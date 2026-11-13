Quảng Ngãi siết biên giới Lào kiểm soát dịch tả heo châu Phi

Quảng Ngãi đã tiêu hủy hơn 146 tấn heo hơi vì dịch tả heo châu Phi - Ảnh: TRẦN MAI

Ngày 13-11, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Kế hoạch 430, yêu cầu tăng cường phòng chống dịch tả heo châu Phi, đồng thời kiểm tra việc vận chuyển, kinh doanh heo và sản phẩm từ heo không rõ nguồn gốc. Siết chặt biên giới Lào để kiểm soát nguy cơ dịch bệnh.

Dịch tả heo châu Phi đang gây thiệt hại đáng kể cho người chăn nuôi tại Quảng Ngãi. Từ đầu năm 2026 đến nay, dịch đã xảy ra tại 416 hộ dân, thuộc 116 thôn ở 37 xã. Cơ quan chức năng buộc tiêu hủy 3.043 con heo, với tổng trọng lượng hơn 146 tấn.

Không chỉ đối mặt nguy cơ dịch tiếp tục lây lan giữa các địa phương trong tỉnh, Quảng Ngãi còn phải cảnh giác với nguồn lây từ bên kia biên giới.

Theo UBND tỉnh, dịch tả heo châu Phi tại Lào đang diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ lây lan sang Việt Nam thông qua hoạt động vận chuyển heo và sản phẩm từ heo.

Trước tình hình này, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch 430, yêu cầu tăng cường phòng chống dịch tả heo châu Phi, đồng thời kiểm tra việc vận chuyển, kinh doanh heo và sản phẩm từ heo không rõ nguồn gốc.

Trong tháng 11, Công an tỉnh được giao chủ trì tham mưu thành lập đoàn kiểm tra liên ngành. Địa bàn và tuyến kiểm tra tập trung vào khu vực biên giới Việt Nam - Lào, các tuyến giao thông liên tỉnh, điểm tập kết, trung chuyển, chợ, cơ sở giết mổ và kinh doanh thịt heo.

Quảng Ngãi siết chặt kiểm tra biên giới Lào ngăn nguy cơ lây lan dịch bệnh - Ảnh: TRẦN MAI

Việc kiểm soát từ tuyến biên giới được đặt ra nhằm ngăn heo mắc bệnh, sản phẩm từ heo không rõ nguồn gốc đi sâu vào nội địa, làm phát sinh thêm ổ dịch. Cùng với đó, các hoạt động vận chuyển, giết mổ, kinh doanh heo trong tỉnh cũng được đưa vào diện kiểm tra để kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm.

Kế hoạch phòng chống dịch được triển khai đến hết ngày 28-2-2027. Trong bối cảnh dịch đã xuất hiện tại nhiều địa bàn và số heo phải tiêu hủy vượt 146 tấn, việc kiểm soát đồng thời cả nguồn lây trong tỉnh lẫn nguy cơ từ tuyến biên giới có ý nghĩa quan trọng, nhằm hạn chế thiệt hại cho người chăn nuôi và bảo vệ nguồn cung thịt heo trên địa bàn.

Khu vực biên giới Lào sẽ được tỉnh Quảng Ngãi giám sát để ngăn dịch tả heo châu Phi - Ảnh: TRẦN MAI