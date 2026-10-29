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Sau chỉ đạo của ông Đinh Văn Nơi, nhiều trường hợp vi phạm đất rừng ở Phú Quốc đã bị xử lý

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CHÍ CÔNG
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CHÍ CÔNG
CHÍ CÔNG
XUÂN MI
XUÂN MI

Thực hiện kết luận chỉ đạo của ông Đinh Văn Nơi - Phó bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc, cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý, nhiều hộ dân đã hợp tác, tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm ra khỏi đất rừng Phú Quốc.

Xử lý nhiều vụ vi phạm đất rừng Phú Quốc sau chỉ đạo của ông Đinh Văn Nơi - Ảnh 2.

Hạt Kiểm lâm khu vực II phối hợp Vườn quốc gia Phú Quốc và đơn vị liên quan kiểm tra các khu vực bao chiếm tại rừng Phú Quốc - Ảnh: XUÂN MI

Chiều 29-10, UBND đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) thông tin sau 1 tuần thực hiện kết luận chỉ đạo của ông Đinh Văn Nơi - Phó bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc, Hạt Kiểm lâm khu vực II phối hợp Vườn quốc gia Phú Quốc và đơn vị liên quan tập trung rà soát "gỡ nút thắt" cho hàng trăm vụ việc lấn chiếm đất rừng trên đảo. 

Cụ thể, lực lượng chức năng tiếp cận làm việc tổng số 377/699 hồ sơ. Trong đó có 112 hồ sơ đã được ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.  

Ngoài ra Vườn quốc gia Phú Quốc vừa có thông báo tìm 152 trường hợp vi phạm chưa xác định được cá nhân, tổ chức (chưa có thông tin tổ chức, cá nhân vi phạm) xây dựng công trình, nhà ở và trồng cây ăn trái trên đất rừng. 

Hạt Kiểm lâm khu vực II cùng đơn vị liên quan trực tiếp xuống địa bàn, mời làm việc và vận động những người vi phạm tự nguyện khắc phục hậu quả, di dời cây trồng, tháo dỡ công trình, vật kiến trúc trái phép ra khỏi đất rừng. 

Nhiều người cũng tự nguyện tháo dỡ và bàn giao lại hiện trạng đất trống hoặc rừng tự nhiên tái sinh cho Vườn quốc gia Phú Quốc. 

Lực lượng chức năng tiếp tục xác minh, đo đạc và lập thủ tục xử lý các hồ sơ còn lại. Theo kế hoạch, đơn vị liên quan tập trung tối đa nhân lực hoàn thành việc rà soát và xử lý dứt điểm các vụ việc thuộc thẩm quyền trong 15 ngày (từ ngày 1 đến 15-11).

Hiện cơ quan chức năng phối hợp các nhà mạng viễn thông, điện lực và cấp nước để cắt  điện, nước, dịch vụ viễn thông tại các khu vực vi phạm đất rừng. 

Các tổ chức, cá nhân có liên quan trên nên tranh thủ đến Hạt Kiểm lâm khu vực II hoặc Phòng Quản lý bảo vệ rừng thuộc Vườn quốc gia Phú Quốc để được giải quyết theo quy định.

Sau chỉ đạo ông Đinh Văn Nơi: Nhiều trường hợp vi phạm đất rừng ở Phú Quốc đã xử lý - Ảnh 2.Phú Quốc mở chiến dịch 90 ngày kiểm tra xử lý nghiêm, dứt điểm vi phạm đất đai, lấn chiếm đất rừng

Sáng 20-7, UBND đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) tổ chức lễ ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng đối với hành lang an toàn đường bộ, hành lang biển và trật tự đô thị trên đảo.

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CHÍ CÔNG - XUÂN MI
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    Chủ đề: Vườn quốc gia Phú Quốc bao chiếm đất rừng Đinh Văn Nơi phú quốc Vi phạm đất rừng

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