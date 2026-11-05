Ăn mì tôm sống săn ảnh Tây - Đông Bắc

Sắc màu tây Bắc - Ảnh: NSNA TRẦN THỊ THU ĐÔNG

Sự kiện diễn ra nhân dịp hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11, góp phần lan tỏa vẻ đẹp văn hóa và tôn vinh vai trò của nhiếp ảnh trong việc lưu giữ giá trị truyền thống.

Không gian triển lãm giới thiệu 26 tác phẩm xuất sắc của 14 tác giả. Đây là thành quả thu hái từ chuyến sáng tác thực tế kéo dài 15 ngày đêm của các nghệ sĩ Cà Mau và Cần Thơ, đi qua Hà Nội cùng các địa danh miền núi phía bắc như Mù Cang Chải, Sơn La, Điện Biên, Mộc Châu, Hòa Bình.

Các đại biểu "thưởng thức" các tác phẩm chụp về vùng núi phía bắc của các NSNA Cà Mau - Ảnh: THANH HUYỀN

Qua ống kính nghệ thuật, các bức ảnh tái hiện sinh động thiên nhiên hùng vĩ, đời sống văn hóa đặc sắc vùng cao, đồng thời thể hiện tình yêu quê hương và sự trân trọng đối với di sản văn hóa cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Chia sẻ tai triển lãm, ông Huỳnh Bửu Lâm - Chi hội trưởng Chi hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tỉnh Cà Mau - cho biết nhiếp ảnh là hành trình của xê dịch, đam mê và tìm kiếm khoảnh khắc.

Chuyến đi đã nối liền dặm dài Tổ quốc từ đất Mũi đến miền biên viễn. Dù phải đối mặt với cung đèo quanh co, sương mù và cái lạnh vùng cao, sự nồng hậu của đồng bào nơi đây đã trở thành nguồn cảm hứng lớn để các nghệ sĩ ghi lại những thước ảnh chân thực, giàu cảm xúc.

Chiều Phong Nậm - Trùng Khánh - Cao Bằng - Ảnh: NSNA HUỲNH LÂM

Nhớ lại những kỷ niệm đáng nhớ, ông Trương Hoàng Thêm - Nguyên chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Cà Mau - kể lại đoàn sáng tác nhiều hôm phải thức dậy từ 3-4h sáng để đón hừng đông.

Dù gặp không ít khó khăn, có lúc phải chia nhau từng gói mì tôm ăn sống, nhưng niềm hạnh phúc khi bắt trọn được khoảnh khắc đẹp đã xua tan mọi mệt mỏi.

Bóng núi Quây Sơn - Ảnh: NSNA TRƯƠNG HOÀNG THÊM

Thác Bản Giốc - Ảnh: NSNA NAM SƠN

Nhà ngô Màng Mủ - Mù Cang Chải - Ảnh: NSNA TRẦN TRỌNG THẮNG

Đánh giá cao chất lượng chuyên môn và tinh thần lao động nghệ thuật của các tác giả, ông Trần Hiếu Hùng - nguyên giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau - nhấn mạnh mỗi bức ảnh là sự nỗ lực, sáng tạo dày công nhằm lưu giữ những giá trị tốt đẹp cho tương lai.

Ông cũng bày tỏ mong muốn thời gian tới sẽ có thêm nhiều tác phẩm khắc họa sinh động vẻ đẹp quê hương và vùng đất Đồng bằng sông Cửu Long trù phú.