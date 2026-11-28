Phần xây dựng thêm của ông T. để bán cà phê bị yêu cầu tháo dỡ - Ảnh: K.TÂM

Ngày 28-11, ông Đ.H.T. và ông Q.H.M. (ngụ ấp Trà Lây 2, xã Mỹ Hương, TP Cần Thơ) cho biết đã gửi đơn đến Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, yêu cầu "xử lý công bằng" trong việc xây nhà ở, công trình trái phép tại địa phương.

Theo trình bày của ông T., tại ấp Trà Lây, xã Mỹ Hương có khoảng 14 công trình, nhà ở xây dựng chưa đúng quy định. Từ khi xây dựng đến hoàn thiện không được cơ quan nhà nước xử lý. Trong khi ông T. chỉ dựng cột sắt, lợp tôn để bán cà phê, thì bị lập biên bản xử phạt, buộc tháo dỡ trả lại hiện trạng ban đầu.

"Nhiều hộ xây dựng trái phép trước tôi, không ai bị xử lý. Sau khi tôi phản ánh, địa phương mới rà soát, kiểm tra… như vậy liệu có công bằng. Tôi đề nghị làm rõ trách nhiệm của một cán bộ xã", ông T. bức xúc.

Từ đơn ảnh phán của ông T., ngày 16-11, Văn phòng UBND TP Cần Thơ có công văn chuyển đơn của ông T. và ông M. đến UBND xã Mỹ Hương, yêu cầu địa phương kiểm tra, xem xét và giải quyết theo quy định.

Chiều 27-11, UBND xã Mỹ Hương có báo cáo kết quả rà soát, kiểm tra gửi UBND TP Cần Thơ.

Theo lãnh đạo xã Mỹ Hương, qua kiểm tra, địa phương đã phát hiện, lập biên bản ghi nhận 27 trường hợp xây dựng nhà ở, công trình không đúng quy định, có hành vi vi phạm về trật tự xây dựng và hành lang an toàn đường bộ.

Riêng trường hợp ông T. và ông M., khi phát hiện hành vi vi phạm, xã đã chỉ đạo tổ kiểm tra và xử lý trật tự xây dựng đến lập biên bản ghi nhận hiện trạng, yêu cầu ngừng thi công và vận động tự giác khắc phục.

Tuy nhiên, cả hai ông đều không chấp hành nên UBND xã đã lập hồ sơ, ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

"Việc xử lý đối với các trường hợp vi phạm được UBND xã thực hiện trên cơ sở hiện trạng, tính chất và hành vi vi phạm thực tế. UBND xã không có chủ trương cho phép các hộ xây dựng trái phép hoặc chỉ xử lý riêng đối với trường hợp ông T. và ông M.", báo cáo của xã có đoạn.

UBND xã Mỹ Hương khẳng định việc ông T. và ông M. cho rằng một cán bộ xã bao che vi phạm nhà ở của một phó hiệu trưởng trường tiểu học là không có cơ sở.