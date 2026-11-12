13 tôn giáo ở TP.HCM hưởng ứng chương trình hành động phát triển văn hóa, lan tỏa giá trị thiện lành

Ông Lê Quốc Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM, Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển văn hóa Việt Nam tại TP.HCM (thứ hai, từ trái vào) cùng các lãnh đạo chứng kiến ba sở ký kết chương trình phối hợp - Ảnh: VĂN TRUNG

Chiều 12-11, Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM tổ chức lễ phát động hưởng ứng chương trình hành động phát triển văn hóa Việt Nam tại TP.HCM trong lĩnh vực dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo giai đoạn 2026-2030.

Tham dự có ông Lê Quốc Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM, Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển văn hóa Việt Nam tại TP.HCM; ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM; ông Bùi Thanh Nhân - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM; ông Tào Việt Thắng - Vụ phó Vụ Tuyên truyền công tác dân tộc, tôn giáo, Bộ Dân tộc và Tôn giáo…

Lãnh đạo TP.HCM cùng đại diện các tôn giáo chụp ảnh lưu niệm - Ảnh: VĂN TRUNG

Giữ bản sắc văn hóa các dân tộc trong lòng đô thị

Ông Nguyễn Mạnh Cường cho biết trong thời gian qua, TP.HCM triển khai nhiều chính sách chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số, phát huy vai trò của các tổ chức tôn giáo trong bảo tồn văn hóa.

Chương trình phối hợp giữa Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch TP.HCM giai đoạn 2026-2030 sẽ tạo thêm nền tảng để bảo tồn, tôn tạo và phát huy di sản văn hóa vật thể, phi vật thể gắn với lĩnh vực dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo.

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM - phát biểu chỉ đạo - Ảnh: VĂN TRUNG

Ông Nguyễn Mạnh Cường đề nghị các sở, ngành, địa phương, cộng đồng thực hiện bốn nhóm nhiệm vụ:

"Khơi dậy niềm tự hào dân tộc, ý thức tự lực, tự cường trong bảo tồn và phát huy văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số. Các đơn vị cần thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ bảo tồn, tổ chức lễ hội truyền thống, duy trì không gian sinh hoạt cộng đồng, giúp từng dân tộc gìn giữ bản sắc ngay trong đời sống đô thị.

Phát huy các giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của các dân tộc, tôn giáo gắn với phong trào thi đua yêu nước và xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại các cơ sở tôn giáo. Vai trò của người có uy tín, các bậc cao niên, chức sắc, chức việc, nhà tu hành cần được đề cao, trở thành cầu nối giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân.

Đổi mới phương thức tuyên truyền, ứng dụng công nghệ số trong bảo tồn và quảng bá văn hóa. Thành phố cần đẩy mạnh số hóa di tích lịch sử, công trình kiến trúc tín ngưỡng, tôn giáo tiêu biểu; kết hợp phát triển du lịch văn hóa.

Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào các tôn giáo. Cùng với bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định pháp luật".

Mỗi cơ sở thờ tự là một địa chỉ văn hóa

Ông Lâm Đình Thắng - Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM - cho biết các tổ chức tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng và cộng đồng các dân tộc là những người chuyển tải trực tiếp, bền bỉ nhất các giá trị đạo đức, nhân văn, lối sống có văn hóa đến từng tín đồ, từng gia đình, từng người đồng bào.

"Để giá trị ấy lan tỏa sâu rộng, tôi nêu ba cách làm mới, gói gọn trong 12 chữ: Gìn giữ bản sắc - Lan tỏa thiện lành - Kết nối phát triển.

Gìn giữ bản sắc bằng chính cộng đồng: Mỗi người có uy tín, mỗi nghệ nhân là một người thầy trao truyền tiếng nói, chữ viết, lễ hội, nghề truyền thống cho thế hệ trẻ.

Lan tỏa thiện lành từ mỗi cơ sở thờ tự: Mỗi ngôi chùa, nhà thờ, thánh thất, thánh đường, đình, miếu là một địa chỉ văn hóa của khu dân cư; cùng nhân rộng mô hình cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo xanh, văn minh, an toàn.

Kết nối văn hóa với phát triển: Kiểm kê, lập hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích đối với các cơ sở thờ tự có giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc; bảo tồn, tu bổ đúng quy định và phát huy giá trị các di sản ấy. Phát triển du lịch và văn hóa, nhưng giữ trọn sự linh thiêng”, ông Lâm Đình Thắng phát biểu.

Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM Lâm Đình Thắng phát biểu - Ảnh: VĂN TRUNG

Điểm nhấn của lễ phát động là sự đồng thuận của tất cả 13 tôn giáo đang hoạt động tại TP.HCM trao bảng hưởng ứng, cam kết những phần việc cụ thể, chỉ tiêu và lộ trình.

Nhiều cam kết được cam kết như: xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại 60-80% tự viện Phật giáo vào năm 2030; duy trì 1.000 suất ăn miễn phí mỗi thứ Năm; giới thiệu việc làm cho 100 người sau cai nghiện; gìn giữ Lễ hội Nguyên tiêu, ca kịch Quảng Đông, Triều Châu, Quỳnh kịch Hải Nam; vận động xây dựng gia đình văn hóa, nếp sống văn minh, thành phố không ma túy…

Dịp này, Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, Sở Du lịch TP.HCM ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030.

Theo đó, ba sở kiểm kê, lập hồ sơ đề xuất xếp hạng di tích các công trình tín ngưỡng, tôn giáo có giá trị; tích hợp di tích, cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo vào bản đồ số di sản thành phố; xây dựng các tuyến du lịch văn hóa - tâm linh; nâng tầm Lễ hội Nguyên tiêu, lễ hội của đồng bào dân tộc thiểu số và các đại lễ tôn giáo thành sự kiện văn hóa - du lịch định kỳ.

Theo Sở Dân tộc và Tôn giáo, TP.HCM là nơi sinh sống và làm việc của đồng bào 53 dân tộc thiểu số, đông nhất là đồng bào Hoa, Khmer, Chăm, Chơ Ro, với 531 người có uy tín; là nơi hành đạo của 13 tôn giáo với hơn 2,8 triệu tín đồ, hơn 3.000 cơ sở thờ tự, 9.300 chức sắc, 4.700 chức việc, cùng 1.692 cơ sở tín ngưỡng.

Lãnh đạo tặng cây bàng vuông cho đại diện các tôn giáo - Ảnh: VĂN TRUNG

Đại diện các tôn giáo trao bảng cam kết hưởng ứng chương trình hành động phát triển văn hóa - Ảnh: VĂN TRUNG

Các tiết mục thể hiện tình đoàn kết các dân tộc - Ảnh: VĂN TRUNG