Gần 40.000 sản phẩm nhập lậu gồm rượu, mỹ phẩm và đồ chơi trẻ em các loại do Trung Quốc sản xuất, được chở đến nơi tiêu hủy tại Nhà máy xi măng Lam Thạch, TP Quảng Ninh - Ảnh: M.ĐỨC

Ngày 25-11, Chi cục Quản lý thị trường TP Quảng Ninh cho biết đã tổ chức tiêu hủy tập trung tang vật vi phạm hành chính năm 2026 với tổng cộng 39.840 sản phẩm, trị giá khoảng 1,3 tỉ đồng.

Theo đó, số hàng hóa bị tiêu hủy gồm rượu và mỹ phẩm, đồ chơi trẻ em các loại do Trung Quốc sản xuất. Đây là những mặt hàng không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường, được các đội quản lý thị trường phát hiện, xử lý và thu giữ trong quá trình kiểm tra.

Việc tiêu hủy được thực hiện tại Nhà máy xi măng Lam Thạch dưới sự giám sát của lực lượng chức năng, bảo đảm yêu cầu về quy trình, kỹ thuật và vệ sinh môi trường.

Theo thống kê từ đầu năm 2026 đến nay, Chi cục Quản lý thị trường TP Quảng Ninh đã kiểm tra 917 vụ, phát hiện và xử lý 868 vụ, liên quan 867 đối tượng với 979 hành vi vi phạm. Tổng số tiền xử lý là 37,3 tỉ đồng, bằng 120% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong đó, vi phạm về hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ có 303 trường hợp, tăng 38% so với cùng kỳ, với số tiền phạt trên 4,1 tỉ đồng.

Lực lượng chức năng cũng phát hiện 68 trường hợp kinh doanh hàng hóa nhập lậu, phạt tiền trên 926,1 triệu đồng, trị giá hàng hóa tiêu hủy trên 1,9 tỉ đồng; 72 trường hợp kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, với số tiền phạt 1,2 tỉ đồng.

Cán bộ Quản lý thị trường TP Quảng Ninh giám sát việc tiêu hủy sản phẩm tại Nhà máy xi măng Lam Thạch trong ngày 25-11 - Ảnh: M.ĐỨC

Theo Chi cục Quản lý thị trường Quảng Ninh, việc tiêu hủy nhằm ngăn chặn hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng quay trở lại thị trường, bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng.

Cơ quan này nhấn mạnh sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra trong thời điểm cuối năm, khi hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và kinh doanh hàng hóa vi phạm có nguy cơ diễn biến phức tạp.