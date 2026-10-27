10 ngày theo dõi, ổ dịch não mô cầu ở Hiệp Phước, TP.HCM không phát sinh ca mới

Đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn dân cư theo dõi sức khỏe người dân tại ổ dịch não mô cầu Hiệp Phước - Ảnh: THU HIẾN

Ngày 27-10, BS CKII Nguyễn Văn Gấm - Giám đốc Trạm Y tế xã Hiệp Phước (TPHCM) - cho biết địa phương đã kết thúc đợt giám sát ổ dịch não mô cầu tại Trường THCS Hai Bà Trưng sau 10 ngày theo dõi kể từ khi ghi nhận ca dương tính cuối cùng vào ngày 15-10.

Tất cả các trường hợp tiếp xúc gần các ca não mô cầu chưa phát hiện dương tính

Bác sĩ Gấm cho hay đến ngày 25-10, gần 200 người tiếp xúc gần với các ca bệnh đã hoàn thành thời gian giám sát, hiện sức khỏe ổn định, không xuất hiện triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh và không ghi nhận trường hợp dương tính mới.

Tới nay, đã đủ thời gian để xác định ổ dịch bệnh được kiểm soát và kết thúc việc theo dõi ổ dịch não mô cầu tại trường.

Tuy vậy, địa phương vẫn tiếp tục duy trì công tác giám sát, tuyên truyền phòng bệnh não mô cầu tại trường học và cộng đồng.

Đánh giá về công tác phòng, chống bệnh não mô cầu tại Trường THCS Hai Bà Trưng, bác sĩ Gấm cho rằng việc các đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn dân cư đã phát huy hiệu quả rõ nét. Đặc biệt trong việc triển khai các biện pháp dự phòng và giám sát sức khỏe người tiếp xúc gần.

Ngay khi phát hiện ca bệnh, các đội nhanh chóng tham gia điều tra dịch tễ, rà soát những trường hợp tiếp xúc gần có nguy cơ cao và tổ chức uống kháng sinh dự phòng ngay trong đêm.

Sau giai đoạn dự phòng, các đội tiếp tục đảm nhận nhiệm vụ giám sát sức khỏe người tiếp xúc gần. Việc phân công cụ thể từng trường hợp cho mỗi đội giúp quá trình theo dõi được duy trì liên tục, tránh chồng chéo và giảm áp lực cho lực lượng y tế địa phương.

Ổ dịch não mô cầu tại Trường THCS Hai Bà Trưng TP.HCM đã được kiểm soát, không phát hiện ca dương tính mới - Ảnh: THU HIẾN

Nhân rộng mô hình đội chăm sóc sức khỏe liên tục tại 100% trạm y tế

PGS Tăng Chí Thượng - Giám đốc Sở Y tế TP.HCM - cho biết ổ dịch não mô cầu tại xã Hiệp Phước vừa qua không chỉ thử thách năng lực đáp ứng của y tế cơ sở, mà còn cho thấy hiệu quả bước đầu của mô hình đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn dân cư.

Đây chính là hướng đi phù hợp với nguyên lý y học gia đình và chăm sóc sức khỏe ban đầu. Chính quyền địa phương giữ vai trò quan trọng trong nhân rộng mô hình.

Người đứng đầu ngành y tế TP.HCM cho hay với địa bàn rộng lớn, dân cư đa dạng, trạm y tế khó có thể thực hiện tốt nhiệm vụ nếu chỉ dựa vào đội ngũ nhân viên làm việc tại trụ sở.

Vì vậy 100% trạm y tế phường, xã, đặc khu cần tổ chức các đội chăm sóc sức khỏe liên tục, mỗi đội phụ trách một địa bàn dân cư cụ thể, có danh sách người dân cần quản lý và nhiệm vụ rõ ràng.

Trong định hướng phát triển hệ thống y tế đa tầng, đa cực, đa trung tâm, đội chăm sóc sức khỏe liên tục chính là thành tố quan trọng của tầng chăm sóc sức khỏe ban đầu, kết nối cộng đồng với trạm y tế và bệnh viện.

Phụ huynh cần chủ động, đưa trẻ đi tiêm đầy đủ vắc xin phòng bệnh Chỉ trong một tuần (từ ngày 14 đến 20-10), TP.HCM ghi nhận 5 ca mắc não mô cầu đều là học sinh, gồm chùm 4 ca ở Trường THCS Hai Bà Trưng (xã Hiệp Phước) và 1 ca ở Trường TH-THCS-THPT Ngô Thời Nhiệm (phường Bình Dương). Trong đó, một học sinh ở Trường THCS Hai Bà Trưng đã tử vong. Bác sĩ CKI Lê Thị Giao Thi - Hệ thống nhà thuốc và tiêm chủng Long Châu - cho hay bệnh não mô cầu có thể xảy ra ngay cả ở những trẻ trước đó hoàn toàn khỏe mạnh. Những trường hợp sống sót sau bệnh nặng vẫn có nguy cơ để lại di chứng lâu dài như giảm thính lực, tổn thương thần kinh hoặc mất chi do tổn thương mô nghiêm trọng. Vì vậy, khi trẻ sốt kèm đau đầu dữ dội, nôn ói, cứng gáy, li bì, tay chân lạnh, da tái hoặc xuất hiện ban xuất huyết không mất màu khi ấn, phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay. Bên cạnh các biện pháp vệ sinh cá nhân và hạn chế tiếp xúc gần với người mắc bệnh, phụ huynh nên chủ động kiểm tra lịch tiêm chủng, đưa trẻ đi tư vấn và tiêm vắc xin phòng não mô cầu phù hợp với độ tuổi, chỉ định và tình trạng sức khỏe.