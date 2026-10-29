Sau chỉ đạo của ông Đinh Văn Nơi, nhiều trường hợp vi phạm đất rừng ở Phú Quốc đã bị xử lý

Hạt Kiểm lâm khu vực II phối hợp Vườn quốc gia Phú Quốc và đơn vị liên quan kiểm tra các khu vực bao chiếm tại rừng Phú Quốc - Ảnh: XUÂN MI

Chiều 29-10, UBND đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) thông tin sau 1 tuần thực hiện kết luận chỉ đạo của ông Đinh Văn Nơi - Phó bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc, Hạt Kiểm lâm khu vực II phối hợp Vườn quốc gia Phú Quốc và đơn vị liên quan tập trung rà soát "gỡ nút thắt" cho hàng trăm vụ việc lấn chiếm đất rừng trên đảo.

Cụ thể, lực lượng chức năng tiếp cận làm việc tổng số 377/699 hồ sơ. Trong đó có 112 hồ sơ đã được ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Ngoài ra Vườn quốc gia Phú Quốc vừa có thông báo tìm 152 trường hợp vi phạm chưa xác định được cá nhân, tổ chức (chưa có thông tin tổ chức, cá nhân vi phạm) xây dựng công trình, nhà ở và trồng cây ăn trái trên đất rừng.

Hạt Kiểm lâm khu vực II cùng đơn vị liên quan trực tiếp xuống địa bàn, mời làm việc và vận động những người vi phạm tự nguyện khắc phục hậu quả, di dời cây trồng, tháo dỡ công trình, vật kiến trúc trái phép ra khỏi đất rừng.

Nhiều người cũng tự nguyện tháo dỡ và bàn giao lại hiện trạng đất trống hoặc rừng tự nhiên tái sinh cho Vườn quốc gia Phú Quốc.

Lực lượng chức năng tiếp tục xác minh, đo đạc và lập thủ tục xử lý các hồ sơ còn lại. Theo kế hoạch, đơn vị liên quan tập trung tối đa nhân lực hoàn thành việc rà soát và xử lý dứt điểm các vụ việc thuộc thẩm quyền trong 15 ngày (từ ngày 1 đến 15-11).

Hiện cơ quan chức năng phối hợp các nhà mạng viễn thông, điện lực và cấp nước để cắt điện, nước, dịch vụ viễn thông tại các khu vực vi phạm đất rừng.

Các tổ chức, cá nhân có liên quan trên nên tranh thủ đến Hạt Kiểm lâm khu vực II hoặc Phòng Quản lý bảo vệ rừng thuộc Vườn quốc gia Phú Quốc để được giải quyết theo quy định.