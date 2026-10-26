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Tạm giữ giám đốc công ty môi trường cùng hai nhân viên cưỡng đoạt tài sản

tác giả
TIẾN THẮNG
TIẾN THẮNG
TIẾN THẮNG

Công an TP Hải Phòng tạm giữ hình sự giám đốc một công ty môi trường cùng hai nhân viên để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản, gây ô nhiễm môi trường.

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Công an TP Hải Phòng tạm giữ hình sự Phùng Văn Huy, Giám đốc công ty môi trường cùng hai nhân viên lái xe để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản - Ảnh: Công an TP Hải Phòng

Ngày 26-10, Công an TP Hải Phòng thông tin cho biết Phòng Cảnh sát hình sự đã phá chuyên án, đấu tranh với nhóm người có biểu hiện hoạt động núp bóng công ty môi trường do Phùng Văn Huy (38 tuổi, trú phường Thành Đông, TP Hải Phòng) cầm đầu.

Theo đó, cơ quan điều tra xác định Huy là Giám đốc Công ty TNHH Môi trường HT88, đồng thời quản lý, điều hành Công ty TNHH Môi trường xanh 93 có trụ sở tại khu vực cổng Khu công nghiệp An Phát 1, xã Trần Phú, TP Hải Phòng.

Theo cơ quan điều tra, năm 2023, Huy đứng ra thành lập Công ty TNHH Môi trường HT88 và là người đại diện theo pháp luật. Doanh nghiệp này đăng ký các ngành nghề gồm: thu gom rác thải, phế liệu, rác thải công nghiệp, vệ sinh công nghiệp và san lấp mặt bằng. 

Đồng thời Huy còn là chủ quán nhậu Bầu Bạn tại cùng địa chỉ.

Quá trình điều tra xác định Huy lợi dụng pháp nhân doanh nghiệp để làm vỏ bọc, cùng những người khác thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản và gây ô nhiễm môi trường tại Khu công nghiệp An Phát 1 và khu vực lân cận.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã tạm giữ hình sự ba người để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản gồm Phùng Văn Huy, Nguyễn Hữu Lợi (32 tuổi, trú xã Nam Sách, TP Hải Phòng) và Đinh Ngọc Quý (34 tuổi, trú xã Thái Tân, TP Hải Phòng). Lợi và Quý là nhân viên, lái xe của Công ty TNHH Môi trường HT88.

Hiện cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của những người liên quan để xử lý theo quy định.

Công an TP Hải Phòng đề nghị các doanh nghiệp, cá nhân là bị hại của nhóm người nói trên có thể liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự để cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ điều tra.

Người có thông tin đề nghị liên hệ Thượng tá Hoàng Kim Thái, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng, tại số 10 Đà Nẵng, phường Gia Viên, TP Hải Phòng qua số điện thoại 0904.127.567.

- Ảnh 3.Bắt giám đốc, nhân viên Công ty mua bán nợ Công Danh vì đòi nợ thuê

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM vừa triệt xóa băng nhóm đòi nợ thuê với thủ đoạn manh động, tra tấn tinh thần núp bóng Công ty mua bán nợ Công Danh.

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TIẾN THẮNG
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    Chủ đề: tạm giữ cưỡng đoạt tài sản giám đốc công ty môi trường

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