Khu nghỉ dưỡng bí mật giữa Bắc Cực có giá 500 triệu đồng mỗi đêm

Khách của Octola III không được thông báo chính xác vị trí trước chuyến đi - Ảnh: Juha Kauppinen/Octola Lodge

Theo Đài CNN, khu nghỉ dưỡng nằm gần biên giới Phần Lan với Thụy Điển và Na Uy, trên địa điểm từng là một cơ sở radar quân sự bí mật không xuất hiện trên bản đồ.

Khu nghỉ dưỡng không có trên bản đồ

Octola III do doanh nhân Phần Lan Janne Honkanen xây dựng. Theo kế hoạch, công trình có hai phòng ngủ chính, có thể được thuê cùng lúc hoặc riêng biệt, bếp, phòng tắm riêng, phòng khách có lò sưởi và những ô cửa sổ lớn hướng ra vùng hoang dã xung quanh. Sàn và mái sử dụng gỗ sồi tái chế, trong khi công trình được thiết kế sử dụng năng lượng địa nhiệt.

Công trình được xây dựng trên một khu đất từng là căn cứ radar được Phần Lan sử dụng từ những năm 1950, trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Căn cứ được cải tạo vào những năm 1980 nhưng đến đầu thế kỷ 21 không còn cần thiết do công nghệ phát triển.

Honkanen sau đó cải tạo cơ sở cũ, hiện được gọi là Aurora Radar Station, thành nơi lưu trú cao cấp và xây thêm Octola III ở phía trên đồi.

Để duy trì sự riêng tư, khách của Octola III sẽ không được thông báo chính xác vị trí trước chuyến đi. Trong thời gian lưu trú, họ cũng được yêu cầu xóa thông tin định vị khỏi những bức ảnh đăng lên mạng xã hội.

Octola III được thiết kế để mang lại trải nghiệm mùa đông trong không gian biệt lập. Công trình có phòng xông hơi, hồ ngâm ngoài trời và một phòng giải trí lớn. Phần mặt ngoài phủ đá được thiết kế để tuyết bám vào, tạo cảm giác như tường nhà được tạo nên từ những lớp tuyết đóng băng.

Khách lưu trú có thể tham gia nhiều hoạt động ngoài trời như đi xe trượt tuyết điện, trượt tuyết băng đồng, câu cá trên băng và săn bắn. Honkanen mô tả ý tưởng ban đầu của Octola giống như "một siêu du thuyền dưới ánh sáng phương Bắc", với những hoạt động giải trí đi kèm.

Octola III được thiết kế để mang lại trải nghiệm mùa đông trong không gian biệt lập - Ảnh: Juha Kauppinen/Octola Lodge

Khách lưu trú có thể tham gia nhiều hoạt động ngoài trời - Ảnh: Juha Kauppinen/Octola Lodge

Chỉ dành cho những du khách được lựa chọn

Một phần quan trọng trong trải nghiệm là sự tiếp xúc với văn hóa Sámi, cộng đồng bản địa chăn tuần lộc tại Lapland.

Janne Näkkäläjärvi, người chăn tuần lộc ở Enontekiö và là quản lý phát triển tại Viện Giáo dục Sámi, cho biết người dân địa phương không muốn du lịch đại trà vì thiên nhiên Bắc Cực dễ bị tổn thương, nhưng vẫn cần những du khách có khả năng chi trả cao.

Mức giá tại Octola III bắt đầu từ 20.000 euro, tương đương khoảng 22.000 USD (khoảng 500 triệu đồng) mỗi đêm cho toàn bộ khu nhà. Khách có thể trả thêm 20.000 euro để thuê Aurora Radar Station. Honkanen cho biết khách sẽ được đưa vào danh sách chờ và được đánh giá trước khi được chấp nhận.

Ông nói Octola từng từ chối một số khách, trong đó có những đề nghị đặt chỗ từ công ty sản xuất chương trình của gia đình Kardashian, vì muốn lựa chọn những người thực sự trân trọng thiên nhiên Bắc Cực.

Các dịch vụ và hoạt động bao gồm xông hơi, câu cá, chèo thuyền kayak, trượt tuyết, đi xe chó kéo, ngắm cực quang và nhiều hoạt động ngoài trời khác.

Theo Honkanen, một số khách quay lại thường xuyên, thậm chí để lại quần áo, thiết bị thể thao mùa đông và một cây đàn piano điện tại khu nghỉ dưỡng để sử dụng trong những lần sau. Có những người ban đầu đặt vài ngày nhưng sau đó kéo dài chuyến lưu trú lên vài tuần.

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