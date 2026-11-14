Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Vĩnh Long tiêu hủy hơn 4.400 con heo vì dịch tả heo châu Phi

tác giả
HOÀI THƯƠNG
và 1 tác giả khác
HOÀI THƯƠNG
HOÀI THƯƠNG
KHẮC TÂM
KHẮC TÂM

Từ đầu năm đến nay, dịch tả heo châu Phi xảy ra tại 39 xã, phường ở Vĩnh Long, khiến 4.453 con heo bị tiêu hủy, với tổng trọng lượng hơn 254 tấn.

Thu gom và tiêu hủy heo bị dịch bệnh ở miền Tây - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Ngày 14-11, UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa họp trực tuyến với các xã, phường về tình hình và giải pháp phòng, chống dịch tả heo châu Phi. Đồng thời nghe báo cáo tiến độ khảo sát, đề xuất địa điểm xây dựng các trạm kiểm dịch động vật trên địa bàn.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, toàn tỉnh hiện có 847.054 con heo. Từ đầu năm đến nay, dịch tả heo châu Phi xảy ra tại 179 hộ của 39 xã, phường. Tổng số heo phải tiêu hủy là 4.453 con.

Đáng chú ý, từ ngày 29-9 đến thời điểm báo cáo, dịch tiếp tục xuất hiện tại 165 hộ thuộc 35 xã, phường. Trong đó có 12 xã, phường đã qua 21 ngày không phát sinh dịch.

Ông Lê Văn Đông - Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long - nhận định chăn nuôi nhỏ lẻ, điều kiện an toàn sinh học còn hạn chế là những yếu tố làm tăng nguy cơ phát sinh, lây lan dịch bệnh. Bên cạnh đó mưa, ngập úng và thủy triều có thể phát tán mầm bệnh qua nguồn nước, chất thải và môi trường chăn nuôi.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất 3 vị trí xây dựng trạm kiểm dịch động vật gồm: trạm Đại Ngãi 1 (tại xã Lưu Nghiệp Anh), trạm Bình Minh (tại phường Cái Vồn) và trạm Rạch Miễu (tại xã Phú Túc).

Ông Châu Văn Hòa - Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long - yêu cầu các sở, ngành và địa phương không chủ quan, lơ là trước diễn biến dịch tả heo châu Phi. Chủ tịch UBND các xã, phường phải nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm nếu để dịch bùng phát diện rộng do chủ quan, chậm trễ. Các địa phương cần rà soát, nắm chắc tổng đàn, số hộ chăn nuôi; tăng cường giám sát, phát hiện sớm, khoanh vùng và xử lý ngay khi phát sinh ổ dịch.

Hơn 4.400 con heo ở Vĩnh Long bị tiêu hủy vì dịch tả heo châu Phi - Ảnh 2.An Giang làm gì để kiểm soát bệnh dịch tả heo châu Phi?

Đến nay An Giang tiêu hủy 660 con heo bệnh dịch tả heo châu Phi với tổng trọng lượng hơn 35,3 tấn. Cơ quan chức năng đang triển khai đồng loạt giải pháp để kiểm soát, hạn chế bệnh dịch tả heo châu Phi.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
HOÀI THƯƠNG - KHẮC TÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: heo châu Phi Vĩnh Long tiêu hủy dịch tả

    Tin liên quan

    Tải App

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất