Bà Hồ Thị Nguyên Thảo - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk - Ảnh: MINH PHƯƠNG

Chiều 26-11, UBND tỉnh Đắk Lắk họp trực tuyến với 102 xã, phường để đánh giá tình hình sốt xuất huyết và bàn biện pháp kiểm soát dịch. Bà Hồ Thị Nguyên Thảo - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk - chủ trì cuộc họp.

Số ca mắc sốt xuất huyết tăng gần 5.000 ca so với cùng kỳ năm 2025

Tại cuộc họp, ông Huỳnh Lê Xuân Bích - Phó Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk - cho biết từ đầu năm đến 17h ngày 25-11-2026, toàn tỉnh ghi nhận 13.609 ca sốt xuất huyết, tăng gần 5.000 ca so với cùng kỳ năm ngoái. Các ca bệnh được ghi nhận tại cả 102 xã, phường trong 11 tháng qua; trong đó 85 xã, phường có ổ dịch.

Từ đầu năm, ngành y tế đã tổ chức 25 đợt giám sát, hỗ trợ tại 80 trạm y tế và mở 10 lớp tập huấn cho 460 người. Tuy vậy, khi nhiều ổ dịch xuất hiện cùng lúc, việc phối hợp xử lý ở một số địa phương vẫn chậm.

Ông Bích cho biết hiện có 24 xã, phường chưa đủ khả năng xử lý ổ dịch. Có trạm y tế chưa có máy phun, có nơi đã đề xuất mua nhưng chưa được duyệt. Một số xã vẫn chờ trung tâm y tế cấp hóa chất.

Có máy, một số địa phương lại khó tìm người đi phun. Theo ông Bích, mức công 250.000 đồng một ngày khó thu hút lao động ở những nơi người dân có thể đi làm cà phê, tưới sầu riêng với thù lao cao hơn nhiều.

Chính quyền cấp xã phải có trách nhiệm, không "khoán trắng" cho trạm y tế

CDC Đắk Lắk phối hợp các đơn vị liên quan phun hóa chất diệt muỗi - Ảnh: BẢO TRỌNG

Kết luận cuộc họp, bà Hồ Thị Nguyên Thảo cho rằng dịch kéo dài ở một số địa phương do việc vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng chưa thực chất, các điểm phát sinh muỗi chưa được xử lý triệt để; việc kiểm tra từng hộ và đánh giá hiệu quả sau xử lý còn hạn chế.

Bà yêu cầu chủ tịch UBND các xã, phường trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về kết quả chống dịch trên địa bàn, không "khoán trắng" nhiệm vụ cho trạm y tế.

"Chính quyền phải phân công cán bộ phụ trách từng thôn, buôn, tổ dân phố, huy động các lực lượng cùng tham gia; chủ động bố trí kinh phí, nhân lực, phương tiện và vật tư theo phương châm 'bốn tại chỗ'", Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh.

Đối với các ổ dịch kéo dài hoặc tái phát, địa phương phối hợp ngành y tế rà soát nguyên nhân, xác định khu vực nguy cơ và đánh giá hiệu quả xử lý. Việc phun hóa chất phải đúng kỹ thuật, thời điểm, phạm vi; kiểm tra chỉ số muỗi, lăng quăng trước và sau khi phun.

Bà Thảo cũng yêu cầu duy trì tổng vệ sinh ít nhất mỗi tuần một lần tại khu dân cư, trường học, nhà trọ, công trường; đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động loại bỏ vật dụng đọng nước và nhận biết sớm triệu chứng bệnh.

"Sau khi thực hiện dọn dẹp vệ sinh môi trường tại các địa phương có nhiều ca mắc, cần có lực lượng kiểm tra thực tế, không để mang tính hình thức, phong trào", bà nói.

Ngành y tế tăng cường hỗ trợ chuyên môn, thống nhất số liệu dịch bệnh; các cơ sở khám chữa bệnh phải sẵn sàng tiếp nhận, điều trị, không từ chối người bệnh và chủ động phương án khi có nguy cơ quá tải.