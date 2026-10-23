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Đang chờ tiêm nhắc vắc xin phòng não mô cầu nhóm A, C, W, Y, đi tiêm nhóm B được không?

tác giả
XUÂN MAI
XUÂN MAI
XUÂN MAI

Trong hơn một tuần, TP.HCM ghi nhận 5 ca mắc não mô cầu, đều nhóm B. Nếu muốn tiêm vắc xin não mô cầu phòng nhóm B nhưng đang thời gian chờ tiêm nhắc vắc xin phòng nhóm A, C, W, Y thì được không?

Đang chờ tiêm nhắc vắc xin phòng não mô cầu nhóm A,C,W,Y, đi tiêm nhóm B được không? - Ảnh 1.

Phụ huynh đưa trẻ đi tiêm vắc xin phòng bệnh tại Viện Pasteur TP.HCM - Ảnh: XUÂN MAI

Trả lời thắc mắc bạn đọc, BS.CKI Đinh Văn Thới - Phó trưởng Phòng khám Đa khoa, Viện Pasteur TP.HCM - cho hay vắc xin não mô cầu nhóm B được tiêm cùng lúc với vắc xin não mô cầu 4 nhóm A, C, W, Y.

BS.CKI Bạch Thị Chính - Giám đốc chuyên môn y khoa Hệ thống tiêm chủng VNVC - cho biết thêm vi khuẩn não mô cầu có nhiều nhóm huyết thanh gây bệnh, trong đó 5 nhóm phổ biến gồm A, B, C, Y, W.

Vắc xin não mô cầu nhóm B hoàn toàn có thể tiêm cùng vắc xin não mô cầu phòng 4 nhóm A, C, W, Y tại hai vị trí tiêm khác nhau.

Do đó, nếu đã đến hạn tiêm nhắc A, C, W, Y nhưng muốn ưu tiên phòng nhóm B, người tiêm có thể trao đổi với bác sĩ để được chỉ định tiêm cả hai loại trong cùng buổi. Việc này giúp người tiêm được phòng bệnh sớm và đầy đủ trước 5 nhóm huyết thanh não mô cầu đều có thể gây bệnh nặng.

Bệnh do não mô cầu là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, diễn tiến nhanh, lây qua giọt bắn khi tiếp xúc gần, không dễ lây qua tiếp xúc thông thường. Người tiếp xúc với ca bệnh không đồng nghĩa chắc chắn sẽ mắc bệnh.

Theo kết quả xét nghiệm bước đầu, phần lớn triệu chứng hô hấp hiện nay là do cúm mùa hoặc các tác nhân vi rút viêm hô hấp thông thường khác.

Bên cạnh chủ động tiêm vắc xin phòng não mô cầu và vắc xin cúm theo hướng dẫn của nhân viên y tế, để phòng chống bệnh này và các bệnh viêm đường hô hấp, ngành y tế khuyến cáo phụ huynh và người dân:

- Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng; che miệng khi ho, hắt hơi; súc miệng, họng bằng nước muối sinh lý; không dùng chung ly, chai nước, vật dụng cá nhân; giữ nhà ở, lớp học thông thoáng.

- Đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay khi trẻ sốt cao kèm đau đầu dữ dội, nôn, cứng cổ, ban xuất huyết, lừ đừ hoặc li bì. Không tự ý dùng kháng sinh khi chưa có chỉ định của nhân viên y tế.

Đang chờ tiêm nhắc vắc xin phòng não mô cầu nhóm A,C,W,Y, đi tiêm nhóm B được không? - Ảnh 2.Vắc xin não mô cầu có hiệu lực trong bao lâu, khi nào cần tiêm lại?

Vắc xin não mô cầu giúp phòng bệnh do các nhóm vi khuẩn não mô cầu. Vậy sau tiêm, vắc xin có hiệu lực trong bao lâu, những ai cần tiêm nhắc lại và thời điểm nào nên tiêm để duy trì khả năng bảo vệ?

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XUÂN MAI
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    Chủ đề: phòng bệnh vắc xin não mô cầu nhóm B nhóm A, C, W, Y vắc xin

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