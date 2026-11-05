5 lối tư duy phải tránh để bớt áp lực công việc

Hãy nhớ rằng phía sau mỗi cảm xúc tiêu cực đều có những thông điệp cần được lắng nghe - Ảnh: AI

Cuộc họp đã kết thúc từ nhiều giờ trước, nhưng bạn vẫn tiếp tục tranh luận trong đầu về những điều đã xảy ra.

Một email ngắn từ sếp khiến bạn lo lắng công việc không thuận. Một đồng nghiệp không ghi nhận đóng góp cũng đủ khiến bạn nghi ngờ mọi người xung quanh.

Dưới đây là 5 kiểu suy nghĩ bạn phải tránh để bớt "nặng đầu".

1. Luôn nghi ngờ người khác có ý xấu

Đồng nghiệp không trả lời tin nhắn, bạn cho rằng họ cố tình phớt lờ mình. Người quản lý chất vấn kế hoạch của bạn, bạn nghĩ họ muốn cản đường mình.

Các nhà tâm lý học gọi đây là "thái độ thù địch mang tính hoài nghi", tức cách nhìn nhận thế giới dựa trên sự ngờ vực và đối kháng. Trong công việc, điều này có thể khiến những tương tác mơ hồ trở thành mối đe dọa qua cách diễn giải của bạn.

Khi cho rằng ai đó đang chống lại mình, bạn dễ trở nên dè chừng, phòng thủ hoặc đối đầu, từ đó làm tổn hại chính mối quan hệ.

Hãy phân biệt điều bạn quan sát được với cách diễn giải. "Anh ấy chưa trả lời tin nhắn" là sự quan sát, còn "Anh ấy đang tìm cách hạ bệ tôi" chỉ là suy diễn. Thay vì vội kết luận, hãy tìm hiểu thêm thông tin và trực tiếp trao đổi nếu cần thiết.

2. Bi quan và tiêu cực

Bạn thấy một vị trí tuyển dụng hấp dẫn nhưng nghĩ mình sẽ không được chọn. Bạn muốn đề xuất ý tưởng nhưng tin rằng ban lãnh đạo sẽ không lắng nghe.

Những suy nghĩ bi quan có thể chi phối hành động, khiến bạn ngừng ứng tuyển, không chủ động tham gia hoặc lên tiếng. Bạn đánh mất cơ hội trước cả khi người khác đưa ra quyết định.

Hãy thay những khẳng định chắc chắn bằng nhận định thực tế hơn. Thay vì nghĩ "Tôi sẽ không có được vị trí này", hãy nghĩ "Tôi chưa biết kết quả, nhưng có thể chuẩn bị một bộ hồ sơ xin việc thật tốt".

Sau đó tập trung vào những việc có thể thực hiện như cập nhật CV, tập dượt thuyết trình hoặc nhờ người khác góp ý. Bạn không cần tin mọi chuyện chắc chắn tốt đẹp, nhưng hãy hành động dựa trên bằng chứng thay vì nỗi sợ.

3. Mắc kẹt trong suy nghĩ luẩn quẩn

Nhìn nhận lại một cuộc họp mà bạn lỡ phát ngôn sai, hoặc ứng xử thiếu tinh tế có thể giúp rút kinh nghiệm cho lần sau. Ngược lại, suy nghĩ luẩn quẩn chỉ khiến bạn liên tục nhớ lại những điều không thể thay đổi và tự trách bản thân thay vì có hướng giải quyết.

Hãy viết ra ba câu hỏi: Chuyện gì đã xảy ra? Tôi rút ra bài học gì? Tiếp theo, tôi sẽ làm gì?

Nếu cần làm rõ hiểu lầm, hãy trò chuyện. Nếu mắc sai lầm, hãy tìm cách khắc phục. Khi những suy nghĩ luẩn quẩn quay lại, hãy nhắc mình rằng lần tới bạn sẽ làm khác đi và tốt hơn, còn lần này hãy chấp nhận rằng mọi việc đã xảy ra.

4. Đè nén suy nghĩ

Đừng cố gắng chống lại mọi suy nghĩ khó chịu, tự dặn mình "Đừng lo lắng nữa", "Đừng tức giận", "Mình không nên cảm thấy như vậy". Khi cố ép bản thân loại bỏ cảm xúc tiêu cực, bạn chỉ đang tạo thêm áp lực và đánh mất cơ hội học hỏi từ những trải nghiệm không vui.

Hãy nhớ rằng phía sau mỗi cảm xúc tiêu cực đều có những thông điệp cần được lắng nghe. Và điều đó đòi hỏi bạn cần học cách đối diện, ôm ấp chúng, rồi từ từ hiểu chúng.

Hãy gọi tên trải nghiệm mà không đồng nhất nó với con người mình. Chẳng hạn: "Tôi thấy mình đang lo lắng về bài thuyết trình ngày mai". Sau đó, chọn một phản ứng mà bạn có thể kiểm soát như xem lại bài thuyết trình, đi bộ hoặc trò chuyện với một người đáng tin cậy.

5. Để tâm trí lang thang

Bạn đang viết báo cáo nhưng lại nghĩ về cuộc họp ngày mai, sai lầm hôm qua và những hóa đơn tháng tới. Bạn nghĩ đến mọi nơi, trừ nơi bạn đang hiện diện.

Tâm trí lang thang vốn là hiện tượng bình thường và đôi khi hỗ trợ quá trình tư duy sáng tạo. Tuy nhiên, việc liên tục bị cuốn vào những suy nghĩ lan man khi cần tập trung vào công việc có thể khiến bạn mệt mỏi.