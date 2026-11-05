Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Nhiều tỉnh miền Tây yêu cầu tăng cường giải pháp ngăn chặn dịch tả heo châu Phi

tác giả
THÁI LŨY
và 1 tác giả khác
THÁI LŨY
THÁI LŨY
THANH HUYỀN
THANH HUYỀN

Trước tình hình dịch tả heo châu Phi lan rộng, nhiều tỉnh yêu cầu siết chặt công tác kiểm dịch, tăng cường các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ bùng phát dịch bệnh trên đàn heo.

Nhiều tỉnh miền Tây yêu cầu tăng cường giải pháp ngăn chặn dịch tả heo châu phi - Ảnh 1.

Xịt khử khuẩn dịch tả heo châu Phi tại TP Cần Thơ - Ảnh: CTV

Ngày 5-11, UBND tỉnh Cà Mau đã có công văn hỏa tốc gửi các sở, ngành và UBND các xã, phường yêu cầu tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh heo châu Phi. Xử lý dứt điểm các ổ dịch, không để lây lan bùng phát. Đặc biệt kiểm soát tốt công tác giết mổ, không để heo bệnh tuồn ra làm ảnh hưởng sức khỏe người dân.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau, trên địa bàn đã ghi nhận 23 ổ dịch bệnh dịch tả heo châu Phi. Dịch bệnh xảy ra ở 138 hộ chăn nuôi thuộc 18 xã, với tổng số heo tiêu hủy là 1.667 con.

Đặc biệt hiện vẫn còn 9 ổ dịch chưa qua 21 ngày tại các xã: Trần Văn Thời, Vĩnh Mỹ, Đá Bạc, Khánh Bình, Châu Thới, Vĩnh Lợi, Hòa Bình, Trí Phải và Vĩnh Thanh.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, hầu hết các ổ dịch xảy ra tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, chưa đảm bảo các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, chưa thực hiện vệ sinh, tiêu độc, khủ trùng đình kỳ theo quy định,... nguy cơ dịch bệnh tiếp tục phát sinh, lây lan trong những tháng cuối năm là rất cao.

Vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu các sở, ngành, chính quyền các xã, phường đảm bảo thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch bệnh, chủ động. Đồng thời kiểm soát, xử lý dứt điểm các ổ dịch, thiết lập chốt kiểm soát giữa vùng dịch để ngăn lây lan dịch,… hạn chế thiệt hại cho người chăn nuôi nhưng phải đảm bảo ngăn dịch lây từ vùng dịch ra ngoài.

Sở Nông nghiệp và Môi trường phải tăng cường bám sát địa bàn, hướng dẫn kỹ thuật tiêu hủy, tiêu độc khử trùng và tiêm phòng vắc xin đợt 2 cho các hộ chăn nuôi. Siết chặt công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, không để xảy ra tình trạng vứt xác heo chết ra môi trường…

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ, công tác phòng chống dịch tả heo châu Phi trên địa bàn thành phố đang hết sức phức tạp.

Tính từ đầu năm đến hết tháng 10, dịch tả heo châu Phi xuất hiện tại 62 hộ chăn nuôi tại 31 xã, phường. Các địa phương cùng ngành thú y đã tiêu hủy gần 2.000 con heo mắc bệnh, chết. 

Đáng chú y, đến đầu tháng 11 này, vẫn còn 19 xã, phường có các ổ dịch chưa qua 21 ngày. Đây là những địa bàn tiềm ẩn rủi ro, có thể bùng phát dịch nếu không được giám sát và kiểm soát chặt chẽ.

Sự bùng phát của dịch tả heo châu Phi đặt ra thách thức lớn đối với ngành chăn nuôi thành phố. Hiện nay, tổng đàn heo của các cơ sở chăn nuôi là trên 500.000 con, sản lượng thịt hơn 83.000 tấn. Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y, việc bảo vệ an toàn cho đàn heo không chỉ là bài toán kinh tế của hàng chục nghìn hộ chăn nuôi, mà còn là nhiệm vụ bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm cấp thiết khi thời điểm cuối năm và Tết Nguyên đán sắp đến.

Chính quyền TP Cần Thơ cũng đang tích cực triển khai các giải pháp ngăn chặn dịch lây lan, bảo vệ vật nuôi bằng nhiều biện pháp. Đồng thời tổ chức hướng dẫn người chăn nuôi tái đàn đảm bảo an toàn.

Nhiều tỉnh miền Tây yêu cầu tăng cường giải pháp ngăn chặn dịch tả heo châu phi - Ảnh 2.An Giang làm gì để kiểm soát bệnh dịch tả heo châu Phi?

Đến nay An Giang tiêu hủy 660 con heo bệnh dịch tả heo châu Phi với tổng trọng lượng hơn 35,3 tấn. Cơ quan chức năng đang triển khai đồng loạt giải pháp để kiểm soát, hạn chế bệnh dịch tả heo châu Phi.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
THÁI LŨY - THANH HUYỀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: thú y Dịch tả heo châu Phi Miền Tây vắc xin phòng bệnh

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất