp chế biến lành mạnh, bạn có thể tận dụng những lợi ích này, đồng thời giảm thiểu lượng chất béo bão hòa nạp vào cơ thể.

Đặc biệt, thịt gà là nguồn cung cấp protein dồi dào, dưỡng chất này đóng vai trò thiết yếu đối với nhiều chức năng quan trọng của cơ thể, bao gồm:

Quá trình đông máu

Sức khỏe thị giác

Phản ứng miễn dịch

Quá trình sản xuất hormone, kháng thể và enzyme

Mỗi bộ phận của thịt gà có hàm lượng protein khác nhau. Một khẩu phần 85g ức gà chứa khoảng 26g protein, trong khi cùng khối lượng đó các phần như cánh, đùi gà cung cấp khoảng 20g protein. Các vai trò đáng để ý mà người ưa thích thịt gà lựa chọn gồm:

Hỗ trợ phát triển và duy trì cơ bắp

Protein cung cấp các axit amin cần thiết đối với cơ bắp. Khi kết hợp với các bài tập kháng lực, việc bổ sung nhiều protein hơn có thể giúp tăng khối lượng và sức mạnh cơ bắp, đồng thời duy trì cơ bắp ngay cả khi cắt giảm calo.

Bên cạnh đó, protein cũng đóng vai trò quan trọng đối với quá trình lão hóa khỏe mạnh. Việc không bổ sung đủ protein có thể dẫn đến tình trạng mất cơ, cản trở sự phát triển cơ bắp và gây suy giảm chức năng ở người lớn tuổi.

Hỗ trợ quá trình giảm cân

Thịt gà, đặc biệt là ức gà không da thường có hàm lượng protein cao và ít calo. Các nghiên cứu chỉ ra rằng khi được tiêu thụ như một phần của chế độ ăn giàu rau củ, thịt gà có thể giúp ngăn ngừa nguy cơ béo phì nhờ hàm lượng protein cao có trong thịt gà. 

Protein có hiệu ứng sinh nhiệt cao hơn so với carbohydrate và chất béo. Điều này có nghĩa là cơ thể bạn đốt cháy nhiều calo hơn trong quá trình tiêu hóa và chuyển hóa protein so với các chất dinh dưỡng đa lượng khác. 

Protein cũng giúp duy trì khối lượng cơ nạc, ngăn chặn sự sụt giảm tốc độ trao đổi chất trong giai đoạn giảm cân.

Cải thiện sự phát triển và chức năng não bộ

Thịt gà là nguồn cung cấp choline dồi dào và có hàm lượng vitamin B12 khá cao. Cả hai dưỡng chất này đều đóng vai trò thiết yếu đối với sự phát triển và chức năng của não bộ. 

Việc bổ sung choline cũng có thể giúp bảo vệ người lớn tuổi khỏi tình trạng suy giảm nhận thức.

Hỗ trợ sức khỏe làn da và xương khớp

Thịt gà là nguồn cung cấp collagen tốt. Nhiều loại thực phẩm bổ sung collagen được chiết xuất từ xương, da và chân gà. Collagen là loại protein cấu trúc chính có trong xương, da và gân. Khi chúng ta lớn tuổi hơn, cơ thể sản xuất ít collagen hơn. Điều này có thể dẫn đến tình trạng đau khớp, yếu cơ và xuất hiện nếp nhăn.

Các nghiên cứu đã có cho đến nay chỉ ra rằng collagen từ thịt gà có thể giúp hỗ trợ cải thiện tình trạng đau và cứng khớp.

Nếu muốn tận dụng những lợi ích tiềm năng từ collagen trong thịt gà, bạn nên chọn các phần thịt còn giữ nguyên da. Bạn cũng có thể tự nấu nước dùng xương giàu collagen bằng cách ninh phần da và xương còn lại sau khi chế biến cả con gà.

Thịt gà có phải loại thực phẩm lành mạnh? - Ảnh 2.

Thái mỏng thịt gà trừ lườn để xé sợi trong món bún thang - Ảnh minh họa

Giá trị dinh dưỡng của thịt gà

Giá trị dinh dưỡng của thịt gà không chỉ phụ thuộc vào phần thịt mà còn từ phương pháp chế biến và có giữ lại phần da hay không. Một khẩu phần 85g ức gà đã nấu chín, không xương và không da cung cấp:

Lượng calo: 128

Chất béo: 2,7g

Chất béo bão hòa: 0,8g

Chất béo không bão hòa: 1,7g

Natri: 44mg

Protein: 26g

Thịt gà cũng chứa nhiều dưỡng chất có lợi như các loại vitamin nhóm B và selen. Các vitamin nhóm B giúp chuyển hóa thức ăn thành năng lượng, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong quá trình sản xuất hồng cầu.

Selen có đặc tính chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào khỏi những tổn thương do các gốc tự do gây ra. Ngoài ra, selen còn cần thiết cho một hệ miễn dịch khỏe mạnh và duy trì chức năng của tuyến giáp.

Thịt gà mang giá trị dinh dưỡng thế nào và có phải là thực phẩm lành mạnh? - Ảnh 3.6 thực phẩm giàu sắt dành cho người không thích ăn thịt bò

Nhiều người cho rằng thịt bò là lựa chọn hàng đầu để bổ sung sắt. Thực tế, ngoài thịt bò và các loại thịt đỏ, nhiều thực phẩm thực vật cũng chứa hàm lượng sắt đáng kể.

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NGUYỆT ĐỨC
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    Chủ đề: thực phẩm tốt cho sức khỏe thịt gà sạch giá trị dinh dưỡng của thịt gà

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