TP.HCM phạt những phòng khám nha hoạt động ‘chui’

Người dân kiểm tra răng - Ảnh minh họa: XUÂN MAI

Ngày 9-11, Phòng Kiểm tra - pháp chế Sở Y tế TP.HCM công bố các quyết định xử phạt vi phạm hành chính mới nhất đối với nhiều cơ sở, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực y tế.

Cụ thể, địa điểm kinh doanh Nha khoa 5S - Lê Văn Thọ thuộc Công ty cổ phần 5S Sài Gòn (đường Lê Văn Thọ, phường Thống Tây Hội) bị phạt 70 triệu và buộc tháo gỡ, xóa quảng cáo vi phạm do quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh khi chưa có giấy phép hoạt động.

Chi nhánh Công ty cổ phần Healthcare YBL - Phòng khám Đa khoa Vạn Thành Sài Gòn (đường Độc Lập, phường Phú Mỹ) bị phạt 80 triệu đồng do cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh không đúng phạm vi hoạt động chuyên môn được cấp phép, trừ trường hợp cấp cứu.

Ngoài ra, người hành nghề liên quan phòng khám này bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề trong thời hạn 1 tháng.

Công ty TNHH Một thành viên Paragon Premium Aesthetic Services (đường Hoàng Sa, phường Tân Định) bị phạt 48 triệu đồng.

Hai hành vi vi phạm được xác định là sử dụng người hành nghề không có giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh và người hành nghề không đăng ký hành nghề theo quy định.

Ngoài tiền phạt, cơ sở này bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám chữa bệnh trong 2 tháng. Người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề trong 1 tháng.

Trong lĩnh vực kinh doanh dược, Công ty cổ phần Tập đoàn Y Dược Phytolife (239 Trần Phú, phường An Đông) bị phạt hơn 67 triệu đồng.

Công ty có hành vi mua bán thuốc khi không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và hành nghề dược khi không có chứng chỉ hành nghề.

Đồng thời, doanh nghiệp phải nộp lại hơn 2,3 triệu đồng là số lợi nhuận bất hợp pháp có được từ hành vi vi phạm.

Ngoài các cơ sở trên, đợt này, Phòng Kiểm tra - pháp chế của Sở còn phạt ông B.H.N. (địa chỉ đường Cách Mạng Tháng 8, phường Nhiêu Lộc, TP.HCM) 15 triệu đồng do thực hiện phẫu thuật, thủ thuật, can thiệp có xâm nhập cơ thể mà không được người bệnh hoặc người đại diện đồng ý bằng văn bản.

Ngoài tiền phạt, ông N. bị tước quyền sử dụng giấy phép/chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh trong thời hạn 3 tháng.