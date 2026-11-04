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An Giang làm gì để kiểm soát bệnh dịch tả heo châu Phi?

tác giả
CHÍ CÔNG
CHÍ CÔNG
CHÍ CÔNG

Đến nay An Giang tiêu hủy 660 con heo bệnh dịch tả heo châu Phi với tổng trọng lượng hơn 35,3 tấn. Cơ quan chức năng đang triển khai đồng loạt giải pháp để kiểm soát, hạn chế bệnh dịch tả heo châu Phi.

An Giang làm gì để kiểm soát bệnh dịch tả heo châu Phi? - Ảnh 2.

An Giang tiến hành tiêu hủy số heo mắc bệnh dịch tả heo châu Phi - Ảnh: CACC

Ngày 4-11, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh An Giang cho biết tỉnh có 140 trang trại và 2.108 hộ chăn nuôi, với tổng số khoảng 54.902 con heo. An Giang cũng có 80 cơ sở giết mổ động vật, trong đó có 6 cơ sở giết mổ tập trung và 74 điểm giết mổ nhỏ lẻ.

Tuy nhiên công tác quản lý và giám sát hoạt động giết mổ tại một số xã trong tỉnh còn hạn chế, chưa được thực hiện chặt chẽ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm và phát sinh, lây lan dịch bệnh động vật.

Ngoài ra việc vận chuyển, buôn bán trái phép động vật và sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc qua biên giới cũng tiềm ẩn nguy cơ lây lan nguồn dịch bệnh, đặc biệt là bệnh dịch tả heo châu Phi.

Tính từ ngày 25-8 đến 31-10, cơ quan chức năng ghi nhận bệnh dịch tả heo châu Phi xuất hiện tại 34 hộ chăn nuôi trong tỉnh và tiêu hủy 660 con heo, với khối lượng hơn 35,3 tấn.

Tỉnh còn ghi nhận 1 trường hợp vận chuyển 54 con heo con bị bệnh dịch tả heo châu Phi ở phường Vĩnh Thông; 2 cơ sở giết mổ tiềm ẩn nguy cơ lây lan bệnh dịch trên. 

Ông Nguyễn Đình Xuyên - Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh An Giang - cho hay An Giang chăn nuôi nhỏ lẻ nhiều và an toàn sinh học còn hạn chế; mạng lưới cơ sở giết mổ chưa bao phủ, khó kiểm soát.

Đơn vị đã tham mưu Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh triển khai nhiều kế hoạch, giải pháp phòng chống, kiểm soát và không để lây lan dịch bệnh tả heo châu Phi.

Lực lượng chuyên môn đã khẩn trương xử lý ổ dịch bệnh dịch tả heo châu Phi; tuyên truyền nâng cao ý thức cho các hộ chăn nuôi thường xuyên vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.

Đơn vị đề nghị UBND các xã, phường biên giới phối hợp với lực lượng Biên phòng kiểm soát chặt hoạt động vận chuyển động vật, sản phẩm động vật qua biên giới, cửa khẩu, kịp thời xử lý động vật mắc bệnh hoặc nghi mắc bệnh dịch tả heo châu Phi.

An Giang làm gì để kiểm soát bệnh dịch tả heo Châu Phi? - Ảnh 2.Chuyển cơ quan điều tra vụ gần 1 tấn thịt heo nghi nhiễm dịch tả heo châu Phi

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) vừa thông tin phát hiện gần 1 tấn thịt heo và các sản phẩm từ heo có dấu hiệu vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Kết quả xét nghiệm xác định 7/9 mẫu dương tính với vi rút dịch tả heo châu Phi.

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CHÍ CÔNG
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    Chủ đề: cơ sở giết mổ Chi cục chăn nuôi và Thú y tỉnh An Giang Dịch tả heo châu Phi An Giang động vật

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