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2 phụ nữ bị bắt vì cùng nhóm người khóa cửa, đe dọa để đòi tiền đặt cọc đất

tác giả
ĐOÀN CƯỜNG
ĐOÀN CƯỜNG
ĐOÀN CƯỜNG

Sau tranh chấp tiền đặt cọc mua nhà đất, hai phụ nữ ở Đà Nẵng cùng hai người đàn ông đến nhà chủ đất gây sức ép, khóa cửa và đe dọa, đòi tiền.

2 phụ nữ bị bắt vì cùng nhóm người khóa cửa, đe dọa để đòi tiền đặt cọc đất - Ảnh 1.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định đối với 2 bị can - Ảnh: H.B.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng vừa khởi tố, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bà Ngô Thị Vân (55 tuổi) và bà Ngô Thị Hồng Vân (47 tuổi, cùng trú phường Liên Chiểu, Đà Nẵng) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Hai người này bị cáo buộc đã tham gia việc đe dọa, gây sức ép, khóa cửa để đòi tiền đặt cọc đất.

Trước đó cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Hữu Dũng (46 tuổi) và Phan Lê Ngọc Quý (31 tuổi, cùng trú phường Hòa Khánh, Đà Nẵng) với hành vi tương tự.

2 phụ nữ bị bắt vì cùng nhóm người khóa cửa, đe dọa để đòi tiền đặt cọc đất - Ảnh 2.

Nghi phạm Phan Lê Ngọc Quý bị khởi tố, bắt giam trước đó - Ảnh: H.B.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vụ việc bắt nguồn từ tranh chấp hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng nhà, đất giữa ông L.P.T. (trú phường Liên Chiểu) với bà Ngô Thị Vân và bà Ngô Thị Hồng Vân.

Ngày 27-1-2026, các bên ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng nhà, đất với giá 2,45 tỉ đồng, số tiền đặt cọc là 250 triệu đồng; thời hạn thực hiện việc chuyển nhượng đến ngày 16-3-2026.

Đến hạn, bà Vân và bà Hồng Vân không tiếp tục nhận chuyển nhượng với lý do thửa đất thuộc diện quy hoạch và yêu cầu ông T. hoàn trả tiền đặt cọc. Do không thống nhất được phương án xử lý khoản tiền này nên các bên phát sinh mâu thuẫn.

Sau đó bà Ngô Thị Vân và bà Ngô Thị Hồng Vân gặp Nguyễn Hữu Dũng, Phan Lê Ngọc Quý bàn bạc việc đến nhà ông T. gây sức ép, yêu cầu trả lại tiền.

Tại đây, Phan Lê Ngọc Quý có lời nói chửi bới, đe dọa, gây áp lực; Nguyễn Hữu Dũng dùng tay đánh vào mặt ông T., khiến ông bị chảy máu mũi.

Trong khi Dũng và Quý có hành vi uy hiếp ông T., bà Ngô Thị Vân và bà Ngô Thị Hồng Vân đi mua ổ khóa mang về khóa cửa nhà, không cho ông T. tự do ra vào. Tiếp đó, bà Ngô Thị Hồng Vân nhắn tin yêu cầu ông T. chuyển tiền.

Do lo sợ trước những hành vi đe dọa, gây sức ép, ông T. đã chuyển 2 triệu đồng từ tài khoản cá nhân vào tài khoản của bà Hồng Vân. Tuy nhiên các nghi phạm vẫn tiếp tục gọi điện, nhắn tin gây sức ép, yêu cầu ông T. hoàn trả tiền đặt cọc.

Quá trình điều tra mở rộng, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng tiếp tục thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ, làm rõ vai trò và hành vi của từng cá nhân liên quan.

Trên cơ sở kết quả điều tra, công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Ngô Thị Vân và bà Ngô Thị Hồng Vân để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

2 phụ nữ bị bắt vì cùng nhóm người khóa cửa, đe dọa để đòi tiền đặt cọc đất - Ảnh 3.Bắt giám đốc, nhân viên Công ty mua bán nợ Công Danh vì đòi nợ thuê

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    Chủ đề: công an tiền cọc đòi tiền Đà Nẵng mua đất

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