Sở Y tế TP.HCM thu hồi và tiêu hủy nhiều sản phẩm, mỹ phẩm - Ảnh minh họa

Phòng Kiểm tra - pháp chế Sở Y tế TP.HCM vừa công bố danh sách xử phạt hàng loạt cơ sở vi phạm hành chính trong lĩnh vực dược - mỹ phẩm trong vòng một tháng (từ ngày 16-10 đến 15-11), trong đó buộc thu hồi và tiêu hủy nhiều sản phẩm mỹ phẩm.

Công ty TNHH Mỹ phẩm Kim Du (đường số 8, khu phố 13, phường Bình Hưng Hòa) bị phạt 140 triệu đồng do quảng cáo, tư vấn, ghi nhãn và hướng dẫn sử dụng mỹ phẩm, sản phẩm không phải là thuốc theo cách khiến người tiêu dùng hiểu nhầm có công dụng như thuốc; đồng thời sản xuất mỹ phẩm không đúng công thức đã công bố.

Ngoài phạt tiền, công ty bị buộc thu hồi và tiêu hủy toàn bộ sản phẩm Wedding - Sữa tắm trân châu 1.000ml, số lô B0309C2608 (NSX 9-3-2026, HSD 9-3-2029), đồng thời nộp lại số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Sở Y tế TP.HCM cấp.

Công ty TNHH IDOCTOR (đường Đống Đa, phường Tân Sơn Hòa) cũng bị phạt tiền 140 triệu đồng do kinh doanh hai sản phẩm mỹ phẩm có công thức không đúng với hồ sơ công bố đã được duyệt, gồm IDR.SKIN 10GF Growth Factor Ampoule, nhãn hàng IDR.SKIN (hộp 10 chai x 8ml) và IDR.SKIN Phyto Placenta P-DNA Mask, nhãn hàng IDR.SKIN, hộp 6 miếng (lần vi phạm thứ 2).

Công ty này cũng bị buộc thu hồi, tiêu hủy toàn bộ hai sản phẩm vi phạm nêu trên và nộp lại số tiếp nhận phiếu công bố mỹ phẩm của cả hai sản phẩm do Cục Quản lý dược cấp.

Do quảng cáo vượt phạm vi chuyên môn được phê duyệt, biển hiệu không đầy đủ thông tin theo quy định và không cập nhật danh sách đăng ký hành nghề khi có thay đổi, địa điểm kinh doanh, Công ty TNHH GD HEALTH (đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Bàn Cờ) bị phạt 92 triệu đồng.

Đồng thời tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám chữa bệnh do Sở Y tế TP.HCM cấp cho cơ sở khám chữa bệnh y học gia đình thuộc địa điểm kinh doanh của công ty trên trong 3 tháng; và buộc tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo hoặc thu hồi sản phẩm báo in, tạp chí in quảng cáo.

Cũng trong thời gian này, Phòng Kiểm tra - pháp chế của Sở xử phạt 13 cơ sở kinh doanh dược với nhiều vi phạm, liên quan đến bán thuốc kê đơn không có đơn, kinh doanh thuốc không rõ nguồn gốc, người phụ trách chuyên môn vắng mặt khi nhà thuốc hoạt động và không bảo đảm điều kiện bảo quản thuốc..., với mức phạt từ vài triệu đến chục triệu đồng. Đáng chú ý, một số cơ sở còn bị áp dụng biện pháp bổ sung như tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề dược của người phụ trách chuyên môn, buộc tiêu hủy thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ hoặc buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp.