Nhiều tỉnh miền Tây yêu cầu tăng cường giải pháp ngăn chặn dịch tả heo châu Phi

Xịt khử khuẩn dịch tả heo châu Phi tại TP Cần Thơ - Ảnh: CTV

Ngày 5-11, UBND tỉnh Cà Mau đã có công văn hỏa tốc gửi các sở, ngành và UBND các xã, phường yêu cầu tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh heo châu Phi. Xử lý dứt điểm các ổ dịch, không để lây lan bùng phát. Đặc biệt kiểm soát tốt công tác giết mổ, không để heo bệnh tuồn ra làm ảnh hưởng sức khỏe người dân.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau, trên địa bàn đã ghi nhận 23 ổ dịch bệnh dịch tả heo châu Phi. Dịch bệnh xảy ra ở 138 hộ chăn nuôi thuộc 18 xã, với tổng số heo tiêu hủy là 1.667 con.

Đặc biệt hiện vẫn còn 9 ổ dịch chưa qua 21 ngày tại các xã: Trần Văn Thời, Vĩnh Mỹ, Đá Bạc, Khánh Bình, Châu Thới, Vĩnh Lợi, Hòa Bình, Trí Phải và Vĩnh Thanh.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, hầu hết các ổ dịch xảy ra tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, chưa đảm bảo các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, chưa thực hiện vệ sinh, tiêu độc, khủ trùng đình kỳ theo quy định,... nguy cơ dịch bệnh tiếp tục phát sinh, lây lan trong những tháng cuối năm là rất cao.

Vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu các sở, ngành, chính quyền các xã, phường đảm bảo thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch bệnh, chủ động. Đồng thời kiểm soát, xử lý dứt điểm các ổ dịch, thiết lập chốt kiểm soát giữa vùng dịch để ngăn lây lan dịch,… hạn chế thiệt hại cho người chăn nuôi nhưng phải đảm bảo ngăn dịch lây từ vùng dịch ra ngoài.

Sở Nông nghiệp và Môi trường phải tăng cường bám sát địa bàn, hướng dẫn kỹ thuật tiêu hủy, tiêu độc khử trùng và tiêm phòng vắc xin đợt 2 cho các hộ chăn nuôi. Siết chặt công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, không để xảy ra tình trạng vứt xác heo chết ra môi trường…

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ, công tác phòng chống dịch tả heo châu Phi trên địa bàn thành phố đang hết sức phức tạp.

Tính từ đầu năm đến hết tháng 10, dịch tả heo châu Phi xuất hiện tại 62 hộ chăn nuôi tại 31 xã, phường. Các địa phương cùng ngành thú y đã tiêu hủy gần 2.000 con heo mắc bệnh, chết.

Đáng chú y, đến đầu tháng 11 này, vẫn còn 19 xã, phường có các ổ dịch chưa qua 21 ngày. Đây là những địa bàn tiềm ẩn rủi ro, có thể bùng phát dịch nếu không được giám sát và kiểm soát chặt chẽ.

Sự bùng phát của dịch tả heo châu Phi đặt ra thách thức lớn đối với ngành chăn nuôi thành phố. Hiện nay, tổng đàn heo của các cơ sở chăn nuôi là trên 500.000 con, sản lượng thịt hơn 83.000 tấn. Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y, việc bảo vệ an toàn cho đàn heo không chỉ là bài toán kinh tế của hàng chục nghìn hộ chăn nuôi, mà còn là nhiệm vụ bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm cấp thiết khi thời điểm cuối năm và Tết Nguyên đán sắp đến.

Chính quyền TP Cần Thơ cũng đang tích cực triển khai các giải pháp ngăn chặn dịch lây lan, bảo vệ vật nuôi bằng nhiều biện pháp. Đồng thời tổ chức hướng dẫn người chăn nuôi tái đàn đảm bảo an toàn.