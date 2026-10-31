2 ca tử vong do viêm não mô cầu ở Cà Mau: Chưa rõ nguồn lây, Viện Pasteur TP.HCM khuyến cáo gì?

Ngành y tế Cà Mau phun hóa chất diệt khuẩn tại các khu vực nhà dân có nguy cơ lây lan dịch bệnh - Ảnh: THANH HUYỀN

Ngày 31-10, ông Trần Hiến Khóa - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Cà Mau - cho biết địa phương đang rà soát, theo dõi sức khỏe những người tiếp xúc gần, đồng thời khu vực xung quanh nơi bệnh nhân sinh sống cũng được giám sát nhằm kịp thời phát hiện các trường hợp có biểu hiện nghi ngờ để xử lý.

Theo lãnh đạo CDC Cà Mau, trong cộng đồng hiện nay có khi tới 10 đến 25% những người mang vi khuẩn nhưng không biểu hiện triệu chứng, vẫn có khả năng truyền vi khuẩn cho người khác, trong khi bản thân không biết mình đang mang mầm bệnh.

Thời gian tới, ngành y tế Cà Mau sẽ phối hợp với Viện Pasteur TP.HCM và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM tổ chức tập huấn nâng cao năng lực nhận biết, tầm soát phòng chống bệnh trong cộng đồng, đồng thời hướng dẫn chuyên môn về chẩn đoán, điều trị cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.

Phó giáo sư, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Vũ Thượng - Phó viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM - cho biết đã qua Cà Mau tích cực giám sát, phát hiện và xử trí các bệnh nhân bị bệnh viêm não mô cầu. Vi khuẩn não mô cầu thường trú trong cổ họng khoảng 10 đến 15% dân số và sẽ phát bệnh khi có điều kiện thuận lợi.

Người dễ mắc bệnh thường tập trung ở nơi đông người, trong đó các nhóm nguy cơ cao là trẻ em, thanh thiếu niên hoặc người suy giảm hệ miễn dịch. Viện Pasteur TP.HCM lưu ý bệnh có thể lây lan trong khu tập trung đông người ở cộng đồng, có trường hợp bản thân không phát bệnh nhưng lây cho người khác. Do đó cần xác định người tiếp xúc gần người bệnh để cho uống kháng sinh dự phòng và cách ly từ 10 ngày trở lên.

Như vậy, đến thời điểm này, tỉnh Cà Mau có 3 bệnh nhân tử vong do mắc phải bệnh viêm não mô cầu.

Trước đó, theo điều tra dịch tễ, trường hợp đầu tiên là nữ bệnh nhân 46 tuổi, ngụ ấp Tân Hòa, xã Sông Đốc, khởi phát triệu chứng từ ngày 20-10 với biểu hiện ớn lạnh, ho, tự mua thuốc uống không giảm. Tối hôm sau, bệnh nhân yếu hai chân, xuất hiện nhiều mảng xuất huyết rải rác toàn thân và sáng 22-10 nhập viện Bệnh viện Đa khoa Cà Mau, đến trưa 23-10 bệnh diễn tiến nặng, gia đình xin đưa về nhà và bệnh nhân đã tử vong. Trường hợp thứ hai là nữ bệnh nhân 33 tuổi, ngụ ấp Rạch Dinh, xã Sông Đốc, phát bệnh với triệu chứng đau họng, sốt, mệt, nổi ban rải rác, gia đình tự mua thuốc uống không đỡ. Chiều 27-10, bệnh nhân nhập Bệnh viện Đa khoa Trần Văn Thời trong tình trạng lừ đừ, da xanh, huyết áp tụt, nổi ban khắp người, được chẩn đoán viêm não mô cầu cấp và chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau lúc khoảng 19h35 cùng ngày nhưng đã tử vong sau đó dù được điều trị tích cực. Ngành y tế khuyến cáo người dân không chủ quan với các triệu chứng ban đầu như sốt, ho hoặc biểu hiện bất thường về sức khỏe, khi có dấu hiệu nghi ngờ cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, chẩn đoán và điều trị kịp thời, tuyệt đối không tự ý mua thuốc điều trị tại nhà.