Dune 3, Avengers: Doomsday khó có khả năng độc chiếm phòng vé cuối năm tại rạp Việt - Ảnh: IMDb

Tháng 12, phòng vé Việt trở nên sôi động hơn bao giờ hết khi hàng loạt phim nội địa đồng loạt gia nhập đường đua, tạo nên màn cạnh tranh đáng chú ý với những bom tấn Hollywood được mong chờ nhất năm như Dune 3 và Avengers: Doomsday.

Giữa sức ép từ các thương hiệu đình đám quốc tế, liệu 5 phim Việt có đủ sức tạo nên bất ngờ và chinh phục khán giả trong mùa phim cuối năm?

5 phim Việt chen chân ra rạp

Phim Việt mở màn tháng 12 là Mẹ mìn do Minh Hằng đóng chính. Phim có 2 lần dời lịch chiếu trước khi ấn định ra rạp vào ngày 2-12.

Phim kể về một thực thể tự xưng bao dung muốn mang lại điều ước cho những đứa trẻ hoặc những mảnh đời đau khổ. Song điều ước nào cũng sẽ đi kèm điều kiện của nó.

Sau thành công của Tiệm ăn của quỷ, đạo diễn Hàm Trần trở lại với dòng phim kinh dị qua Con mắt thứ ba.

Con mắt thứ ba từng ấn định khởi chiếu vào tháng 8, nhưng bất ngờ dời lịch sang đầu tháng 12 - Ảnh: ĐPCC

Phim xoay quanh một người dẫn podcast tâm linh nhận ra cô đang gián tiếp truyền cảm hứng cho tên đồ tể cuồng tín mang dấu ấn "con mắt thứ ba". Tai ương bắt nguồn từ khi cô kể những câu chuyện của một người bạn có khả năng nhìn thấy và giúp đỡ được hồn ma.

Cùng ngày ra rạp với Con mắt thứ ba là Bắt cá ba tay.

Sau một lần cầu duyên, Yên (Thúy Ngân) bất ngờ được cả ba người yêu cũ Tùng (Steven Nguyễn), Phong (Ngô Kiến Huy) và Minh (Otis) ngỏ ý nối lại tình xưa.

Trước ba chàng trai với những cá tính và cách yêu hoàn toàn khác biệt, Yên quyết định "chơi lớn" khi cho cả ba cơ hội hàn gắn.

Tháng 12, khán giả sẽ gặp lại Steven Nguyễn trong 2 phim là Bắt cá ba tay và Người mẹ xấu - Ảnh: ĐPCC

Thế nhưng, chuyện tình tay ba chưa kịp ngã ngũ đã biến thành màn đối phó dở khóc dở cười với những cuộc hẹn liên tục chồng chéo và hàng loạt bí mật chực chờ bị phanh phui.

Cuối tháng 12, Huyết thống do Quách Ngọc Ngoan, Quang Tuấn đóng chính gia nhập đường đua. Phim kể về hành trình trục vong cho một bé gái của Tâm (Quách Ngọc Ngoan) và Liêm (Quang Tuấn).

Một người là bác sĩ tin vào y học, người kia là thầy pháp tin vào luật nhân quả. Cả hai đều chung mục tiêu cứu đứa trẻ. Thế nhưng, món nợ máu chưa được hóa giải lại vô tình đánh thức một oán linh nguy hiểm, đẩy họ vào cuộc chiến kinh hoàng với thế lực tâm linh.

Quang Tuấn, Quách Ngọc Ngoan đối đầu trong Huyết thống - Ảnh: ĐPCC

"Chốt sổ" năm 2026 là Người mẹ xấu của bộ đôi Hồng Đào, Steven Nguyễn. Phim là hành trình đầy éo le của hai mẹ con mang quá khứ bất hảo.

Khi người con quyết tâm hoàn lương, những ân oán từ quá khứ của mẹ bất ngờ kéo anh vào vòng xoáy xung đột, buộc phải đối mặt với trận chiến khốc liệt nhất cuộc đời.

Dune 3, Avengers: Doomsday hứa hẹn khuấy đảo rạp Việt



Hai bom tấn được mong chờ nhất năm cũng sẽ "hạ cánh" rạp Việt vào ngày 18-12. Đây được xem là những đối thủ đáng gờm tại phòng vé khi đều sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo cùng sức hút từ các thương hiệu điện ảnh toàn cầu.

Dune 3 lấy bối cảnh gần 17 năm sau các sự kiện của phần trước. Paul Atreides (Timothée Chalamet) lúc này đã trở thành hoàng đế và phải đối mặt với những hệ quả từ triều đại của mình.

Tạo hình của Timothée Chalamet trong Dune 3 - Ảnh: IMDb



Các đồng minh cũ trở lại, những mối đe dọa mới xuất hiện, trong khi những âm mưu và sự phản bội đe dọa quyền lực của anh. Sự tái xuất của Chani, nhân vật do Zendaya đảm nhận, cũng gắn với những biến cố trong câu chuyện.

Đạo diễn Denis Villeneuve từng mô tả phần phim mới là một phim giật gân, "căng thẳng hơn và chắc chắn giàu cảm xúc hơn" những phần trước.

Trong khi đó, Avengers: Doomsday là phần phim tiếp theo của Avengers: Endgame. Câu chuyện diễn ra 14 tháng sau các sự kiện trong Thunderbolts (2025), khi đa vũ trụ đứng trước nguy cơ sụp đổ.

Avengers: Doomsday vừa cán mốc 200 triệu USD doanh thu vé đặt trước trên toàn cầu - Ảnh: IMDb

Các nhóm siêu anh hùng gồm Avengers, Wakanda, New Avengers, Fantastic Four và X-Men đến từ những vũ trụ khác nhau buộc phải hội tụ để đối mặt với mối đe dọa mang tên Doctor Doom.

Ngoài các phim kể trên, tháng 12 còn có các phim đáng chú ý như Wildwood: Lời tiên tri của khu rừng, Người một nhà, Đơn hàng ma ám và Những kẻ mộng mơ.