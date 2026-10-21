Đồng Nai bắt 9 người vụ thu mua, giết mổ 400 tấn heo bệnh bán làm thực phẩm

Bị can Trần Văn Hùng (áo khoác vàng) được xác định là người cầm đầu đường dây thu mua, giết mổ heo chết, heo bệnh ở Đồng Nai rồi bán làm thực phẩm cho người - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 21-10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đồng Nai cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 9 người về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Trong đó, Trần Văn Hùng (51 tuổi, ngụ phường Xuân Lộc, TP Đồng Nai) được xác định là người cầm đầu đường dây.

8 bị can còn lại gồm Huỳnh Thị Hiếu Em (vợ Hùng), Trần Thị Cẩm Bào (34 tuổi), Nguyễn Hồng Phúc (24 tuổi), Nguyễn Thị Thu Phượng (51 tuổi, cùng ngụ Đồng Nai); Trịnh Thanh Lâm (39 tuổi), Lê Quốc Phó (26 tuổi, cùng quê An Giang); Nguyễn Thành Trung (21 tuổi, quê Lâm Đồng) và Phạm Thị Hân.

Thông tin ban đầu, tháng 9-2026, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện đường dây chuyên thu gom, vận chuyển, giết mổ heo bệnh, heo chết tại phường Xuân Lộc, xã Xuân Hòa và các khu vực lân cận.

Ngày 5-10, dưới sự chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải - Giám đốc Công an TP Đồng Nai - lực lượng công an đồng loạt kiểm tra 5 địa điểm.

Lực lượng chức năng đã thu giữ khoảng 7 tấn thịt heo chết có nhiễm vi rút dịch tả heo châu Phi cùng nhiều tang vật liên quan.

Theo điều tra, Hùng cùng vợ tổ chức thu mua heo bệnh, heo chết từ các cá nhân, điểm thu gom và trạm trung chuyển rồi đưa về khu vực giết mổ của mình tại phường Xuân Lộc.

Trịnh Thanh Lâm cùng tang vật vụ án - Ảnh: Công an cung cấp

Hùng thuê Trịnh Thanh Lâm làm tài xế đi thu mua heo chết và vận chuyển về địa điểm giết mổ.

Tại đây, Hùng và Hiếu Em chỉ đạo các bị can khác giết mổ, pha lóc thành thịt ba chỉ, thịt nạc, thịt đùi. Phần da, mỡ tiếp tục được chế biến để bán.

Sau đó, Hiếu Em giao cho con gái là Trần Thị Cẩm Bào liên hệ, bán cho Nguyễn Thị Thu Phượng với giá từ 25.000 - 40.000 đồng/kg.

Heo bệnh, heo chết được thu gom mang về sơ chế rồi bán ra ngoài thị trường làm thực phẩm cho người - Ảnh: Công an cung cấp

Thịt heo chết sau khi mua được Phượng bán trực tiếp cho người dân tại khu vực cổng Khu công nghiệp Xuân Lộc; đồng thời cung cấp cho Phạm Thị Hân với giá từ 35.000 - 55.000 đồng/kg để sản xuất giò chả.

Cơ quan điều tra xác định những người trên biết rõ nguồn gốc heo bệnh, heo chết nhưng vẫn đưa đi chế biến, tiêu thụ.

Kết quả đấu tranh ban đầu, công an xác định từ năm 2024 đến nay, nhóm này đã thu mua, giết mổ khoảng 400 tấn heo bệnh, heo chết, tiêu thụ ra thị trường làm thực phẩm cho người, thu lợi bất chính trên 10 tỉ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.