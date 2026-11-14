Vĩnh Long tiêu hủy hơn 4.400 con heo vì dịch tả heo châu Phi

Thu gom và tiêu hủy heo bị dịch bệnh ở miền Tây - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Ngày 14-11, UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa họp trực tuyến với các xã, phường về tình hình và giải pháp phòng, chống dịch tả heo châu Phi. Đồng thời nghe báo cáo tiến độ khảo sát, đề xuất địa điểm xây dựng các trạm kiểm dịch động vật trên địa bàn.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, toàn tỉnh hiện có 847.054 con heo. Từ đầu năm đến nay, dịch tả heo châu Phi xảy ra tại 179 hộ của 39 xã, phường. Tổng số heo phải tiêu hủy là 4.453 con.

Đáng chú ý, từ ngày 29-9 đến thời điểm báo cáo, dịch tiếp tục xuất hiện tại 165 hộ thuộc 35 xã, phường. Trong đó có 12 xã, phường đã qua 21 ngày không phát sinh dịch.

Ông Lê Văn Đông - Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long - nhận định chăn nuôi nhỏ lẻ, điều kiện an toàn sinh học còn hạn chế là những yếu tố làm tăng nguy cơ phát sinh, lây lan dịch bệnh. Bên cạnh đó mưa, ngập úng và thủy triều có thể phát tán mầm bệnh qua nguồn nước, chất thải và môi trường chăn nuôi.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất 3 vị trí xây dựng trạm kiểm dịch động vật gồm: trạm Đại Ngãi 1 (tại xã Lưu Nghiệp Anh), trạm Bình Minh (tại phường Cái Vồn) và trạm Rạch Miễu (tại xã Phú Túc).

Ông Châu Văn Hòa - Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long - yêu cầu các sở, ngành và địa phương không chủ quan, lơ là trước diễn biến dịch tả heo châu Phi. Chủ tịch UBND các xã, phường phải nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm nếu để dịch bùng phát diện rộng do chủ quan, chậm trễ. Các địa phương cần rà soát, nắm chắc tổng đàn, số hộ chăn nuôi; tăng cường giám sát, phát hiện sớm, khoanh vùng và xử lý ngay khi phát sinh ổ dịch.