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Cà Mau ghi nhận 2 ca viêm não mô cầu, 1 người tử vong

tác giả
THANH HUYỀN
THANH HUYỀN
THANH HUYỀN

Viện Pasteur TP.HCM và Bệnh viện Bệnh nhiệt đới đã đến Cà Mau hỗ trợ kiểm soát dịch, sau khi xã Sông Đốc ghi nhận 2 ca viêm não mô cầu, trong đó 1 người tử vong.

Cà Mau ghi nhận 2 ca viêm não mô cầu, 1 người tử vong - Ảnh 2.

Bệnh viện Đa khoa Cà Mau đang điều trị cho một ca viêm não mô cầu - Ảnh: THANH HUYỀN

Ngày 29-10, đoàn công tác Viện Pasteur TP.HCM và Bệnh viện Bệnh nhiệt đới đã đến Cà Mau, hỗ trợ địa phương kiểm soát dịch viêm não mô cầu sau khi xã Sông Đốc ghi nhận 2 ca mắc bệnh, trong đó có một trường hợp tử vong.

Đoàn công tác đã làm việc tại xã Sông Đốc, Bệnh viện Đa khoa Trần Văn Thời và Bệnh viện Đa khoa Cà Mau, tập trung giám sát, kiểm soát dịch trong cộng đồng, thu dung điều trị và kiểm soát nhiễm khuẩn.

Theo đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau, trong 2 trường hợp mắc viêm não mô cầu tại xã Sông Đốc, bệnh nhân Đ.K.N. (46 tuổi, ngụ ấp Tân Hòa) đã tử vong. Đây là trường hợp tử vong thứ hai do viêm não mô cầu được ghi nhận tại tỉnh trong năm nay.

Qua điều tra dịch tễ, cơ quan chức năng xác định 22 người tiếp xúc gần với bệnh nhân Đ.K.N.. Những người này đã được cấp thuốc kháng sinh dự phòng và hướng dẫn theo dõi sức khỏe trong 10 ngày. Đến nay, sức khỏe của cả 22 người đều ổn định, chưa ghi nhận trường hợp có biểu hiện sốt.

Trường hợp mắc bệnh còn lại là bệnh nhân N.T.D. (33 tuổi, ngụ ấp Rạch Dinh, xã Sông Đốc), phát bệnh ngày 25-10 và hiện điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau.

Cơ quan chức năng xác định 4 người trong gia đình bệnh nhân là người tiếp xúc gần, đã cho uống thuốc kháng sinh dự phòng. Ngay trong đêm 27-10, lực lượng chức năng cũng phun hóa chất Cloramin B tại toàn bộ khu vực nhà bệnh nhân.

Hiện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau phối hợp với chính quyền xã Sông Đốc và trạm y tế các địa phương xử lý môi trường, phun hóa chất khử khuẩn, đồng thời giám sát chặt các hộ có ca bệnh và những người tiếp xúc.

Ngành y tế cũng tuyên truyền trực tiếp đến từng hộ dân về cách phòng ngừa lây nhiễm qua đường hô hấp, nhằm nâng cao ý thức phòng bệnh, tránh tâm lý hoang mang hoặc chủ quan.

Thêm một ca tử vong do viêm não mô cầu ở Cà Mau - Ảnh 2.Bác sĩ chỉ ra 2 triệu chứng điển hình của não mô cầu, phụ huynh cần lưu ý

Não mô cầu là bệnh diễn tiến cực kỳ nhanh, có thể khiến một người đang khỏe mạnh tử vong chỉ trong vòng 24 giờ kể từ khi khởi phát triệu chứng. Sốt và nổi ban xuất huyết hoại tử là hai triệu chứng điển hình não mô cầu.

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THANH HUYỀN
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    Chủ đề: Bệnh viện đa khoa Cà Mau Xử lý điều trị tử vong viêm não

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